Les dirigeants et les éducateurs de l’école de football du Patronage bazadais, Olivier Heriveau, Jérôme Darcos et Philippe Develay remercient les partenaires qui ont doté les 132 jeunes, garçons et filles de 5 ans à 15 ans de survêtements et de polos aux couleurs du club. « Ces équipements contribuent à l’image du club de Bazas ».

Avec des effectifs de l’école en hausse cette année et les bons résultats de toutes les équipes en ce début saison, Didier Saint-Marc est un président heureux.