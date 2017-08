L’AMUR, c’est l’association marmandaise des usagers du rail qui assure l’interface entre les usagers, la SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine. Sa présence a permis des avancées pour mieux servir tous ceux qui prennent le train pour aller travailler ou suivre leurs études à Langon, Bordeaux ou Agen. Et l’AMUR dispose d’un avantage: celui d’avoir un parking dédié à ses adhérents, derrière la résidence de la Couronne, près de la gare. La mise à disposition gratuite de ce parking a eu cours jusqu’en 2015, année où Réseau Ferré de France a vendu à une société privée, Nexity. Cette dernière fait désormais payer le parking 3.500€/an aux abonnés, qui se répartissent la note (ils sont 62 adhérents, soit 60€/an). Sauf qu’il leur faut aussi assumer les charges d’élagage des arbres et d’entretien du parking, l’addition n’est plus la même, ce qui a incité l’AMUR à demander de l’aide à la municipalité mais qui a refusé.

C’est ainsi que l’AMUR, fâchée de voir que de gros efforts sont faits pour bien d’autres associations et notamment les clubs de boules qui héritent d’un complexe avec l’ancienne usine Cesa mise aux normes pour eux, ont décidé de se mettre en sommeil en décembre prochain si rien n’est fait pour eux: «On ne demande pas la totalité de l’aide, 50% nous auraient convenu» indique Franck Jolys, pour l’AMUR.

Projet multimodal

La municipalité a opposé son refus parce qu’existe un vaste projet de territoire largement soutenu par l’Etat: le projet multimodal qui vise à réaménager le parvis de la gare avec création de trois parkings, les usagers du rail retrouveraient alors le leur. Philippe Labardin, 1er adjoint au maire réagit cependant à l’agacement engendré par les travaux de l’ancienne usine Cesa: «Les 200.000€ consacrés aux bâtiments de l’usine Cesa ne sont pas seulement pour les boulistes, ils concernent d’autres associations ainsi que le quartier» précise-t-il.

Le sujet complet à lire dans notre édition papier ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne