L'agenda des sorties dans le Grand Marmandais

Expositions

Marmande

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin « Alpha 47 », 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Les peintures de Francis Godefroit au restaurant « L’Ô à la Bouche » rue Clavetière.

- Challenge Egrégore, à la galerie du même nom, boulevard Meyniel : expo de 10 artistes.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Au musée Marzelles, jusqu’au 1er octobre, les peintures de Garlin, néo-cloisonniste. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et samedi 10h-12h, 15h-18h.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

Fourques-sur-Garonne

A l’auberge de l’Escale de Pont-des-Sables, le peintre Garlin expose ses petits formats jusqu’au 1er octobre.

Lauzun

- Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07.

- Fabricart, au Floc and Tea, jusqu’au 31 août, de 11h à 15h et à partir de 18h15

Duras

- Exposition de peinture, tout l’été, salle de la Charpente au château.

- Expo photo Marguerite Duras, Dionys Mascolo et film « Marguerite telle qu’en elle-même » de Dominique Auvray. Centre Marguerite Duras, 1 place du Couvent. Ouvert tous les jours de 16h à 20h jusqu’au 11 septembre.

- Jusqu’au 16 septembre, les photos d’André Hemelrijk à la galerie Vue d’ici.

Grateloup

Jusqu’au 12 septembre, exposition photos de Jean-Pierre Cresseveur « hors du temps, hors d’usage » à la ferme du Temple, de 14h à 19h les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 06.11.29.28.62.

Casteljaloux

Peintures énergétiques par Dominique Rambeau, galerie « La réserve des Arts », jusqu’au 31 août. Informations : 06.52.46.50.43.

Escassefort

Exposition « Nuances », artistes ayant vécu ou vivant à Escassefort, à la mairie jusqu’à fin août.

Allemans-du-Dropt

Exposition du peintre Diana Ive, du jusqu’au 26 août, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au syndicat d’initiative

Concerts

Marmande

Concours international de chants Nuits lyriques au Coemedia. Vendredi 26 août, demi-finale, à partir de 14h. Tarif : 10€ et 15€. Samedi 27 août, à partir de 17h, finale, suivie de la remise des prix. Entrée : 15€ et 25€.

Casteljaloux

Récital lyrique « Histoire d’amour », chapelle des Cordeliers, avec Marie-Caroline Kfouri, accompagnée d’un pianiste et d’un violoniste, vendredi. Entrée payante. Renseignements 05 53 93 99 40.

Sainte-Bazeille

Dimanche à 20h30, les Hot Chickens à l’Espace 180, 10€, gratuit pour les moins de 18 ans. Ouverture des portes à 19h30, restauration légère sur place. Réservation: 06.28.33.54.10.

Événement

Casteljaloux

-Samedi 27 et dimanche 28 août, deuxième édition du salon Palombe expo, au parc municipal de Casteljaloux, de 9h à 19h (jusqu’à 18h le dimanche). Entrée 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans).

-Fête du sport, samedi 27 août à partir de 10h, stade de Lirac et club-house du tennis. Renseignements 05 53 84 79 29.

Le Mas d’Agenais

L’Amicale Laïque du Mas d’Agenais organise, dimanche 28 août, à partir de 8h, sous la halle au chanvre, un concours de peintures et dessins, sur le thème « Peindre et dessiner le patrimoine en Aquitaine ». Renseignements 06 50 85 36 14.

Saint-Léon

L’association 47 des Saint-Léon de France organise un rallye touristique automobile « Au fil de l’eau », dimanche 28 août. Participation 5€. Rendez-vous à partir de 7h45 devant la mairie. Inscription au 05 53 79 47 91 ou 05 53 88 01 14 ou 05 53 88 74 54.

Grateloup

Grateloup plage. Vendredi 26 : concours de belote, organisé par le basket club (14€ par équipe). Samedi 27 : ouverture de la plage. 20h repas sur réservation. 15€ par adulte/10€ enfant. 21h soirée mexicaine animée par Festynight. Entrée 2€. Dimanche 28 : 11h30 apéritif offert par la municipalité. 12h30 repas de chasse 13€ adultes 6€ moins de 12 ans. Réservation au 05 53 88 84 25 ou 06 67 77 82 49. 15h tournoi de Beach volley, ouvert à tous. 19h30 apéritif de clôture offert par le comité des fêtes. 20 repas paëlla 12€ adultes, 10€ enfants, soirée animée par le Duo Calumbi et le comité des fêtes.

Marmande

Marché festif, vendredi à partir de 19h, sur la place Clemenceau: restaurations, buvette, animations musicales.

Marchés locaux

Lévignac

Marchés tous les vendredis jusqu’au 26 août à partir de 19h.

Meilhan-sur-Garonne

Marché des producteurs de pays, tous les mercredis jusqu’au 31 août, de 19h à 23h, place d’Armes.

Soumensac

Marché des producteurs de pays, tous les dimanches.

Fêtes

Saint-Barthélemy d’Agenais

Fête locale: samedi, concours de pétanque. 15h, atelier fusée à eau pour les enfants (9 à 12 ans) sur réservation au 07 86 99 76 13. 20h repas moules-frites. 22h musique et piste de danse avec Podium liberty. Dimanche 28 août, vide-greniers et rando quad (06 80 73 55 84). 12h30 repas poulet basquaise et après-midi musical. 19h, repas (06 19 87 71 55), 23h feu d’artifice.

Cocumont

Vendredi 26 août, 21h concours de belote et loto. Samedi 27 août, 14h30, tournoi de pétanque en doublettes. 19h30, apéro, tapas, grillades suivie d’une soirée avec Fun Factory. Dimanche 28 août de 10h30 à 17h, les Olympiades de Coc’Beach et de nouvelles structures gonflables (inscriptions 30€ par équipe au 06 40 50 40 38 ou 06 82 29 32 56. 19h30 repas du comité des fêtes (12€ adultes, enfants 5€) accompagné par Acoustica trio. Lundi 29 août à midi dégustation d’huîtres et casse-croûte. 14h30 tournoi de pétanque en doublettes.

Vide-greniers

Marmande

Vide-greniers, dimanche 28, de 6h à 18h, à la Gravette, rue de l’Automne.

Saint-Barthélemy d’Agenais

Vide-greniers, dimanche 28, sur la place. 2€ le m. Renseignements : 06 80 73 55 84.

Allons

Vide-greniers, organisée par le comité des fêtes, dimanche 28 août, dès 7h, gratuit pour les exposants, devant le bar « Chez Colette ». Sardinade. Inscription souhaitée 05 53 89 11 55.

Fauguerolles

Vide-greniers, dimanche 28 de 8h à 18h.

Visites

Allemans-du-Dropt

Visite gratuite du village en français et en anglais tous les mardis à 10h jusqu’à mi-septembre ; visite guidée par une raconteuse de Pays (2€). Renseignements : 05.53.20.25.59.

Duras

- Château de Duras, visites guidées tous les jours d’août à 15h et 17h, pour enfants : mercredis et vendredis jusqu’au 26 août. Visite à thème tous les jeudis jusqu’au 26 août. Rens : 05.53.83.77.32.

- Maison des Vignerons : découverte et initiation à la dégustation, expo « Les Clés du Vignoble » pour petits et grands. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30, dimanche de 14h à 18h30, jusqu’au 31 août.

Marmande

- « Les Jardins de Beauchamp», rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

- Jusqu’au 30 août, chaque mardi et jeudi, visite gratuite (commentée sur demande) des sites patrimoniaux marmandais. Rens : 05.53.93.47.07.

- Galerie d’art sacré, mardi et vendredi de 14h à 18h, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

- Chapelle saint-Benoît, les mardis et jeudis de 15h à 18h jusqu’au 30 août

Saint-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert les après-midi du mercredi au dimanche. A 15h et 16h30, visite par un raconteur de Pays, 4€, gratuit pour les moins de 12 ans, rafraîchissement offert. Rens : 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

« Gens de Garonne », scénovision unique en Lot-et-Garonne, ouvert tous les jours de 10h30 à 19h. Tél. : 05.53.20.67.76.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, visites tous les jours en août, sauf le lundi, de 14h30 à 17h30. 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes.. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert 7j/7 de 10h à 19h. Tel : 05.53.20.23.81.

Lauzun

Château Ducal, visite guidée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Durée : 1h. (5€ adultes, 3€ enfants). Tel : 06.74.25.16.65 ou 05.53.20.10.07

Casteljaloux

Visite commentée, à 15h au départ des Bains, inscriptions au 05.53.20.59.00 ou à l’office du tourisme, le 25 août

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

- Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

- Aquaparc (à Aquaval), parcours aquatique sur structures gonflables. Jusqu’au 28 août, tous les jours de 13h30 à 18h. 3€ pour 30 minutes (en plus de l’entrée pour Aquaval), aquagym, aquaphobie, aquamaternité… Tel : 05.53.20.43.53.

- Marionnettes d’Aquitaine, samedi et dimanche, à 16h, à la Fihole.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. : 06.09.48.02.54.

Lagruère

- Musée école de Lamarque tous les mercredis à 15h.

- Tous les mercredis après-midi, au parc de retour aux sources, sentier nature, gratuit. Chasse au trésors en famille (5€). Rens : 07.68.84.73.32.

Casteljaloux

AquafunPark, au lac de Clarens, parc aquatique flottant en pleine nature. Watervolley, à partir de 7,90€. Tél. : 06.20.80.83.32.