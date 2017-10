A tout juste 27 ans, la carrière d’Adrien Pélissié s’accélère grandement. Passé d’Aurillac à Bordeaux-Bègles durant l’intersaison dernière, le voilà aujourd’hui appelé par les Barbarians Français. Et à ce titre, il sera sur la pelouse de Chaban – écrin qu’il connait bien désormais – le 10 novembre avec l’équipe des Baa-Baas, pour affronter ce soir-là les Maoris All Blacks. Il ne sera pas dépaysé donc mais pas le seul non plus de l’UBB puisque Sébastien Taofifenua, Mahamadou Diaby et Matthieu Jalibert seront de la partie. Une juste récompense pour ces quatre-là.

Une sélection méritée

En bon enfant de la terre, Adrien Pélissié prend cette sélection comme un honneur mais sans s’enflammer. Passé par les Espoirs de Castres avant de porter les couleurs du club cantalou durant quatre saisons (95 matchs de Pro D2 et douze essais), l’enfant de Septfonds (dans le Tarn-et-Garonne) a le sens des réalités. Très en vue depuis le début de saison, sa sélection ne surprend personne du côté de Moga et surtout pas Jérémy Davidson, l’entraîneur irlandais qui l’a amené dans ses bagages en juin dernier en même temps que Peni Ravaï, le pilier international fidjien, lui aussi très en vue depuis son arrivée en Gironde.

D’autres perspectives

Et compte tenu des qualités affichées et de sa marge de progression, l’éclosion d’Adrien Pélissié pourrait bien lui offrir d’autres perspectives à terme. Pour l’heure, il savoure tout en simplicité, tout en lucidité aussi, deux des caractéristiques d’un joueur qui ne laisse personne indifférent, sur et en dehors du terrain.