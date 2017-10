La mission est remplie pour l’Atelier théâtre de Loubens. Dans le foyer rural, les huit comédiens s’en sont donnés à cœur joie pour leur retour sur les planches. Porteuse de rire et de bonne humeur, la petite troupe a conquis le public par la volonté d’offrir un répertoire de spécimens humains croustillants. Et si les hommes sont égratignés, le sexe féminin n’a pas été épargné. Les textes, choisis ou écrits, les costumes et les expressions n’ont rien laissé passer des travers de la condition humaine.

Après ces deux premières représentations, les vendredi 13 et samedi 14 octobre, l’atelier en propose deux nouvelles vendredi 20 et samedi 21 octobre, toujours à la même heure, 20h30, et toujours dans le même lieu, au foyer rural.

La billetterie sera ouverte dès 19h45.

Contact : 06.77.77.35.60.