De 10h à 18h, le Château de Rayne Vigneau ouvre ses portes les samedi 3 et dimanche 4 juin lors du vernissage de l’exposition « L’Art du Vigneau ».

Découvrez des passionnés d’art et du vin qui vous dévoileront leurs œuvres à travers une exposition inédite. Les enfants seront aussi à l’honneur et pourront participer à l’école du Cirque, Circ’Adour, pour découvrir les arts du cirque !

L’activité est gratuite et le nombre de participants se fera dans la limite des places disponibles (à partir de 4 ans.) Le Château de Rayne Vigneau propose un parcours libre, et met au grand jour les artistes exposant des œuvres plus variées les unes que les autres.

Tous ont en commun l’art, la nature, et le vin. L’occasion rêvée d’associer exposition et dégustation gratuite d’un grand Cru Classé. Les artistes seront exposés tout au long de la saison estivale : la peinture en 3D de Françoise Amadieu, les bijoux artistiques d’Oscar Galea, la peinture sur toile de Yana Yanakieva, la peinture sur douelle et porcelaine de Stéphanie Sténou, le nouvel art « exfloration » de François Maurice, les sculptures de Mylène Caïe Bertin, l’art à l’encre de chine sur toile de Florence Schrobiltgen.

Un moment entre parenthèses où les arts et le vin se rencontrent à Raynes-Vigneau, promenez-vous librement dans l’enceinte du domaine, toute l’équipe du Château de Rayne-Vigneau sera là pour vous accueillir durant ce week-end. L’entrée est libre !

Renseignements : 05.56.76.64.05 ou chateau@raynevigneau.fr. Adresse: 4, Le Vigneau.