L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Dans le hall du centre culturel des Carmes, expo photo de Romain Dufau, images de la nature, jusqu’au 20 octobre. Entrée libre.

- Dans le centre culturel des Carmes, expo de peinture « La forêt recensée » par Alice Witkowski et Jacques Fettah jusqu’au 10 novembre. Vernissage le 5 octobre à 19h. Entrée libre.

- Olivier Tibloux exposera ses photographies jusqu’au 31 octobre à la brocante de Langon, dans les locaux de l’ancienne Manufacture.

Cadillac

« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

« Sur la route des Indes » durant tout le mois d’octobre à l’agence postale par Marie-France Tessier.

Bazas

Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, « Natures fortes ».

Langoiran

Jusqu’au 20 octobre, exposition photos à la bibliothèque.

St-Macaire

La photographe Camille Cier expose jusqu’au dimanche 12 novembre, à la galerie des Simones et les Mauhargats (rue Carnot).

Loubens

Exposition des œuvres de Jacques Thomas au château Lavison. Visite de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous au 05.56.71.48.82.

Détente

Langon

Vendredi 6 octobre, de 13h à 13h30, sieste musicale proposée par le centre culturel des Carmes dans la salle Georges Sand avec pour thème « Les comédies musicale du Caire dans les années 50 » avec Zélia Charpentier. Accès libre et gratuit mais limité.

Beautiran

Vendredi 6 octobre, de 19h à 23h, soirée jeux organisée au café de la gare.

Saucats

Samedi 7 octobre, de 14h30 à 17h, réalisation de boutures pour le jardin et conseils pour marcotter des végétaux adaptés selon les sols par le Jardin Sambucus.

Saint-Martin-du-Puy

Samedi 7 octobre, à 20h, jambon farci à la salle des fêtes. Prix : 17€ café et vin compris. Contact : 05.56.71.57.83.

Léogeats

Samedi 7 octobre, soirée moules-frites dans la salle polyvalente par le comité des fêtes, à 20h. Réservations au 06.52.91.25.11.

Paillet

Dimanche 8 octobre, marché gourmand bio de 10h à 17h par RN’co. Contact : rnco@orange.fr.

Saint-Sève

Dimanche 8 octobre, fête du miel et de la récole à l’Atelier du Miel, de 10h à 18h, avec repas fermier, visite de la miellerie, démonstration d’extraction et animations médiévales. Contact : 06.11.59.18.55.

Fontet

Dimanche 8 octobre, Plantations d’Automne à la base de loisirs, de 9h à 17h avec les conseils de professionnels pour colorer son jardin. Le pavillon sera ouvert. Contact : 06.18.47.36.58.

Auros

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, fête locale avec repas, manèges, concert, concours de pétanque, vide-greniers et marche rose. Infos au 06.81.87.57.27.

Conférence

Saint-Pierre d’Aurillac

Jeudi 5 octobre, rencontre-débat de 18h30 à 20h à la Maison des communes sur l’école, les réformes et le devenir de la jeunesse. Participation libre.

La Brède

Samedi 7 octobre, présentation du livre « Montequieu, tout simplement » de Monique Brut à 14h à la salle Latapie.

Paillet

Dimanche 8 octobre, conférence gesticulée à 11h sur le thème « Je suis décroissant et je ne désire pas le retour à la bougie » dans le cadre du marché gourmand bio.

Portets

Dimanche 8 octobre, conférence de Florence Mothe à 17h au Château de Mongenan sur le thème « Pouvoir et fascismes incarnés ». Contact : 05.56.67.18.11.

La Réole

Mardi 10 octobre, rencontre puis lecture scénarisée à la librairie « La Folie en Tête » avec Claire Gondor, auteure de « Le Cœur en Aiguille » à 19h. Entrée gratuite.

Langoiran

Jeudi 12 octobre, conférence de Vincent Joineau à 18h30 dans la salle du conseil de la mairie sur le thème « Évolution historique du port de Langoiran du Moyen-Âge au XXème siècle ».

Concert

Langon

Vendredi 6 octobre, Carm’n Jazz au centre culturel des Carmes avec Éléonor Big Band et le BBDG Quartet. Tarifs : 15€, 10€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 05.56.63.68.00.

Cadillac

Samedi 7 octobre, à partir de 10h, concert du Cadi Jazz-band au marché, sur la place du château.

Saint-Ferme

Samedi 7 octobre, concert à 20h30 du pianiste Brian Standborough à l’abbaye.

Bazas

Samedi 7 octobre, concert à 21h au Cercle de l’Union des Travailleurs de Bazas de Cadijo (soirée blues) autour de son spectacle « Les Chanson de Pierrot ».

Cudos

Samedi 7 octobre, concert du trio Bordario Blues à l’Esprit du Cercle à Cudos à 21h. Entrée libre, assiette concert à 14€. Réservation au 09.73.50.63.49.

Langon

Dimanche 8 octobre, de 14h30 à 18h30, dimanche dansant organisé par les Abeilles de Langon dans l’Espace Nougaro animé par Thierry Bordenave et l’orchestre Pierre Sander. Entrée : 10€. Réservation au 06.07.64.31.23.

Landiras

Vendredi 13 octobre, concert de Fred Batista Trio au foyer municipal. Tarifs : 8€ par adulte, 5€ pour les 12-18 ans.

Festival

Cadaujac

Samedi 7 octobre, de 10h à 18h, festival « E = Eurêka » sur la science dans la salle des fêtes et à la bibliothèque.

Targon

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, festival Le Pressoir avec musique cuivrées, cirque et d’autres animations à l’espace René Lazare. Vendredi dès 19h, samedi dès 15h et dimanche dès 12h. Prix libre. Buvette et restauration sur place. Contact : 06.83.41.50.04.

Spectacle

Monségur

Vendredi 6 octobre, cabaret d’improvisation à 19h avec les GIVRé de l’association Anim’Actions au café du commerce.

Sauternes

Vendredi 6 octobre, à la salle des fêtes, pièce de théâtre « Et l’homme créa Dieu » à 20h30. Plein tarif : 15€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Bazas

Samedi 7 à 20h et dimanche 8 octobre à 19h, pièce de théâtre « La bonne sœur a du flair » de Paule Merle par Tip Top’s dans la salle des conférences. Entrée libre avec participation au chapeau.

Langon

Jeudi 12 octobre, à 20h30, au centre culturel des Carmes, pièce de théâtre « Un fil à la patte » par la Compagnie Viva. Tarifs : 15€, pass : 12€, réduit : 10€. Contact : 05.56.63.14.45.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

- Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

- De 9h à 17h au stade de foot. Inscriptions : 06.13.86.42.87, le soir après 19h ou 06.15.16.66.34.

Castets-en-Dorthe

Dimanche 8 octobre, vide-greniers de 6h30 à 17h à la salle des fêtes par Mam Tram Gram. Restauration sur place. Inscriptions au 06.30.05.69.00.

Sainte-Croix-du-Mont

Dimanche 8 octobre, vide-greniers de 7h à 18h sur la place de l’Église par le Foyer rural. Buvette et restauration sur place. Inscription : 06.31.40.66.81.

Gironde-sur-Dropt

Samedi 7 et dimanche 8 octobre, bourse aux vêtements dans la salle des fêtes avec vêtements, jouets et puériculture.

Rauzan

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, 37ème Brocante Antiquités et Bourse aux Collections sur le site de Champico avec près de 140 professionnels. Entrée adulte : 2,50€.

Randonnées

Béguey Autrement

L’association Béguey Autrement organise une rando à Arjuzanx, le samedi 30 septembre. Rendez-vous à 9h30 sur la place de la mairie de Béguey. Organisation du covoiturage pour un trajet d’1h15 environ. Rando autour du lac, observation de la faune et de la flore. Pique-nique tiré du sac. Retour à Béguey vers 18h30. Inscriptions souhaitées au 07.83.20.69.93.

Edelweiss

L’association Edelweiss de Saint-Macaire organise une rando dimanche 8 octobre au profit de la ligue contre le cancer du sein. Rendez-vous à 9h mairie de Castets-en-Dorthe, départ à 9h15 de St-Pardon-de-Conques. Mardi 10 octobre, marche allure lente de 8km de 2h à Gabaranc. Rendez-vous à la mairie à 14h. Jeudi 12 octobre, rando à Illats de 13km en 3h. Rendez-vous à 13h30 au parking des écoles. Contact : 06.71.61.45.29.

Mille Pieds

L’association Mille Pieds de Podensac organise une marche nordique samedi 7 octobre, direction St-Michel-de-Rieuffret. Rendez-vous route de Cabanac après le château de Grenade à 9h. Contact : 06.21.22.43.56. Dimanche 8 octobre, sortie à Gironde-sur-Dropt de 13km dans les vignobles. Rendez-vous à l’église à 14h. Contact : 06.88.67.54.83. Mercredi 11 octobre, sortie à Sauternes de 13km dans les vignobles. Rendez-vous à l’église à 14h. Contact : 07.82.64.75.33.

Parcours Vert

Dimanche 8 octobre, à partir de 9h, Parcours Vert organisé pour Octobre Rose au stade de Saint-Morillon.