L’exposition de l’Atelier créatif de l’Entre-Deux-Mers en fin d’année, c’est devenu une habitude. 2017 ne dérogera pas à la règle et le vernissage des créations de l’association est prévue vendredi 3 novembre à 18h dans la salle Sottrum, en mairie de Sauveterre-de-Guyenne.

Des sujets renouvelés

Au menu de l’exposition, qui se déroulera jusqu’au vendredi 1er décembre, toujours de la peinture sur verre et sur porcelaine avec des sujets constamment renouvelés. Les pièces sont proposées à la vente, certaines sont vendues à l’unité et d’autres sur des ensemble de vaisselle et de verres. À noter que cette année, l’exposition sera agrémentée par les tableaux d’Annick Desqueyroux. Entrée libre.