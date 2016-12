L'agenda du week-end en Marmandais

Marchés de Noël

St-Astier

Samedi et dimanche au domaine viticole chez Dame Bertrande.

Verteuil d’Agenais

Samedi de 11h à 17h à l’EHPAD de Verteuil, vin chaud, chocolats chauds, crêpes. 05.53.88.34.00.

Sainte-Bazeille

Dimanche, de 10h à 17h, dans le parc du château de la Placière.

Allemans-du-Dropt

Dimanche, de 9h à 17h, à la salle des fêtes.

Moustier

Vendredi à partir de 16h30 à la salle des fêtes.

Port Sainte-Marie

Samedi, salle des Arcades.

La Sauvetat-du-Dropt

Marché de Noël, vide-greniers et brocante, avec animations samedi après-midi; dimanche, marché, artisanat et produits du terroir.

Fauguerolles

Dimanche, bourse aux jouets de 8h30 à 17h30 à la salle des fêtes.

Conférence

Marmande- Vendredi 2, à 19h, «Les conséquences du Brexit» par Gérard Gouzes, salle René Char de la médiathèque, organisé par le Mouvement Européen. Entrée gratuite.

Téléthon

Fourques-sur-Garonne

Vendredi à 20h30, théâtre; samedi, randonnées dès 10h et nombreuses animations jusqu’en soirée; dimanche, Foulées du Téléthon et repas.

Labretonie

Vendredi, à 21h, loto; samedi, dîner.

Gontaud-de-Nogaret

Vendredi et samedi, animations avec le club de basket.

Meilhan-sur-Garonne

Animations, théâtre, chansons et concert de Luna Ginestet, vendredi.

Cocumont

Vendredi, à 20h30, cinéma; samedi, animations toute la journée; dimanche, rando, repas, Trail, animations.

Sainte-Bazeille

Vendredi à 15h, belote; samedi, animations à partir de 9h jusqu’en soirée; dimanche, vin chaud le matin, thé dansant à 14h30.

Casteljaloux

Nombreuses animations, de jeudi à dimanche.

Duras

Samedi, de 9h à 18h, vente de crêpes au Carrefour Contact par le club de VTT, rando pédestre à 14h.

Marmande

Vendredi, concours de pétanque de 14h à 18h, esplanade de Maré; vente de créations artisanales à la résidence Saint-Exupéry; samedi, vente de peluches Téléthon par les pompiers à la Filhole, vente de bâtons de marche, rando, expo de vieilles voitures.

Aiguillon

De nombreuses animations jusqu’à samedi parmi lesquelles: loto, moto, rando, etc.

Buzet-sur-Baïse

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, point don dans l’atelier de l’association Rencontre et loisirs.

Tonneins

Dimanche à 9h parking de Robinson à la sortie de Tonneins, quatre parcours de randonnées et courses au profit du Téléthon.

Clairac

De vendredi à samedi, de multiples animations par les associations de la commune au profit du Téléthon.

Castelmoron-sur-Lot

Vendredi et samedi, une multitude d’animations au profit du Téléthon.

Marcellus

Dimanche, dans la salle sociale, gym de 10h à 11h; basket et foot dans la salle de quartier de 10h à 12h; de 11h à 12h, rando autour du village; midi, apéritif offert par la municipalité puis auberge espagnole; à partir de 15h, salle de quartier, spectacle gratuit. Buvette et vente de pâtisseries.

Expositions

Marmande

- Musée des Traditions Populaires, « Ostau Marmandés », rue Labat, ouvert mercredi et samedi après-midi de 15h à 18h, avec deux expositions: « Au fil de la mémoire » outils, tissus et costumes du début du XXème et « Moïse » exposition de photographies de Quentin Salinier, photographe au Journal Sud-Ouest Bordeaux.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Les photos de Garbrielle Baarsch au restaurant « L’Ô à la Bouche » rue Clavetière.

- Galerie Egrégore, exposition jusqu’au 22 décembre des œuvres de Thierry Dalat, Philippe-Alexandre Dupont, Catherine Guérard, Joëlle Pébereau-Lalubin, Farouk Ratib, Sereirrof. Expo ouverte du jeudi au dimanche, de 14h à 19h, 92, boulevard Meyniel. Entrée libre.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Au musée Marzelles, jusqu’au 23 décembre, «le Graff voyageur», de Thierry Sellem. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et samedi 10h-12h, 15h-18h.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Expo du club photo de l’ASPTT Marmande, sur les Voyages, ouverte lundi, mercredi et dimanche de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, salle Henriette Bounin, jusqu’au 18 décembre.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07.

Escassefort

Véronique Lange expose ses tableaux à la mairie jusqu’au 30 décembre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Beaupuy

A la Bellothèque, jusqu’au 9 décembre, les peintures de Sandy Fontès «Tronches de vie».

Casteljaloux

Maison du Roy (office de tourisme) expo de la section arts créatifs de l’Amicale Laïque, jusqu’au 17 décembre. Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Aiguillon

Jusqu’au 6 décembre au CAM, du mardi au dimanche de 14h à 18h, exposition de peintures et sculptures.

Spectacles

Marmande

Samedi à 18h, au Comœdia dans le cadre du programme culture à l’hôpital, restitution du chantier d’écriture avec Daguerre.

Lévignac-de-Guyenne

Samedi à partir de 17h30, à la salle des fêtes, cinq spectacles pour une grande soirée et un mini-festival avec Un P’tit Vers de Dropt.

Théâtre

Samazan

Vendredi 2 décembre, 21h, salle culturelle, «Le best of» de Sébastien Laffargue, en exclusivité. Réservations 05.53.93.97.86.

Marmande

«Lys Martagon» par la compagnie Prométhée, vendredi à 20h30 au Comœdia. Tarifs: 10 et 5€.

Damazan

Samedi à 20h30, salle polyvalente, « tout bascule » par la compagnie Théâtremplin de Lagruère.

Dédicaces

Casteljaloux

Laëtitia Faure en dédicace pour «L’Amnésie des ombres, Secret!», à la librairie L’Essentiel, samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30.

Marmande

- Christian Prêleur pour «Le Lot-et-Garonne prend la pose», samedi de 14h30 à 17h à la librairie Libellule.

Le Mas d’Agenais

Samedi de 10h à 12h à la bibliothèque, «Le Lot-et-Garonne prend la pose», avec Christian Prêleur.

Evénements

Marmande

Grand soirée électro, samedi à partir de 23h à l’Espace-Expo, Invasions sonores. 6€ en prévente, 10€ sur place.

Visites

Duras

Château de Duras, ouvert tous les jours de 14h à 18h. Rens : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp», rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée: 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade,10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée «Photo et plus», au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. : 06.09.48.02.54.