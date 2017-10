La troupe de l’Atelier Théâtre de Loubens est de retour. Après des vacances bien méritées, les huit comédiens locaux reprennent le chemin des planches avec une série de dates dans la salle du foyer de la commune.

Humour et subtilité

Les hostilités seront lancées dès ce soir, vendredi 13 octobre, à 20h30, et se poursuivront les 14, 20 et 21 octobre. L’occasion de découvrir cette troupe avec son humour et sa capacité à faire vivre la scène avec peu de décor. A contrario, la troupe attache beaucoup d’importance à la régie lumière avec Flo et la régie son avec Bruno.

Le thème général est “Nos Compagnons”, sur lequel les huit comédiens ont écris, créé et répété sans relâche. Avec toujours cette même passion pour le texte bien placé et la répartie. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si la première partie du spectacle sera composée des textes de Pierre Desproges, de Sylvie Jolie, de Guy Foissy et d’autres auteurs connus. Quant à la seconde partie, elle est consacrée à la pièce “Des astres, quel désastre” de J. Dubois. Il s’agit d’une farce en un acte, irrésistible et adaptée au bon ton de ces artistes.

Réservations conseillées au 06.77.77.35.60.

La billetterie sera ouverte dès 19h45.