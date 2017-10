L'agenda du week-end dans le Grand Marmandais

Expositions

Marmande

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Musée Marzelles: peinture graffiti de Mena & Hybe, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

- Exposition collective (peintures et sculptures) à la galerie Egrégore. Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

- Géographismes, exposition de peintures d’Hervé Renoult à la médiathèque jusqu’au 4 novembre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Escassefort

Les photographies de Damien Van De Hel à la mairie, jusqu’à fin octobre.

Beaupuy

Les peintures de Mireille Picard à la Bellothèque durant tout le mois d’octobre.

Evénement

La Sauvetat-du-Dropt

Samedi à 20h30, salle des animations, soirée projection de photos anciennes du village.

Aiguillon

Jusqu’au 29 octobre, festival international de l’Aquarelle et carnet de voyage. Programme: www.aquarelleaiguillon.com

St-Pardoux-Isaac

Samedi, 8h30, marche, buffet au retour avec prestation de la chorale Clé de sol, le tout au profit du Téléthon. Réservations au 06.74.20.87.47.

Tonneins

De vendredi à samedi, salon de l’habitat et de l’aide à la personne, à la Manoque de 10h à 18h. Entrée libre.

Marmande

Festival Urbance avec vendredi 20 octobre, spectacle de danse avec la Cie 6e boulv’art et la Cie Jeunes Choréa au Comoedia et samedi 21 octobre.- de 14h à 17h, battle danse hip-hop hunior et à partir de 20h, battle danse hip-hop international au Comoedia.

Bourse

Monteton

Bourse aux livres, samedi et dimanche de 10h à 16h à la salle des fêtes, au profit d’associations.

Mézin

Samedi et dimanche, à l’espace associatif Albinet, bourse aux livres anglais, de 10h à 17h.

Dédicaces

Marmande

Anna Bourg pour son livre «Dans les yeux d’Alex», samedi de 15h à 17h à l’Espace Culturel Leclerc.

Veillée

Monheurt

Samedi à partir de 21h salle des sports, veillée occitane par le Bac. 5€.

Concert

Meilhan-sur-Garonne

Samedi à 20h30, salle multiculturelle, concert de musique argentine avec Cuarteto Tafi. 8€, gratuit -12 ans.

Casteljaloux

Samedi à partir de 19h, au casino du lac, concert avec ABC Time (soul, funk, jazz et chansons françaises).

Nérac

Vendredi, à partir de 20h30, à l’espace d’Albret, concert de Magyd Cherfi. A 17h30, rencontre avec l’artiste à la médiathèque de Nérac.

Lavardac

Concert de Christian Moulié, dimanche à 15h, en l’église Notre Dame de l’Assomption.

Fête

Marmande

Foire de la saint-Luc, sur l’esplanade de Maré, jusqu’au 22 octobre.

Caubeyres

Samedi, soirée palombes à 20h à la salle des fêtes, animée par «Les Bicyclettes», jazz manouche. 20€ adultes, 10€ 6-10 ans. Tel: 06.29.05.77.

Visites

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Couthures-sur-Garonne

Maison des Gens de Garonne, ouverte du 21 octobre au 5 novembre, tous les jours de 13h30 à 18h30. Tarifs: 8€ adulte, 6€ pour les 6-12 ans, carnet de jeu inclus dans le billet d’entrée. Renseignements au 05.53.20.67.76.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Mauvezin-sur-Gupie

Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite de la safranière «Safr’en Fleur», lieu-dit Grand Guillon, route d’Escassefort. Entrée libre.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.