Il y a quarante-cinq ans l’amicale des anciens combattants de Bommes Sauternes Léogeats était créée et elle comptait à ce moment-là 93 adhérents.

« Je me souviens lors de la création de l’amicale, on était les jeunes, les quinquas c’étaient ceux qui avaient faits 39-45 et les vieux, ceux qui avaient combattus lors le Première Guerre mondiale, aujourd’hui c’est nous les vieux » souligne Jean-Paul Caillau, président de l’association.

Aujourd’hui, 21 anciens combattants de la guerre d’Algérie perpétuent la mémoire de ceux qui ont servi la France et affirment les valeurs d’entraide, de solidarité et devoir de mémoire.

Peut adhérer toute personne ayant défendu le drapeau français, sur n’importe quelle place du monde, habitante sur le territoire d’une des trois communes ou y ayant résidée au moins un an.

L’association organise avec les mairies, les commémorations du souvenir aux monuments aux morts pour les 8 mai et 11 novembre, accompagnée des enseignants, des parents d’élèves, des enfants des écoles et de la population.

Un porte-drapeau, de chaque commune, participe aux différentes manifestations patriotiques ou de mémoire. De plus l’amicale aide à l’organisation de manifestations mises en place par d’autres associations dans les trois villages et pour son fonctionnement.

L’association d’anciens combattants remercie le milieu viticole et les mairies qui répondent toujours favorablement aux sollicitations. Pas nostalgiques et regardant vers l’avenir, les membres de l’amicale transmettent les valeurs républicaines et solidaires.

C. B.