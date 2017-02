L'agenda du week-end en Marmandais

Expositions

Marmande

- Musée des Traditions Populaires, « Ostau Marmandés », rue Labat, ouvert mercredi et samedi après-midi de 15h à 18h, avec deux expositions: « Au fil de la mémoire » outils, tissus et costumes du début du XXème et « Moïse » exposition de photographies de Quentin Salinier, photographe au Journal Sud-Ouest Bordeaux.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Expo « Alban Denuit », jusqu’au 4 mars au Musée Marzelles. Ouverture les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et 15h à 18h. Entrée libre.

- Galerie Egrégore, boulevard Meyniel, nouvelle exposition collective avec les peintres Francis Olivier Brunet, Daniel Faure, Muriel Lhermet et les dessinatrices Elisabeth Labalette et Dominique Lang. Vernissage dimanche à 15h, ouvert à tous.

- Le clown s’affiche, salle René Char de la médiathèque, dans le cadre de Mondoclowns.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Escassefort

Jusqu’à la mi-février, exposition des derniers clichés du photographe Yannick Lamarque à la mairie.

Tonneins

Jusqu’au 3 mars, les œuvres de Dominique Salmon, au centre culturel, avec l’association Pollen.

Casteljaloux

Rassemblement de véhicules anciens, dimanche, sur l’esplanade de la piscine, de 9h à 12h.

Théâtre

Tonneins

Samedi, théâtre humoristique avec Ados, à 20h30 à la Manoque. 05.53.84.50.88.

Sainte-Bazeille

«Fanny» par la compagnie Baudrac and Co, samedi à 20h30 à la salle des fêtes. Tarifs: 20€, 10€ pour les 7-14 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Aiguillon

Samedi à 20h30 au Petit Théâtre du CAm, « Un air de famille » par la compagnie A Contre Jour. Participation libre. 06.26.54.13.55.

Concert

Marmande

Anne Sila et son Acoustic Tour, samedi à 20h30 au Comœdia. Rés.: 05.53.64.44.44.

Casteljaloux

Samedi, à partir de 19h au Casino, concert de Stac.

Dédicace

Marmande

Hervé Le Corre au Gang de la clef à molette, samedi à 18h30.

Tonneins

Samedi à partir de 14h30 à l’espace culturel Leclerc, André Maron avec son dernier ouvrage « Résistance 1942-1945 ».

Spectacle

Marmande

Soirée cabaret avec le Théâtre de l’Atelier au profit du Lions Club Marmande Pomme d’amour, vendredi à 20h30 au Petit Théâtre. Entrée: 10€, 5€ pour les moins de 12 ans.

Lévignac-de-Guyenne

Contes pour toutes les oreilles, avec la Phot’O Conte, samedi à 20h30, salle plancher. Entrée gratuite.

Meilhan-sur-Garonne

André Minvielle et son Ti’Bal Tribal, samedi à 21h, salle multiculturelle, avec Staccato. Entrée: 12€, 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Caumont-sur-Garonne

Samedi, à 20h30, à la salle des fêtes, spectacle de flamenco avec Flamen’Co soy et Elsa Le Clech, au profit de l’association Evan & Co. Entrée: 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Moustier

Cabaret, samedi à 21h à la salle polyvalente, avec «Voyage, Voyage» de la compagnie Dana Rev, organisé par le comité des fêtes. Entrée: 15€. Renseignements au 05.53.89.16.15.

Bourse

Gaujac

Dimanche 5 et lundi 6, de 10h à 18h, vente flash de l’association Partage et Solidarité Saint-Paul, à la salle des fêtes.

Sainte-Bazeille

Samedi 4 (dépôts) et dimanche 5 (vente), bourse du landau organisée par le Groupe Féminin, salle près du château de la Placière.

Conférence

Casteljaloux

«Street art, un musée à ciel ouvert», par Catherine Martin, samedi à 16h au centre Jean Monnet.

Vide-greniers

Bouglon

Vide-greniers et marché fermier, dimanche à partir de 7h à la salle des sports.

Visites

Duras

Le château de Duras, ouvert en février tous les jours de 14h à 18h, tél.: 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp», rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée: 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade,10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée «Photo et plus», au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. : 06.09.48.02.54.