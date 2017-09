L'agenda du week-end dans le Grand Marmandais

Expositions

Grand Marmandais

« Artère», parcours d’art contemporain, dans 11 communes : Duras, Soumensac, Lauzun, Miramont-de-Guyenne, Cocumont, Marmande, Gontaud-de-Nogaret, Tonneins, Clairac, Casteljaloux, Houeillès.

Marmande

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Challenge sur la Liberté, galerie Egrégore, boulevard Meyniel, exposition de 10 artistes. Entrée libre, du jeudi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06.09.05.83.80.

- Musée Marzelles: exposition des peintures naturalistes de Richard de Lopez, jusqu’au 2 septembre. Mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

Virazeil

Exposition à la mairie des œuvres du Photo Club du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Lauzun

- Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

St-Pierre sur Dropt

Au moulin de Cocussotte, exposition des sculptures de Catherine Lacroix (Soulac). 06.86.64.16.51.

Beaupuy

Cadr’en folie au jardin public, tout l’été.

Duras

Dimanche 3 septembre à 16h, clôture de l’exposition annuelle de peintures et sculptures, salle de la Charpente au château.

Miramont-de-Guyenne

- Rétrospective sur Alfred Court, dans le hall de la mairie, tout l’été.

- Exposition tout l’été des photographies de Michel Porquet au bar-restaurant Le Petit Chaperon Rouge.

Puymiclan

Artisanat d’art, poteries, céramiques jusqu’au 10 septembre, au Relais culturel lieu-dit Champs du Bois, RD933, 1km après la confiserie Georgelin.

Le Temple-sur-Lot

Les œuvres de Josée Caravati à l’Office de Tourisme jusqu’au 9 septembre, du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h, puis du mardi au samedi de 10 h à 15 h à partir du 4 septembre.

Vide-greniers

Gontaud-de-Nogaret

Dimanche 3 septembre : contact et réservation au 05.53.84.35.25.

Spectacle

Marmande

Tous les samedis, à 16h, dans le jardin des Droits de l’homme, spectacle des Marionnettes d’Aquitaine. Entrée libre.

Fêtes

Samazan

Du vendredi 1er au lundi 4 septembre, fête locale (programme en page 15).

Cocumont

Dimanche 3 septembre, fête des canards à la Ferme de Gassiot de 10h à 18h. Réservation : 06.43.69.63.60.

Fargues-sur-Ourbise

Fête locale dimanche 3 septembre. Escargolade à 12h à la salle des fêtes (amenez vos couverts), 20€ adulte et 10€ enfant -12 ans. Renseignements : 05.53.83.20.53 ou 05.53.93.04.47.

Seyches

Fête au village du vendredi 1er au dimanche 3 septembre.

Marchés

Puch-d’Agenais

Samedi 2 septembre à partir de 18h, marché nocturne du Foyer Rural Puchois sur le parking de la salle des fêtes (amenez vos couverts). Animation musicale.

Braderie

Tonneins

Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, braderie de la Croix Rouge à l’immeuble Tapol.

Evénement

Marmande

Samedi 2 septembre, course la Farfelue à la Filhole. Accueil des concurrents dès 8h, la Farfelue Kids (10h30), la Farfelue ados (13h30), la Farfelue 16 ans et + (15h). Restauration à 19h, concert à 20h.

Dédicaces

Tonneins

- Alberte Frechiami pour son ouvrage « Le don de soi, puissance de la vie », samedi 2 septembre de 9h à 12h au Garonne.

Visites

Durance

Samedi et dimanche, visite gratuite du Prieuré de Lagrange à 17h.

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Juillet, août, septembre ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 sauf lundi. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en août tous les jours de 10h 19h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

- Ouverture de la galerie d’art sacré et de la chapelle Caillade, les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 14h à 18h, jusqu’au 30 septembre. Entrée gratuite.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.

Allemans-du-Dropt

Samedi 2 septembre, nuit des étoiles dès 16h avec observation du soleil et des étoiles à 21h30 sur la place de la mairie. Téléscopes à disposition. Participation libre.