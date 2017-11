L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Dans le centre culturel des Carmes, expo de peinture « La forêt recensée » par Alice Witkowski et Jacques Fettah jusqu’au 10 novembre. Entrée libre.

- L’exposition photographique de Romain Dufau, « L’émerveillement : un premier pas vers le respect » jusqu’au 1er décembre aux Carmes.

St-Macaire

La photographe Camille Cier expose jusqu’au dimanche 12 novembre, à la galerie des Simones et les Mauhargats (rue Carnot).

Bazas

Jusqu’au 28 février 2018, la galerie L’Estampille expose la série « Scènes de vie » d’Annette Pral (peintures). Ouvert les mercredi et jeudi de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 11h à 19h. Sur rendez-vous

au 06.83.48.86.89.

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition de l’atelier créatif salle de la mairie, jusqu’au 1er décembre. Entrée libre.

Toulenne

Du mardi 14 au samedi 18 novembre, exposition à l’Espace culturel de 9h à 12h et de 14h à 17h sur la première guerre mondiale.

Sauternes

Exposition d’orchidées les 10, 11, et 12 novembre, de 10 à 19h, à la salle des fêtes.

Cadillac

Exposition « Haut-Atlas marocain », portraits et scènes de vie avec des photographies de Serge Fageot à tous à la salle du conseil.

Détente

Langon

- Bourse aux jouets salle Nougaro jeudi 9 de 10h à 17h. Infos: 06.04.13.75.45.

Mazères

Bourse aux jouets dimanche 12 novembre, de 9h à 17. Infos: 06.59.70.30.46.

Castets-en-Dorthe

Foire aux jouets à la salle des fêtes du village de 7h à 18h.

Sauternes et Barsac

Portes ouvertes dans 55 châteaux et animations dans les vignobles.

St-Léger-de-Balson

Samedi 11 novembre, de 13h30 à 16h30, opération boutiques solidaires à l’antenne du Secours Populaire.

Masseilles

Fête de la St-Martin samedi et dimanche.

La Brède

- Du jeudi 9 novembre au lundi 20 novembre, 11 créations artistiques à La Brède et ses alentours avec l’Opération Lumière.

- Vendredi 10 novembre de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes, soirée apéro spectacle et scène ouverte. Rés. : 06.73.37.86.06.

St-Maixant

Dimanche 12 novembre, à la salle des fêtes, de 10h à 18h, journée des artisans, créateurs et producteurs. Infos: 06.80.03.62.01.

Dédicaces

Langon

À l’Espace culturel E. Leclerc, vendredi 10 et samedi 11 novembre, de 10h à 18h30, dédicaces du romancier régional Christian Cetois.

Gornac

Vendredi 10 novembre à 17h, à la bibliothèque, dédicaces de Graham Bishop vient de publier « Les mystères de Gornac ».

Concert

Captieux

Au Centre Culturel : « Hommage à Michel Delpech », par le groupe ED’R, vendredi 10 novembre à 20h30. Infos: 05.56.63.14.45.

St-Macaire

L’Ensemble Vocal Martenot de Gironde fête ses 30 ans dimanche 12 novembre à 16h en l’Église Saint-Sauveur. Tarif: 10€. Réservation au 06.82.14.03.10.

La Réole

- Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre festival d’orgue « La Réole sort le Grand Jeu » avec trois concerts. Infos: 05.56.61.13.55.

- Le groupe local Rock’N Brunes se produira au bar le Petit Montmartre samedi 11 novembre à partir de 22h. Gratuit.

Conférence

Toulenne

Vendredi 10 novembre à 18h30 à l’Espace culturel, conférence de M. Joël Picard « 14-18 en Gironde, à 700 km du front ».

Saint-Michel-de-Rieufret

Conférence vendredi 10 novembre à 19h, à la salle des fêtes de l’ancien conservateur de l’éco-musée de Marquèze. Entrée gratuite. Contact : 05.56.62.52.25.

Beautiran

Samedi 11 novembre à 16h, au Musée des techniques, M. Picard, historien local, donnera une conférence : « La guerre 14-18 en Gironde, à 700 km du front ». Entrée : adultes 2€, gratuite jusqu’à 12 ans.

St-Macaire

Mercredi 15 novembre à 20h à la mairie conférence-débat animée par « Pièces et Main d’œuvre » sur le thème: Technologie, technocratie, transhumanisme, totalitarisme.

Spectacle

Portets

Mercredi 15 novembre à 10h45 à l’Espace culturel La Forge, spectacle « De l’air ». Tarif: 5€. Contact : 05.56.32.80.96.

Langon

Vendredi 10 novembre à 20h30, au centre culturel des Carmes, Stravinski Remix. Infos : 05.56.63.14.45.

Saint-Germain-de-Grave

Samedi 11 novembre à 19h au château Chatard deux spectacles: « Syrinx et Pan » (danse et musique classique) et Sanou (groupe de musique mandingue de Bordeaux). Infos: 07.81.33.82.48.

Théâtre

Targon

« Je préfère qu’on reste amis » vendredi 10 novembre, à 20h30, à l’espace René Lazare. Tarif : 18€. Réservations : mairie 05.56.23.90.13.

Vide-greniers

Langon

Tous les vendredis et samedis, de 10h à 18h et les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Rauzan

Retour des puces d’hiver samedi 11 et le dimanche 12 novembre. Ensuite, ce sera tous les dimanches, de 8h à 18h, jusqu’au 18 mars 2018. Entrée gratuite. Infos: 05.57.84.07.73.

Captieux

Vide-greniers dimanche 12 novembre de 9h à 18h à la salle des fêtes.

Randonnées

Les Edelweiss à Saint-Macaire

Samedi 11 novembre, marche rapide à Préchac de 12 km en 2h (marcheurs confirmés), rdv à 9h à l’église ; Dimanche 12 novembre, randonnée à Cazats de 12km en 3h, rdv à 9h à la mairie ; mardi 14 novembre marche allure lente à Castets-en-Dorthe de 8km en 2h, rdv à 10h à la 2e écluse ; jeudi 16 novembre randonnée à Gornac de 13km en 3h, rdv à 13h30 à la salle des fêtes.

Les Mille Pieds à Podensac

Samedi 11 novembre, marche nordique, sortie à Portets. Rendez-vous au stade à 9h. Contact : Claude, 06.21.22.43.56 ; Annie, 06.78.50.73.47 Dimanche 12 novembre, sortie à Sainte-Croix-du-Mont, 12 km, coteaux. Rendez-vous à l’église à 9h. Contact : Odile, 06.85.55.57.03. Mercredi 15 novembre, sortie à la journée à Lacanau, étang de Coussereau, 15 km, forêt. Rendez-vous au lieu-dit « Le Huga » à 10h. Contact : Pierre, 06.70.24.17.19.