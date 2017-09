L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

Dans le hall du centre culturel des Carmes, expo photo de Romain Dufau, images de la nature, du 7 septembre au 20 octobre. Entrée libre.

Cadillac

« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

Préchac/St-Léger-de-Balson/Villandraut

Parcours de Land-art avec l’association Pigments Rouges autour de la piste cyclable reliant Bazas et Mios. Jusqu’à fin septembre.

Bazas

Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, « Natures fortes ».

La Réole

- Jusqu’au 10 septembre, exposition des œuvres de Léo Drouyn dans le couloir de l’abbaye des bénédictins.

- Du 8 septembre au 1er octobre, dans l’ancienne prison, Christophe Gardner dévoile ses clichés.

Sainte-Croix-du-Mont

À la bibliothèque, mercredi et jeudi après-midi, expo sur le village et son passé, jusqu’à mi-septembre.

Castets-en-Dorthe

Exposition « Que sommes nous devenus », sur la vie du canal, à la Capitainerie jusqu’au 30 septembre.

Verdelais

Exposition « L’Art en partage » jusque fin septembre au musée d’art sacré.

Détente

Langon

- Lundi 11 septembre à 22h, départ d’un convoi complet de l’Airbus A 380, route de Bazas.

- Journée du cheval dimanche 10 septembre. De 14h30 à 17h30, animations au club La Gourmette.

Sud-Gironde

Activités de loisirs, sportives et de découvertes, en majorité gratuites, pour les familles et les individuels de plus de 15 ans, en septembre. Infos : www.cdcsudgironde.fr ou 06.82.14.54.14.

Portets

Visite commentée tous les jours de 10h-12h, 14h-18h du château de Mongenan. Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. Chaque dimanche à 17h : « Rencontres lectures » ; dimanche 10 septembre sur Baudelaire et Verlaine. Infos : 05.56.67.18.11.

Castets-en-Dorthe

Foire expo dimanche 10 septembre. Restauration dès midi et concerts gratuits dès 15h: François Feldman, Nayha sosie de Céline Dion, entre autres…

Pondaurat

Fête locale samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre.

Verdelais

Fête locale les 8, 9 et 10.

St-Magne

Fête locale ce week-end.

St-Symphorien

Au Cercle ouvrier, vendredi 8 septembre, dès 19h30, lecture musicale.

Podensac

-Vendredi 8 septembre, à 20h30, projection en plein air au Parc Chavat «Hugo Cabret».

-Samedi 9 septembre au port, dès 18h, fête du mascaret. Concerts.

Barsac

- Convention du tatouage samedi 9 et dimanche 10 à la salle Bastard. Stands, concert samedi avec Schlag. Entrée: 3€.

- Dimanche 10 septembre, au port, brocante et voitures anciennes.

St-Morillon

Les 8, 9, 10 fête de la Ste-Maurille.

St-Maixant

- Vendanges de Malagar du 7 au 9 septembre.

- Une soirée escargots est organisée le samedi 9 septembre à 19h30 à la salle des fêtes.

Cadillac

Jeudi 7 septembre, dans la cour du château à 20h30 projection du film La Régle du jeu.

Lestiac-sur-Garonne

Fête du port samedi 9, de 11h à 17h.

Romagne

Fête du village samedi 9 septembre.

Festival

St-Macaire

Festival des remparts samedi 9 septembre dès 16h. Concerts. Entrée gratuite.

Virelade

Du 8 au 10 septembre, festival Musica Vire’live avec vendredi à 21h Michel Macias et Fouad Achkir, Pink Killer’s ; samedi dès 18h, démonstrations canine, danse, chorale d’Arbanats, Ryon (reaggae, hip-hop), Acousteel Gang, Soul Temptation ; dimanche, repas, scène ouverte, Crazy Dollsand The Bollocks, les Mâles Embouchés.

Rions

Samedi 9 et dimanche 10 dans la citadelle, Les Médivéales de Rions.

La Réole

Festival Simone pète les Watts vendredi 8 et samedi 9. Concerts gratuits autour de l’Amicale laïque.

Noaillan

Dimanche 10 septembre de 10h à 22h, au lieu dit Antonion, festival des âmes sons (concert/vide-greniers…). Gratuit.

Concert

Bazas

Au Gisquet, samedi 9, dès 19h, concert de Michel Macias Quartet. Entrée: 5€ adulte.

Landiras

Samedi 9 septembre à 19h, concert au foyer municipal du groupe Opsa Dehëli.

Monségur

Les Vendanges de l’espoir samedi 9 septembre dès 18h au stade: concerts des années 80 avec Lio et Didier Gustin. Entrée: 20€.

Dédicaces

La Réole

À la librairie La Folie en tête samedi 9 à 11h30, rencontre avec le dessinateur Jérôme d’Aviau.

Spectacle

Portets

Dimanche 10 septembre, à 16h30 à La Forge et dans les rues, Le Grand Bazar, spectacle chorégraphique gratuit.

Cadillac

Samedi 9 septembre, spectacle de théâtre La Ronde de Nuit, dans les rues et à 21h, départ Porte de la Mer.

Béguey

Samedi 9 septembre, dès 19h, 31, chemin de la Fabrique, Les Ch’tis et les Marseillais en concert, avec Manon, Matthieu, Vincent, Hillary et Charles, accompagnés sur scène de Dj Kayens, Dj Steph’n, Kissmi, Danny El Cueno. Entrée: 5€.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Léogeats

Sur les bords du Ciron le dimanche 10 septembre de 9h à 18h.

St-Pierre-d’Aurillac

Samedi 9 septembre, de 9h à 18h, grand déballage solidaire à la salle des fêtes.

Cérons

Dimanche, sur le parking de la salle des fêtes, vide-greniers.

Béguey

Vide-greniers et vide-garages dimanche 10 septembre, de 8h à 18h, parking de l’école.

La Réole

Au Petit Montmartre, samedi 9 et dimanche 10, de 7h à 17h, vide-greniers et expo de photos anciennes.

Randonnées

Samedi 9 septembre randonnée dynamique à Rions de 12km en 2h30 (marcheurs confirmés), rdv à 9h à la mairie ; Dimanche 10 septembre randonnée à Laroque de 12km en 3h, rdv à 9h à l’église ; Mardi 12 septembre : marche allure lente à Saint-Laurent-du-Bois de 8 km en 2h, rdv à 9h à la mairie ; jeudi 14 septembre randonnée de 14km à Nérac en 3h30 réservée aux adhérents, Rdv à 7h15 à la mairie de Saint-Macaire. Contact: 06.84.44.66.78.

Dimanche, 10 septembre, le club de randonnée pédestre de Mazères « Les Passe-Partout » reprend ses activités. 9h : marche, entre 10 et 12 km. Après la rando, assemblée générale à la salle des fêtes de Mazères. Contact : 06.09.54.06.65.