L'agenda du week-end en Lot-et-Garonne

Expositions

Grand Marmandais

« Artère», parcours d’art contemporain, dans 11 communes : Duras, Soumensac, Lauzun, Miramont-de-Guyenne, Cocumont, Marmande, Gontaud-de-Nogaret, Tonneins, Clairac, Casteljaloux, Houeillès.

Marmande

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Musée Marzelles: peinture graffiti de Mena & Hybe, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

- Nouvelle exposition collective (peintures et sculptures) à la galerie Egrégore. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Escassefort

Les photographies de Damien Van De Hel à la mairie, jusqu’à fin octobre.

Allemans-du-Dropt

Les œuvres d’art textile de Mary Chancellor au Syndicat d’initiative, jusqu’au 7 octobre.

Casteljaloux

Maison du Roy, exposition «Dans les pas des pèlerins de St-Jacques de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine».

Evénement

Lagupie

Samedi et dimanche, Festi’Pomme, la fête de la pomme dans tous ses états. Animations au village, expo de tracteurs, expo artisanale, stands de producteurs, concours culinaire et repas festif où l’on retrouvera la pomme subtilement cuisinée. Tel: 06.74.28.33.72 ou 06.88.41.38.11.

Allemans-du-Dropt

100ème comice agricole. Samedi (à partir de 18h) avec feu d’artifice à la tombée de la nuit. Dimanche, à partir de 10h. Marché fermier, expo artisanale, marché gourmand, matériel agricole, groupes folkloriques et chorale…

Marmande

- Samedi et dimanche, de 10h à 18h, portes à la Recyclerie du Marmandais, lieu-dit Placiot à Coussan.

- Samedi, de 10h à 18h, portes ouvertes au 32, rue d’Onzac, avec découverte de plusieurs activités: grainothèque, expression vocale, Qi Gong, etc.

- Vendredi, de 9h30 à 18h, à l’Espace-Expo, forum «Pour une retraite active», entrée gratuite, avant les animations de la Semaine bleue, du 2 au 7 octobre.

- Dimanche, de 8h30 à 10h30 environ, animations sur la place du marché pour Octobre rose.

Nérac

-29ème Foire d’automne, de vendredi à dimanche, sur la place du Foirail: expositions, vide-greniers, restauration…

- Les Rencontres Chaland, festival de BD, de vendredi à dimanche, dans toute la ville.

Théâtre

Marcellus

Vendredi à 21h, salle des fêtes, «Moi je», le one-man-show de Sébastien Laffargue. Entrée 7,5€.

Concert

Ste-Bazeille

Vendredi à 20h30 au 180, Château Rouge, Sylvain Reverte présentera son nouvel album «Soleil rouge». Participation 10€, ouverture des portes 19h30. Première partie avec Justine Dalle. 06.28.33.54.10.

Casteljaloux

- Samedi, concert au Casino à 19h avec les Doigts Verts, jazz manouche. Entrée gratuite mais consommation obligatoire.

Duras

Dimanche, à 17h, salle des Maréchaux du Château, le Requiem de Mozart par l’ensemble vocal Maurice-Ravel (12€, 8€ en tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans). Causerie à 15h, salle d’accueil de la mairie.

Vide-greniers

Marcellus

Dimanche à partir de 7h, dans le cadre de la fête des vendanges.

Lagupie

Dimanche toute la journée, dans le cadre du Festi’Pomme.

Ste-Bazeille

Samedi et dimanche, bourse aux vêtements du Groupe Féminin, au château de la Placière, de 9h à 18h.

Verteuil d’Agenais

Dimanche, de 7h à 17h, vide-greniers à l’EHPAD.

Virazeil

Dimanche, vide-poussettes à la salle des fêtes et sur le parking, organisé par Jeunes Années.

Braderie

Labretonie

Samedi, au centre de tourisme équestre du Bel Air, braderie de 10h à 16h.

Aiguillon

Braderie de la Croix Rouge, rue Sabatté, mardi de 10h à 16h.

Fêtes

Marcellus

Fête des vendanges pendant trois jours, vendredi, samedi et dimanche, avec le one-man-show de Sébastien Laffargue vendredi à 21h, soirée jambon à la broche samedi, vide-greniers le dimanche, messe des vendanges et repas avec les producteurs locaux à midi.

Argenton

Fête béarnaise, samedi, avec les Arts et Traditions Populaires de Marmande.

Visites

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Juillet, août, septembre ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 sauf lundi. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h. Tél.: 05.53.20.67.76.

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54..