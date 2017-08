L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Exposition

Cadillac

« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

St-Macaire

Exposition « Sous la peau… no skin » jusqu’au 27 août à la galerie des Simone, au 19 rue Carnot. Contact : 09.67.01.24.33.

Saint-Symphorien

À la Médiathèque, exposition « St-Symphorien creuset d’inspiration ! ». Jusqu’au 31 août.

Préchac/St-Léger-de-Balson/Villandraut

Parcours de Land-art avec l’association Pigments Rouges autour de la piste cyclable reliant Bazas et Mios. Jusqu’à fin septembre.

Bazas

- Exposition tout l’été au musée municipal sur « Il était une fois les associations ».

- Jusqu’au 15 octobre dans la galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, « Natures fortes ».

- Nan Ress et sa peinture métissée au Cercle des Arts jusqu’à fin août.

La Réole

- Le festival itinérant du chemin des arts est à découvrir à travers toute la cité millénaire jusqu’au 31 août. 24 artistes exposent dans 15 lieux différents allant du patrimoine aux commerces. Entrée libre.

- Jusqu’au 10 septembre, exposition des œuvres de Léo Drouyn dans le couloir de l’abbaye des bénédictins.

Sainte-Croix-du-Mont

À la bibliothèque, mercredi et jeudi après-midi, expo sur le village et son passé, jusqu’à mi-septembre.

Rimons

Samedi 26 août, exposition de peinture dès 10h dans l’ancienne chapelle.

Détente

Sud-Gironde

Activités de loisirs, sportives et de découvertes, en majorité gratuites, pour les familles et les individuels de plus de 15 ans, en juillet, août et septembre. Infos : www.cdcsudgironde.fr ou 06.82.14.54.14.

Landiras

Visites de l’église commentées et gratuites les mercredis et samedis d’août entre 14h et 17h.

Sauveterre-de-Guyenne

Visites estivales de la ville tous les jeudis à 16h30 au départ de l’office de tourisme. Réservations au 05.56.71.53.45 ou par mail sauveterre@entredeuxmers.com

Monségur

Tous les mercredis, visite guidée de Monségur. Départ à 16h30 de l’église jusqu’au 6 septembre. Infos : 05.56.61.39.44.

Les Esseintes

Visite du Musée agricole, sur rendez-vous. Tarif : 5€. Infos : 05.56.71.44.59.

Portets

Visite commentée tous les jours de 10h-12h, 14h-18h du château de Mongenan. Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. Chaque dimanche à 17h : « Rencontres lectures » sur Alfred de Vigny. Infos : 05.56.67.18.11.

Castets-en-Dorthe

Du 24 au 27 août, fête de la St-Louis. Infos: 06.67.98.77.47.

Bazas

Samedi 26 et dimanche 27, au hall polyvalent, fête de quartier.

Cudos

Concours d’attelage sur le site de l’établissement St-Clément samedi 26 et dimanche 27 août.

Sillas

Fête locale du 24 au 27.

Saucats

Samedi 26 août, dès 21h, soirée d’observation des étoiles. Infos: 06.52.45.64.18.

Paillet

Dimanche 27 août, de 10h à 12h, balade artistique à l’île de Raymond. Infos: 05.56.62.72.98.

Omet

Fête du village samedi 26 août, dès 14h.

St-Macaire

Samedi 26 août, dès 10h, journée médiévale. Infos: 05.57.36.24.64.

Rimons

Journée festive samedi 26 août avec en soirée un repas basque. Infos: 05.56.71.88.84.

Concert

Toulenne

Samedi 26 août, à 21h, concert de Polyphonies corses en l’église. Infos: 06.73.28.01.74.

Saint-André-du-Bois

Samedi 26 août à 21h, dans la cour du château Malromé, concert des Chantres de St-Hilaire.

Marchés fermiers

Monségur

Tous les mercredis soirs en août, le marché nocturne investit la halle.

La Réole

Jeudi 24 août, marché de producteurs en bordure de Garonne, sur les quais, dès 19h.

Spectacle

Cadillac

La bastide accueille samedi 26 et dimanche 27 août des spectacles gratuits avec « Les Baladins de Cadillac ».

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Taillecavat

Dimanche 27 août, vide-greniers toute la journée au village. Infos: 06.09.48.02.54.

Randonnées

Mardi 29 août, marche allure lente à Roailllan de 8 km en 2h, rdv à 9h devant l’église. Jeudi 31 août, randonnée de 13 km en 3h à Préchac, rdv à 9h à l’église. Contact: 06.84.44.66.78.