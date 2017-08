L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Cadillac

« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

Préchac/St-Léger-de-Balson/Villandraut

Parcours de Land-art avec l’association Pigments Rouges autour de la piste cyclable reliant Bazas et Mios. Jusqu’à fin septembre. Samedi 2 septembre, installation de « Hors Piste » au château de la Trave à Préchac.

Bazas

Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille , place de la Cathédrale, « Natures fortes ».

La Réole

Jusqu’au 10 septembre, exposition des œuvres de Léo Drouyn dans le couloir de l’abbaye des bénédictins.

Sainte-Croix-du-Mont

À la bibliothèque, mercredi et jeudi après-midi, expo sur le village et son passé, jusqu’à mi-septembre.

Détente

Sud-Gironde

Activités de loisirs, sportives et de découvertes, en majorité gratuites, pour les familles et les individuels de plus de 15 ans, en septembre. Infos : www.cdcsudgironde.fr ou 06.82.14.54.14.

Monségur

Tous les mercredis, visite guidée de Monségur. Départ à 16h30 de l’église jusqu’au 6 septembre. Infos : 05.56.61.39.44.

Portets

Visite commentée tous les jours de 10h-12h, 14h-18h du château de Mongenan . Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. Chaque dimanche à 17h : « Rencontres lectures » sur Alfred de Vigny. Infos : 05.56.67.18.11.

Langon

- Dimanche 3 septembre, de 9h à 13h30, challenge longues distances de natation à la piscine municipale. Entrée libre pour le public.

- Dimanche 3 septembre, course de trot à l’hippodrome dès 14h. Entrée gratuite.

Aillas

Dimanche 3 septembre, l’église Notre-Dame accueille les pèlerins. Infos:05.56.65.39.55.

Bazas

- Samedi 2 septembre 8e marche d’été de Bazas à l’ abbaye du Rivet à Auros par les moniales et l’Association des Amis de l’abbaye du Rivet. Infos: 05.56.65.05.30.

- Dimanche 3 septembre sur le site de l’aéro-club de 9h à 18h, vide-greniers et baptêmes de l’air en avion et hélicoptère. Contact : Agnès Wuillai : 05.56.65.86.87 ou 06.31.83.71.48 ou Janine Despet : 05.56.65.43.30 ou 06.18.69.02.26.

Cours-les-Bains

Fête locale ce week-end. Infos: 06.30.58.11.99 ou 06.86.67.89.17.

Belin-Béliet

Dimanche 3 septembre, fête de la Saint-Jean.

Salles

Dimanche 3 septembre, balade du Val de l’Eyre en véhicules anciens. Infos: 06.16.92.12.36.

Targon

- Dimanche 3 septembre de 9h à 18h un concours de ball-trap à Monteau.

- Dimanche 3 septembre de 10h à 14h se tiendra sous les halles de Targon le 7e marché Rendez-vous Bio.

Saint-Pierre d’Aurillac

Dimanche 3 septembre, repas champêtre. Infos au 05.56.63.36.04.

St-Vivien-de-Monségur

Du 1er au 3 septembre, trois jours de fête avec la bodéga.

La Réole

- Dimanche 3 septembre et lundi 4 septembre, fête du Rouergue.

Festival

Toulenne

Samedi 2 septembre, dès15h au bois communal, festival du Petit Bois (animations et spectacles gratuits).

Sauveterre-de-Guyenne

Du 1er au 3 septembre, Festival Ouvre la Voix , randonnée cyclo musicale sur la piste cyclable Lapebie (ancienne voie de chemin de fer aménagée) qui relie Sauveterre à Bordeaux. Gratuit.

St-Macaire

Samedi 2 et dimanche 3 septembre, festival des clowns. Spectacles entrée libre, participation au chapeau.

Concert

Saint-Pierre d’Aurillac

Vendredi 1er septembre dès 19h au lavoir concert de Michel Macias et Fouad Achkir. Tarif: 5€. Infos au 06.30.80.96.55.

Langon

Dimanche 3 septembre, à 17h en l’église St-Gervais, concert chant et orgue. Participation au chapeau. Infos: 06.20.44.83.21.

Marchés fermiers

Castets-en-Dorthe

Vendredi 1er septembre, marché nocturne sur les bords du canal dès 19h, animé par Mickaël Vigneau.

Saint-Martin-de-Lerm

Dimanche 3 septembre, marché à la ferme au château Haut-de-Lerm , de 10h à 18h. Infos: 06.86.89.60.93. Entrée gratuite.

Monségur

Marché nocturne sous la halle mercredi 6 septembre, dès 19h.

Spectacle

Cabanac-et-Villagrains

Spectacle La Légende des fées, le retour des chevaliers, samedi 2 septembre à 21h30 aux Mottes. Entrée libre. Infos : 06.71.46.45.60.

Vide-greniers

Langon

- Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ ancienne Manufacture , 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

- Bourse aux vêtements et puériculture automne/hiver du 4 au 9 septembre à l’Espace Claude-Nougaro. Dépôts lundi 4 de 14h à 17h et mardi 5 de 9h à 12h. Vente mercredi 6 de 10h à 18h et jeudi 7 de 10h à 17h. Infos : 06.04.13.75.45.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac . Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Bazas

Podensac

Dimanche 3 septembre, restauration possible sur place, buvette. Contact : 05.56.27.22.57 ou 06.89.32.75.13.

Saint-Morillon

Dimanche 3 septembre de 8h à 18h, vide-greniers, brocante de la Saint-Maurille au Pré de la Cure. Restauration et buvette sur place. Infos au 05.56.20.25.62 ou 07.85.72.29.90.

Fontet

Dimanche 3 septembre de 7h à 18h à la base de loisirs. Restauration rapide et buvette. Tél: 06.76.95.27.54.

Gironde-sur-Dropt

Dimanche 3 septembre, de 7h à 18h sur la place de La République. 2€ le mètre linéaire. Réservation 06.24.73.13.21.

Randonnées

Samedi 2 septembre, première randonnée de 8/9km le long de la Garonne avec L’Esprit Artolie. 8h30, rendez-vous au praking du lieu-dit “La Poule” à Paillet, transport par bus à la source de l’Artolie. convoi de voitures anciennes, petit déjeuner offert. 9h30 départ de la rando, deux escales gastronomiques, pause au château Espinglet et apéritif. 12h30: pique-nique tiré du sac à l’arrivée sur l’île de Raymond. Inscription: 5€. Contact: micheldeyrich@free.fr

Samedi 2 septembre, marche rapide à Saint-Michel-de-Rieufret de 12km en 2h (marcheurs confirmés), rdv à l’église à 9h ; Dimanche 3 septembre, randonnée à Caudrot de 12km en 3h, rdv à 9h place du kiosque ; Mardi 5 septembre, marche allure lente à Toulenne de 8km en 2h, rdv salle des fêtes à 9h ; jeudi 7 septembre, randonnée de 13km en 3h à Léogeats, rdv à 9h lieu dit Sense. Contact 06.71.61.45.29.