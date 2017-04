L'agenda du week-end en Marmandais

Evénement

Fauillet

Ce week-end, fête de Pâques avec samedi soirée animée par Benju Prod à 19 h; dimanche grand loto à 14 h 30; lundi concours de pêche à 7 h 30 et course cycliste à 13h30.

Fargues-sur-Ourbise

Fête de l’asperge, dimanche à partir de 9h.

Tonneins

Vidéobal, vendredi à 20h à la Manoque.

Concert

Sainte-Bazeille

Vendredi à 20h30, Hicksville Swing, au 180. Samedi à 20h30, Ropoporose + Narrow Terrence, au 180. Tarif: 10€.

Casteljaloux

Concert des Monkey Shoulder, samedi à partir de 19h.

Dédicaces

Tonneins

Stanislas Swietek pour «Instituteur dans l’Oranais, une passion algérienne de 1959 à 1968», samedi à partir de 14h à l’espace culturel Leclerc.

Bal

Casteljaloux

Bal country, samedi à 20h30 à la Bartère.

Spectacle

Miramont-de-Guyenne

Cirque aérien avec la Compagnie Née d’un doute, vendredi à 19h, dans le jardin de bastid’Art, zone de la Brisse. Participation libre.

Marmande

-«The elephant in the room», par le Cirque Le Roux, vendredi à 20h30, au Comœdia.

Théâtre

Duras

Samedi à 21h, salle du Foiral, «Ruptures» par le Théâtre Châthéa. Tarifs: 16€ et 12€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Laparade

Samedi à 20h30, one-man-show de « c’est génial j’adore », par Jean-Paul Delvor. 12,5€. 06.80.24.62.82.

Vide-greniers

Marmande

Dimanche 16h, de 7h à 18h, dans la rue des Clairs Logis.

Tonneins

Dimanche de 9h à 18h à Ayet, et à partir de 15h, chasse aux œufs gratuite pour les moins de 14 ans.

Houeillès

Lundi, toute la journée, place du Foirail.

Expositions

Marmande

- Exposition dans et hors les murs du musée Marzelles, à partir de samedi : les photographies de Rony Spéranza et les sculptures de P. bono. Musée ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- Musée des Traditions Populaires, « Ostau Marmandés », rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, les toiles de Jean-Marc Montaigu.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Nouvelle exposition chez Egrégore, boulevard Meyniel: les œuvres de Gérard Sendrey et Marie-Laurence de Chauvigny de Blot, du 9 avril au 28mai. Vernissage dimanche à 15h.

- Les sculptures d’Annick Ryndzunski à la médiathèque jusqu’au 29 avril.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Escassefort

Exposition de Lysiane Lagauzère à la mairie, jusqu’au 20 avril.

Beaupuy

Les peintures de Claudine De Marchi, à la Bellothèque.

Tonneins

Les toiles de Corinne Maurig, «Enfance, énergie, voyage», au centre culturel, jusqu’au 28 avril.

Aiguillon

«Aiguillon autrement», par le club photo, jusqu’au 15 avril à la médiathèque.

Casteljaloux

Les peintures de Jacinto Murrugarra à l’Office de tourisme, jusqu’au 22 avril.

Visites

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h pendant les vacances scolaires.

Duras

Le château de Duras, ouvert en avril, mai et juin, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp », rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.