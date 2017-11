L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Dans le centre culturel des Carmes, expo de peinture « La forêt recensée » par Alice Witkowski et Jacques Fettah jusqu’au 10 novembre. Entrée libre.

- L’exposition photographique de Romain Dufau, « L’émerveillement : un premier pas vers le respect » jusqu’au 1er décembre aux Carmes.

Cadillac

- « Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

- Jusqu’au 5 novembre à la mairie, les portraits de Marie-France Teyssier.

St-Macaire

La photographe Camille Cier expose jusqu’au dimanche 12 novembre, à la galerie des Simones et les Mauhargats (rue Carnot).

La Réole

La 61e exposition de tableaux du jusqu’au 5 novembre dans les couloirs de la mairie.

Bazas

Jusqu’au 28 février 2018, la galerie L’Estampille expose la série « Scènes de vie » d’Annette Pral (peintures). Ouvert les mercredi et jeudi de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 11h à 19h. Sur rendez-vous

au 06.83.48.86.89.

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition de l’atelier créatif salle de la mairie, du 3 novembre au 1er décembre. Entrée libre.

Détente

Langon

Exposition-vente avicole samedi 4 et dimanche 5 novembre, salle Nougaro, de 9h à 18h. Entrée: 3€.

St-Loubert

Loto samedi 4 novembre à 20h30 à la salle des fêtes pour la sauvegarde de l’église.

Illats

Samedi 4 novembre, de 18h à 22h, à la salle des fêtes, boum d’Halloween. Gratuit.

Rions

Samedi 4 et dimanche 5 novembre, braderie au foyer.

Targon

Du 2 au 4 novembre, au château Chatard, stage de cirque, de 10h à 16h. Infos: 06.83.41.50.04.

St-Maixant

Samedi 4 novembre à partir de 16h30 à la salle des fêtes, soirée Halloween.

Saint-Pierre d’Aurillac

Dimanche 5 novembre de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes, « Dimanche dansant » animé par Kévin Monnier. Tarif: 10€ (boisson et pâtisserie offertes). Tel:06.16.06.77.54.

Monségur

Atelier de dégustation dans le bar à vin « La Barrique et la fillette ». Infos: 09.53.25.43.02.

Caumont

Samedi 4 novembre dès 20h au P’tit Caumontoir, soirée Halloween.

La Réole

Samedi 4 novembre, match d’impro dès 20h à l’Amicale laïque. Tarif : 5€.

Noaillac

Samedi 4 novembre à 20h30, soirée Halloween à la salle des fêtes.

Dédicaces

Langon

À l’Espace culturel E. Leclerc, vendredi 3 et samedi 4 novembre, de 10h à 18h30, le romancier Sébastien Delanes en dédicaces.

Concert

Podensac

Concert « Des cagoules et des paillettes », samedi 4 novembre à 19h au garage Bagnoles et Bécanes. Entrée : 5€.

Auros

Samedi 4 novembre, concert dès 21h30 au Bar Le Coyote, du groupe de métal « Dawnpatrol ». Infos: 06.23.80.51.15.

Langon

Concert de Montez le Son samedi 4 novembre à 19h30, à la salle des Compagnons de la Veillée, 105, cours du 14 Juillet à Langon. Entrée : 8€ en prévente sur le site : montezleson.fr ;

10€ sur place.

Spectacle

Portets

Spectacle samedi 4 novembre à 10h45, à l’Espace culturel La Forge trois spectacles pour les tout-petits. Dès 1 an. Contact : 05.56.32.80.96. Mail : contact@espacelaforge.fr

Théâtre

Bazas

Samedi 4 novembre à 20h30 et dimanche 5 à 15h à la salle des conférences, nouvelle création de la troupe des Troubadours, « L’effet papillon ».

Saint-Selve

« Le bal des voyous », vendredi 3 novembre à 21h, à la salle polyvalente. Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Arbis

Samedi 4 novembre à 20h30, la pièce « Le Prénom » à la salle des fêtes d’Arbis. Entrée : 10€. Réservations : 06.89.39.21.49 ou 05.56.30.18.56.

Vide-greniers

Langon

Tous les vendredis et samedis, de 10h à 18h et les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Rauzan

Retour des puces d’hiver samedi et dimanche. Entrée gratuite. Infos: 05.57.84.07.73.

Randonnées

Les Edelweiss à Saint-Macaire

samedi 4 novembre : randonnée dynamique à Cadillac, rdv à 9h au nouveau parking face aux remparts ; Dimanche 5 novembre randonnée de 12 km en 3h à La Réole, rdv sur les quais à 9h. Mardi 7 novembre marche allure lente à Saint-Morillon en 8 km en 2h, rdv à l’église à 14h ; Jeudi 9 novembre randonnée à Arbanats de 13 km en 3h, rdv à 13h30 sur la place à côté de la mairie.

Les Mille Pieds à Podensac

Samedi 4 novembre, marche nordique, sortie à Arbanats. Rendez-vous au cimetière à 9h. Contact : Claude, 06.21.22.43.56 ; Annie, 06.78.50. 73.47. Dimanche 5 novembre, sortie à Haux, 12 km, coteaux. Rendez-vous à la mairie à 9h. Contact : Marie-France, 06.45.92.21.51. Mercredi 8 novembre, sortie à Retis (Hostens), 13 km, forêt. Rendez-vous à l’église à 14h. Contact : Jean-Pierre, 06.81.64.89.53.

Tabanac

Dimanche 5 novembre de 8h30 à 17h, l’association « Les Randonneurs de Tabanac » et la CDRP avec la commune de Tabanac organisent une rando, pour la journée « Ma ville contre le cancer » à la salle Moulin Carreyre. Deux circuits sont proposés : 6,28 km avec un dénivelé positif et négatif de 135 m ; 10,54 km avec un dénivelé positif et négatif de 273 m.