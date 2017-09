L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon - Dans le hall du centre culturel des Carmes, expo photo de Romain Dufau, images de la nature, jusqu’au 20 octobre. Entrée libre.

- Olivier Tibloux exposera ses photographies jusqu’au 31 octobre à la brocante de Langon, dans les locaux de l’ancienne Manufacture. Cadillac « Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58. Bazas Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, « Natures fortes ». Langoiran Jusqu’au 20 octobre, exposition photos à la bibliothèque. St-Macaire La photographe Camille Cier expose jusqu’au dimanche 12 novembre, à la galerie des Simones et les Mauhargats (rue Carnot). Barsac Exposition samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, Ghislaine Garat Edwards présentera ses huiles et gouaches dans la salle du Petit Paradis, de 10h à 19h. Vernissage le samedi à 18h30. Entrée libre. La Brède Dimanche 1er octobre,marche aux profit d’un enfant atteint d’une maladie lysosomale. Rendez-vous à 15h sur le parking de l’école élémentaire. Site : vml-asso.org Martillac Samedi 30 septembre, de 10h à 18h, et dimanche 1er octobre, de 10h à 17h, se tiendra le Forum de l’habitat au stade Hervé de Vénancourt, route de Tout Vent. Saint-Selve Festi’Jeux des Graves samedi 30 septembre, de 13h à 2h, à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Loubens Exposition des œuvres de Jacques Thomas au château Lavison. Visite de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous au 05.56.71.48.82. - Dans le hall du centre culturel des Carmes, expo photo de Romain Dufau, images de la nature, jusqu’au 20 octobre. Entrée libre.- Olivier Tibloux exposera ses photographies jusqu’au 31 octobre à la brocante de Langon, dans les locaux de l’ancienne Manufacture.« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, « Natures fortes ».Jusqu’au 20 octobre, exposition photos à la bibliothèque.La photographe Camille Cier expose jusqu’au dimanche 12 novembre, à la galerie des Simones et les Mauhargats (rue Carnot).Exposition samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, Ghislaine Garat Edwards présentera ses huiles et gouaches dans la salle du Petit Paradis, de 10h à 19h. Vernissage le samedi à 18h30. Entrée libre.Dimanche 1er octobre,marche aux profit d’un enfant atteint d’une maladie lysosomale. Rendez-vous à 15h sur le parking de l’école élémentaire. Site : vml-asso.orgSamedi 30 septembre, de 10h à 18h, et dimanche 1er octobre, de 10h à 17h, se tiendra le Forum de l’habitat au stade Hervé de Vénancourt, route de Tout Vent.Festi’Jeux des Graves samedi 30 septembre, de 13h à 2h, à la salle polyvalente. Entrée gratuite.Exposition des œuvres de Jacques Thomas au château Lavison. Visite de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous au 05.56.71.48.82.

Détente

Langon - Dimanche 1er octobre course et marche du Ruban Rose pour le dépistage du cancer du sein. Départ au parc des Vergers à 10h.

- Samedi 30 septembre, dès 10h, au parc des Vergers, grand prix de pétanque. Bommes Les 30 septembre et 1er octobre, découvertes des primeurs au château de Rayne-Vigneau. Infos: 05.56.76.64.05. Auros Forum des sports samedi 30 septembre, de 14h à 18h au nouveau pôle sportif. Entrée libre. Bernos Beaulac Portes ouvertes dimanche 1er octobre à l’école d’équitation Queyran’ch. Infos: 06.03.19.17.89. Bazas Samedi 30 septembre, fête de la palombre place de la Cathédrale. Podensac Vendredi 29 septembre, de 19h45 à minuit, à la médiathèque, soirée « Fais moi peur » pour un public averti à partir de 8 ans. Infos: 05.56.27.01.58. Virelade Soirée cabaret à la salle des fêtes samedi 30 septembre à 20h avec un hommage à Luis Mariano. Preignac Samedi 30 septembre au Château Violet rencontres et soirée « La Tête dans les étoiles ». Infos: 05.56.76.63.27 ou 06.82.01.39.09. Romagne Salon du livre de Romagne, dimanche 1er octobre, de 9h à 18h, à la salle polyvalente Yves Boissonneau. Contact : 05.56.81.09.56. Faleyras Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, manche du championnat de France d’auto-cross et de la coupe de France sprintcar. Entrée : 20€ week-end, 18€ dimanche et 10€ samedi (gratuit – de 14 ans). Sauveterre-de-Guyenne Samedi 30 septembre, marche contre le cancer. Rendez-vous halle de Sauveterre à partir de 9h.Infos: 05.56.00.99.26. Rions Dimanche 1er octobre, de 10h à 19h : A la croisée des arts, des artisans d’art dans la cité médiévale. - Dimanche 1er octobre course et marche du Ruban Rose pour le dépistage du cancer du sein. Départ au parc des Vergers à 10h.- Samedi 30 septembre, dès 10h, au parc des Vergers, grand prix de pétanque.Les 30 septembre et 1er octobre, découvertes des primeurs au château de Rayne-Vigneau. Infos: 05.56.76.64.05.Forum des sports samedi 30 septembre, de 14h à 18h au nouveau pôle sportif. Entrée libre.Portes ouvertes dimanche 1er octobre à l’école d’équitation Queyran’ch. Infos: 06.03.19.17.89.Samedi 30 septembre, fête de la palombre place de la Cathédrale.Vendredi 29 septembre, de 19h45 à minuit, à la médiathèque, soirée « Fais moi peur » pour un public averti à partir de 8 ans. Infos: 05.56.27.01.58.Soirée cabaret à la salle des fêtes samedi 30 septembre à 20h avec un hommage à Luis Mariano.Samedi 30 septembre au Château Violet rencontres et soirée « La Tête dans les étoiles ». Infos: 05.56.76.63.27 ou 06.82.01.39.09.Salon du livre de Romagne, dimanche 1er octobre, de 9h à 18h, à la salle polyvalente Yves Boissonneau. Contact : 05.56.81.09.56.Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, manche du championnat de France d’auto-cross et de la coupe de France sprintcar. Entrée : 20€ week-end, 18€ dimanche et 10€ samedi (gratuit – de 14 ans).

Conférence

Portets Dimanche 1er octobre, au Château de Mongenan, à 17h, conférence de Florence Mothe : « Le grand politic circus et ses animaux tristes ». Entrée : 10€, gratuite pour les enfants. Tél. : 05.56.67.18.11. Dimanche 1er octobre, au Château de Mongenan, à 17h, conférence de Florence Mothe : « Le grand politic circus et ses animaux tristes ». Entrée : 10€, gratuite pour les enfants. Tél. : 05.56.67.18.11.

Concert

Podensac Samedi 30 septembre à 20h30, en l’église Saint-Vincent concert du groupe Accentu. Tarif : 10€, gratuit -12 ans. Pas de réservation. Langon Samedi 30 septembre à 20h, au bar Le Longin, concert du uio rock-électro De Grassy, en partenariat avec Montez le son. Samedi 30 septembre à 20h30, en l’église Saint-Vincent concert du groupe Accentu. Tarif : 10€, gratuit -12 ans. Pas de réservation.Samedi 30 septembre à 20h, au bar Le Longin, concert du uio rock-électro De Grassy, en partenariat avec Montez le son.

Festival

Barsac -Le 7e festival africain Ndadje aura lieu les 29, 30 septembre et le 1er octobre à la salle Bastard.

-9e festival de la BD, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre aux écoles. Horaires : 10h-18h. Tarif : 2,50€, gratuit -18 ans. Contact: 06.86.38.18.33. La Réole Du 28 septembre au 1er octobre, festival des Riches Heures. Infos: 05.56.61.13.55. -Le 7e festival africain Ndadje aura lieu les 29, 30 septembre et le 1er octobre à la salle Bastard.-9e festival de la BD, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre aux écoles. Horaires : 10h-18h. Tarif : 2,50€, gratuit -18 ans. Contact: 06.86.38.18.33.Du 28 septembre au 1er octobre, festival des Riches Heures. Infos: 05.56.61.13.55.

Spectacle

Mazères Vendredi 29 septembre à 21h, à la salle polyvalente, représentation de la pièce de théâtre « Du rififi à la morgue ». Preignac Vendredi 29 septembre à 20h, à la salle des fêtes soirée théâtre avec le Collectif La Falaise. Tarif unique : 5€. Contacts : 06.51.44.16.18 ou 06.14.64.54.54. Rauzan Samedi 30 septembre, « Pas d’panique aux urgences » par Los Guyennos dans la salle des fêtes de Rauzan. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Vendredi 29 septembre à 21h, à la salle polyvalente, représentation de la pièce de théâtre « Du rififi à la morgue ».Vendredi 29 septembre à 20h, à la salle des fêtes soirée théâtre avec le Collectif La Falaise. Tarif unique : 5€. Contacts : 06.51.44.16.18 ou 06.14.64.54.54.Samedi 30 septembre, « Pas d’panique aux urgences » par Los Guyennos dans la salle des fêtes de Rauzan. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Vide-greniers

Langon Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit. Preignac - Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

- De 9h à 17h au stade de foot. Inscriptions : 06.13.86.42.87, le soir après 19h ou 06.15.16.66.34. Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.- Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.- De 9h à 17h au stade de foot. Inscriptions : 06.13.86.42.87, le soir après 19h ou 06.15.16.66.34.

Randonnées