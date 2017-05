Belle dynamique conviviale et artistique à la section de peinture du foyer rural de Fargues.

Treize dessinateurs, peintres se retrouvent tous les samedis après-midi, dirigés par Ney, artiste peintre diplômé des beaux-arts de Bordeaux. « Il y a toujours en début d’année du dessin académique puis, suivant la thématique, choisie l’année précédente, on essaye d’explorer différentes techniques et différents thèmes aussi » indique le professeur.

« En ce moment on travaille sur les ciels avec différentes techniques, acrylique, huile, aquarelle, pastel ». Chaque peintre personnalise les techniques picturales apprises et l’interprète et peut aussi faire une œuvre personnelle qui ne soit pas dans la thématique décidée collégialement.

Les membres de l’atelier de peinture arc-en-ciel prennent du plaisir à peindre et dessiner ensemble: « nous peignons dans la bonne humeur, on s’aide, on se conseille dans une ambiance conviviale » souligne Anne-Claire Sourget.

Carnets de voyages, paysages abstraits et études sur le ciel, mains et pieds les œuvres seront prochainement exposées, à la maison du temps libre, pour le plaisir des yeux des visiteurs les 13 et 14 mai.

Les peintres ont invité Paul Verley à exposer des photos de l’Afrique Autrale, d’Isabelle Sangon créatrice de bijoux fantaisie et Bernard Oyasson, apiculteur à les accompagner.

Exposition samedi 13 à partir de 14h, avec le vernissage à 18h30 et le dimanche 14 mai de 10h à 19h. Entrée gratuite.