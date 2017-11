L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

L’exposition photographique de Romain Dufau, « L’émerveillement : un premier pas vers le respect » jusqu’au 1er décembre aux Carmes.

Bazas

Jusqu’au 28 février 2018, la galerie L’Estampille expose la série « Scènes de vie » d’Annette Pral (peintures). Ouvert les mercredi et jeudi de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 11h à 19h. Sur rendez-vous au 06.83.48.86.89.

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition de l’atelier créatif salle de la mairie, jusqu’au 1er décembre. Entrée libre.

Toulenne

Jusqu’au 18 novembre, exposition à l’Espace culturel de 9h à 12h et de 14h à 17h sur la première guerre mondiale.

Noaillan

Nadine Chantreau expose ses peintures à la bibliothèque jusqu’en février 2018.

Saint-Pierre d’Aurillac

Jusqu’au 18 novembre à la mairie, exposition des Archives Départementales de la Gironde, « L’autre front -Les femmes de la Gironde au temps de la grande guerre ». Entrée libre.

Détente

Mazères

Dimanche 19 novembre, thé dansant du club des aînés, de 14h30 à 19h. Infos: 05.56.63.52.99.

Castets-en-Dorthe

Dimanche 19 novembre, marché de Noël à la salle des fêtes, de 7h à 18h. Infos: 06.63.16.97.04.

Sillas

Dimanche 19 novembre, concours officiel de dressage à La ferme équestre « La Palombière ».

Barsac

Bourse aux jouets samedi 18 novembre, de 10h à 18h, au foyer multi-associations. Contact : Anne-Marie Péneau au 06.33.58.58.30.

Cadillac

Dimanche 19 novembre à 10h30, défilé des majorettes.

Tabanac

Dimanche 19 novembre à la salle Moulin Carreyre, fête du terroir et du bois, de 10h à 18h. Contact : 06.51.99.18.96.

Saint-Pierre d’Aurillac

Expo-vente de produits et artisanat palestinien (poteries, broderies, huile d’olive, documentation…), à la salle des fêtes le mercredi 22 novembre, de 14h30 à 19h.

Baigneaux

Soirée choucroute samedi 18 novembre à 19h30 à la salle des fêtes. Infos: 06.25.55.29.61.

Langon

Samedi 18 novembre, tournoi Fifa de 14h à 19h salle Mourlanne. Infos: 05.56.63.00.33.

Dédicaces

Cadillac

Samedi 18 novembre à 10h30, à la librairie Jeux de mots, Jean-Marie Darmian dédicacera son dernier livre « Le jour où… » paru aux Éditions Le Bord de l’Eau.

Concert

Fargues

Yann Fanch interprétera les grands succès de Georges Brassens à la salle du Temps Libre samedi 18 novembre à 20h30. Entrée: 10€, au profit du club Unesco.

Gajac

Concert d’un trio familial dimanche 19 novembre à 15h15 dans la salle des fêtes. Entrée: 10€. Gratuit moins de 12 ans. Billetterie sur place.

Grignols

Samedi 18 novembre à 18h30, concert de la sainte Cécile en l’église avec Les Amuse-gueules.

Salles

Vendredi 17 novembre, dans la salle des fêtes à 18h30, concert de Jules Nectar. Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation au 06.13.23.25.93.

Cabanac-et-Villagrains

Vendredi 17 et dimanche19 novembre concerts de la Sainte-Cécile. Contact: 05.56.68.72.13.

Tabanac

Dimanche 19 novembre à 15h30 en l’église, concert de la Chorale Art’chor. Infos: 06.16.35.29.35.

Saint-Pierre d’Aurillac

Lecture musicale de quelques pages du roman « Le chemin des âmes » de Joseph Boyden vendredi 17 novembre à 19h à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Guyenne

Dimanche 19 novembre, à 16h30, l’orchestre Occitania se produira en l’église Notre-Dame. Réservations au 05.56.71.53.45.

Lamothe-Landerron

Concert à La Grange samedi 18 novembre, à 20h30 avec le groupe Glönk. Participation libre.

Saint-Exupéry

Samedi 18 novembre, concert de Jules Nectar. Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h. Tarif : 6€ (entrée) et 6€ (tapas). Contact : 06.45.68.02.24 ou 06.72.41.47.66.

Targon

- Vendredi 17 novembre, à 20h en l’église Saint-Romain concert d’un organiste. Contact : Gaston Baradat au 05.56.23.65.49.

- Samedi 18 novembre Musaïque fête la Ste Cécile. Infos: 05.56.23.63.69 ou 06.33.15.02.62.

Conférence

Portets

Dimanche 19 novembre, à 17h, au Château de Mongenan, conférence de Florence Mothe : « le Prince séducteur ». Entrée : 10e, gratuite pour les enfants. Tél. : 05.56.67.18.11.

Preignac

Conférence sur l’agoraphobie samedi 18 novembre de 14h30 à 18h à l’Espace Poupot. Infos au 06.82.47.60.58 ou 06.61.80.93.93.

Spectacle

Sauternes

One-man-show de David Houbani, samedi 18 novembre à la salle des fêtes à 20h30. Entrée: 7€.

Captieux

Samedi 18 novembre, à 21h, au Cercle des Travailleurs, spectacle de la Compagnie Gueille-Ferraille, « Une déclaration, portraits de femmes ! ». Dès 19h30, possibilité de restauration (12€). Réservations au 06.30.41.25.51.

Portets

Vendredi 17 novembre à 20h30, à l’Espace culturel La Forge, « Pouic Pouic ». Tarif : 18€. Placement numéroté. Possibilité de manger sur place. Tarif repas : 16€. Réservations : espacelaforge.fr

Langon

Samedi 18 novembre à 20h30 la compagnie « Les Arpètes en scène » présente la pièce « Boeing en délire »au Théâtre des Compagnons de la Veillée, 105, cours du 14 Juillet. Entrée : 8€, réduit : 5€.

Vide-greniers

Langon

Tous les vendredis et samedis, de 10h à 18h et les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Sauveterre-de-Guyenne

Bourse aux vêtements de la FCPE vendredi 17 novembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ainsi que le samedi 18 novembre de 9h à 14h non-stop.

La Réole

Bric à brac dans les locaux des Familles du Réolais, samedi 18 novembre de 10h à 17h et dimanche 19 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h