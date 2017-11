Jean-Pierre Dufour était perclus de dettes, il ne s’en cachait pas, mais en parlait avec un certain détachement, sans réelle angoisse apparente. «C’était quelqu’un de calme, il avait ses soucis mais pas de là à imaginer que cela entraînerait un telle réaction» déclare un proche qui l’appelait «Bibi». Jean-Pierre Dufour tenait le magasin Ital Bike Shop, sur la zone de Suriray à Tonneins, il semble qu’un redressement judiciaire venait de frapper son entreprise de vente de pièces détachées pour cycles et motos.

Pour combler le tout, Patrick Bergadieu qui entretenait avec Jean-Pierre Dufour des relations amicales autour de la même passion pour la mécanique (Patrick Bergadieu possédait des voitures de prestige) lui aurait demander de lui rembourser de l’argent.

Mercredi soir, l’affaire a tourné court. Jean-Pierre Dufour est arrivé vers 20h chez les Bergadieu à St-Pardoux-du-Breuil. L’épouse de Patrick lui a signalé que son mari était dans son garage, attenant à la maison. A 22h30, ne voyant pas ce dernier rentrer, elle est sortie pour voir ce qu’il faisait et l’a découvert gisant entre le garage et la maison. Plusieurs balles d’une arme de poing dans le dos seraient la cause de la mort, ce que devrait révéler l’autopsie.

Les gendarmes ont aussitôt été alertés et se sont mis à la recherche de Jean-Pierre Dufour, en vain. Un hélicoptère a sillonné le ciel au-dessus de la forêt du Mas d’Agenais pour tenter de le repérer. On connaît la suite. Jean-Pierre Dufour s’est rendu à la trésorerie de Tonneins où il aurait mis fin à ses jours dans les toilettes de l’établissement.