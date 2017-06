L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, Le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde. Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Festivals

La Réole

Samedi 24 juin, de 18h à 6h. Festival Millésime : mélange les genres de musiques électroniques avec trois scènes et de nombreux groupes. Tarifs : 30€ sur place dans la limite des places disponibles, 27€ en prévente sur la plateforme Ticketnet. Renseignements : facebook (Festival Millésime) ou www.millesime-festival.fr.

Podensac

Vendredi 23 et samedi 24 juin, au Parc Chavat. Le festival « Côté Jardin » : spectacle de marionnette « Mario » par La Compagnie Rue Barrée, mais aussi bien d’autres spectacles avec musiciens, clowns… Buvette et restauration sur place.

Saint-Pierre-d’Aurillac

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin, dès 19h. Festival des Fifres de Garonne, 27e édition. Au programme : fifres, forains, soirée nomade, concerts, jeux, danses et pyrotechnie. Renseignements : www.sous-fifres.fr.

Fêtes

Mazères

Dimanche 25 juin, dès 10h30, église Notre Dame de Mazères. Fête de l’A2MVPC, avec une messe à 10h30 et un concert des veneurs de la Côte d’Argent à 16h. Le tarif du spectacle est de 5€. Renseignements : 06.52.42.14.70.

Monségur

Vendredi 23 juin. Fête de la musique organisée par l’ACAM.

Preignac

Samedi 24 (15h-minuit) et dimanche 25 juin (11h-18h). « Sauternes fête le vin », 5e édition organisée par l’ODG. Au programme : dégustation, ventes, musique, concerts, grillades, feu d’artifice, marché de producteurs… Renseignements : sauternes-barsac.com.

Rions

Samedi 24 et dimanche 25 juin. Fête du village avec repas, manèges et attractions.

Saint-Macaire

Lundi 26 juin, de 21h à 23h, place de l’église. Feu de la Saint-Jean . Buvette et crêpes. Renseignements : 06.76.29.70.79. ou 05.56.63.34.52.

Saint-Maixant

Dimanche 25 juin, 12h, place de la mairie. Fête de la musique, organisée par le Club des Blés d’Or de Saint-Maixant. Repas (16€), sur inscription jusqu’au 23 juin. Renseignements : 06.83.19.20.60.

Sauternes

Vendredi 23 juin, dès 19h, place de l’église. Fête de la Saint-Jean avec au programme : apéritif offert, musique disco, bénédiction du feu, animations, stands de jeux ou découvertes pour petits et grands, et embrasement du feu à 22h. Restauration sur place et entrée libre. Renseignements : 06.71.22.68.60.

Toulenne

Samedi 24 juin, dès 20h, à l’arboretum. Fête de la Saint-Jean avec restauration conviviale et animation musicale. Puis à la tombée de la nuit embrasement du bûcher. Sur place, vente de croix de Saint-Jean. Renseignements : 06.32.37.74.82 ou 06.73.28.01.74.

Vide-greniers

Saint-Pierre-de-Mons

Samedi 24 juin, 27e omelette géante avec Les Amis Réunis. La journée débutera par un vide-greniers, avec sur place sandwiches et pâtisseries locales. Puis, messe à 18h30 en l’église Saint-Pierre ; à 20h apéritif et repas autour d’une omelette avec participation des Troubles Fêtes. Et à 22 feu de la Saint-Jean et bal disco.

Saint-Martin-du-Puy

Dimanche 25 juin, de 8h à 18h, sur le parking de la salle des fêtes.

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Marchés

Castets-et-Castillon

Vendredi 23 juin, Premier marché nocturne. Marché nocturne avec l’équipe de Festicanal avec au menu gastronomie d’ici et d’ailleurs. Animation par Banda’Envers et Christophe Rocher. Renseignements : 05.56.61.58.78.

Cérons

Dimanche 25 juin, Ferme d’Illats, marché fermier (volailles). Contact: 06.01.63.79.68.

Théâtre

Auros

Samedi 24 juin, 20h30, au foyer rural du village. L’association théâtrale Auros Culture donne sa 1e représentation ; repésentation constituée de trois pièces.

Cadillac

Samedi 24 juin, 16h, à la salle polyvalente La Source. Conte musical « Il était une lune…Eveil et merveilles ». Tarifs : 2€, gratuit pour les moins de 3 ans. Renseignements et réservations : iletaitunelune@hotmail.com ou 06.82.42.65.53.

Saint-Macaire

Jeudi 29 juin, 21h, Jardin d’Arlette. Conte avec Yannick Jaulin, « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour », avec accompagnement musical d’Alain Lartibet. Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 16ans.

Saint-Pierre-d’Aurillac

Jeudi 22 juin, 19h, sur les bords de Garonne. Spectacle « Une déclaration, portrait de femmes », théâtre musical interprété par la Compagnie Gueille-Féraille. Entrée gratuite.

Saint-Symphorien

Mercredi 28 juin, 19h30, à la salle des fêtes. Spectacle par l’association L’Ecume et les jeunes Comédiens Masqués de l’école de musique et de théatre. Soirée consacrée à l’humour, à la musique et à la solidarité puisque l’association offrira ce spectacle à l’UNICEF. Entrée libre. Renseignements : 06.20.94.04.38.

Conférences

Portets

Dimanche 25 juin, 17h, au château de Mongenan. Conférence sur le thème : « Marie-Amélie du Portugal ». Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. Visite du musée, du Temple maçonnique, du château et des jardins à partir de 14h. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Concerts

Cadillac

Vendredi 23 juin, 21h, Cinéma Lux. Concert du pianiste Patrick Zygmanowski et de la chanteuse Delphine Volange, dans le cadre du Festival musical Entre 2 mers. Tarifs : 20€, 10€ réduit. Réservations : 05.56.67.20.48 ou Office de tourisme 05.56.62.12.92.

Ladaux

Samedi 25 juin, 12h30, en l’église. Concert dans le cadre de la Fête de la musique, organisé par l’association Le Jardin des délices. Concert avec luthistes, guitaristes et chanteurs sur le thème esprit et fête, de l’Angleterre à l’Espagne Renaissance et Baroque. Puis apéro-tapas à la salle des fêtes (8€).

Langoiran

Samedi 24 juin, 20h30, en l’église Saint-Pierre-ès-Liens du Haut-Langoiran. Concert du chœur et du groupe vocal avec le « Magnificat » d’Antonio Vivaldi.

Langon

Dimanche 25 juin, à 18h, en l’église Saint-Gervais, plus de 70 choristes avec l’Ensemble Orchestral de Bordeaux, concert Mozart. Tarifs : 12,50€. Réservations auprès de l’Office de Tourisme : 05.56.63.68.00.

Saint-Ferme

Samedi 24 juin, 21h, à l’Abbaye. Concert de l’Orchestre Symphonique de Talence. Renseignements : 06.14.77.04.73.

Saint-Selve

Samedi 24 juin, dès 18h30, sur la place de la mairie. Concerts gratuits : « Faites de la musique », édition 2017, avec des groupes locaux mais pas uniquement. Puis feu d’artifices tiré depuis le stade municipal à 22h45. Restauration sur place.

Détente

La Brède

Du 23 au 25 juin, Fête de 182ème Rosière. Vendredi dès 19h30, remise des clés de la ville. Samedi, 20 ans de corrida aux arènes ; 21h30, concert du groupe bordealis Echoo sur le campo de la feria (gratuit).

Langon

Du 23 juin à fin juillet, de 8h30 à 13h, dans le jardin de la bibliothèque de Langon mais aussi à la bibliothèque de Fargues. Braderie de livres sur le marché (1€ le livre) puisque les bibliothèques de la CdC du Sud-Gironde « désherbent ». Renseignements : www.bibliotheques-paysdelangon.fr ou 05.56.62.33.39.

Cadillac

Dimanche 25 juin, 15h. Ciné-Ma Différence : séance qui se déroulera autour du film « Marie-Francine » de Valérie Lemercier.

Cessac

Samedi 24 juin, 10h, au lac de Laubesc. Concours de pêche aux poissons blancs pour les enfants de moins de 12ans. Inscriptions dès 9h30 (engagement 2€). Diverses autres animations seront proposées. Renseignements : 05.56.71.83.42 ou 06.80.81.62.72.

Faleyras

Samedi 24 juin, dès 13h30, sur le pré à côté du parking de la salle des fêtes. Intervillages estivaux, 3e édition, accueillis par le comité des fêtes de Faleyras et les Malabars. Apéritif et soirée paëlla à l’issue de la journée (tarifs : menu adulte 12€, enfants de moins de 12ans 8€). Renseignements : 06.14.72.02.58.

Gironde-sur-Dropt

– Samedi 24 juin, 15h, à la médiathèque. Atelier stop motion dans l’objectif de recréer l’affrontement fatal entre Harry Potter et Voldemort.

– Mercredi 28 juin, 15h, à la médiathèque. Chasse au trésor sur le thème d’Harry Potter.

Illats

Dimanche 25 juin, à la Ferme d’Illats. Journée à la Ferme : belle animation et nombreuses activités pour petits et grands, avec dégustation de mest d’exception dont des volailles. Renseignements : 06.01.63.79.68.

La Brède

– Jeudi 29 juin, 19h30, au gymnase 2. Gymnastique : démonstration de gymnastique rythmique pour les fillettes de 5 à 11 ans. Renseignements : Catherine Dupart au 06.74.72.54.22.

– Du samedi 24 juin au samedi 8 juillet. Tournois des jeunes, organisés par La Brede Tennis Club. Renseignements : 05.56.20.21.04.

Langon

Vendredi 23 et samedi 24 juin, de 10h à 18h, à l’Espace culturel E.Leclerc. Aurélien Abels-Eber donnera une séance de dédicaces pour son ouvrage paru aux Editions Vie : « Essai sur la santé : Abécédaire d’un osthéopathe kinésithérapeute ».

Léogeats

Samedi 24 juin, de 9h à 18h. Défi-sport, 27e édition : challenge régional allant de la pratique libre au tournoi compétitif. À 9h, inscriptions pour les activités. Puis, dès 9h30, départ des activités. Prévoir pique-nique pour le midi, mais vin d’honneur à 19h et repas champêtre à 20h (5€).

Martillac

Dimanche 25 juin, 16h30, au Pôle culturel. Première rencontre Orchestres Juniors à Martillac, organisée par l’école de musique de Martillac. Renseignements : ecoledemusiquedemartillac@gmail.com.

Mazères

Dimanche 25 juin, 12h30, au restaurant le Relais Gourmand. Dernier repas spectacle cabaret avant le changement de propriétaire courant juillet. Danseuses, chanteurs et chanteuses animeront ce repas. Repas spectacle à partir de 33€. Renseignements et réservations : 05.56.27.08.66.

Podensac

Vendredi 23 juin et samedi 24 juin, à la médiathèque de Podensac. Animations à la médiathèque. Le vendredi, de 14h à 16h, projet Voltaire pour perfectionner son orthographe. Le samedi, de 9h à 17h, sortie photo (à partir de 12 ans). Réservation obligatoire au 05.56.27.01.58.

Saint-Macaire

Vendredi 23 juin, dès 9h15, rendez-vous devant la collégiale d’Uzeste. Balade naturaliste et artistique : l’Auringleta organise une nouvelle balade de 7km, à la découverte de la forêt, avec observation des oiseaux et des papillons. Balade gratuite. Renseignements et inscriptions : 05.56.63.12.09 ou 06.79.19.38.16.

Saint-Pierre-d’Aurillac

Samedi 24 juin, 13h, sur les bords de Garonne. L’association des parents d’élèves organise un repas. Tarifs ²: adultes 12€, enfants 6€. Renseignements et réservations : 06.68.83.43.77.

Saint-Selve

Le samedi 24 et le dimanche 25 juin, rue Gastounet près de l’école. Le Jardin des Créateurs, 2e édition : une vingtaine de créateurs et créatrices proposent leurs œuvres au public (cosmétiques naturels, aquarelles, gourmandises, photographie, créations textiles…). Restauration possible samedi soir et dimanche midi.

Saucats

Samedi 24 juin, dès le soleil couché, au mémorial de la Ferme de Richemont. Astronomie : AG33 propose une soirée d’observation du ciel étoilé avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes. Entrée libre. Renseignements : www.ag33.fr ou 06.52.45.64.18.

Targon

Dimanche 25 juin, de 8h à 18h, au lieu-dit Roustaing. Démonstration de 2CV cross et vide-greniers. Entrée gratuite. Incriptions au vide-greniers : 07.68.02.31.58 ou 06.40.06.70.85.

Randonnées

Béguey

Samedi 24 juin, 14h, rendez-vous place de la mairie. Sortie marche proposée par l’association Béguey Autrement. Renseignements : 06.11.95.58.76.

Belin-Béliet

Dimanche 25 juin, dès 9h30, rendez-vous à l’église de Mons. Une journée Chemins de Saint-Jacques organisée par le Courant Alternatif. Randonnée pédestre dès 10h (5km, pour une durée de 1h30 à 2h). Puis apéritif et pique-nique à l’airial de Mons suivis de causerie-échange. Renseignements : 05.56.88.17.22.

Cantois

Dimanche 25 juin, 8h. Randonnée sportive dans les vallons ombragés, entre vignoble et forêt.

Podensac

Samedi 24, dimanche 25 et mercredi 28 juin. Programme des Mille Pieds : marche nordique à Portets le 24 (renseignements : 06.78.50.73.47) ; sortie à Madirac le 25 (renseignements : 06.15.87.84.38) ; sortie à Douence le 28 (renseignements : 06.30.64.45.96).

Saint-Macaire

Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin. Randonnées des Edelweiss sur diverses communes. Renseignements : Club des Edelweiss 06.84.44.66.78.

Expositions

Saint-Symphorien

Jusqu’au vendredi 30 juin, la médiathèque Jean Vautrin propose une exposition pour les petits, intitulée Anuki. Exposition composée de jeux interactifs et ludiques à partir de 5 ans. Visite accompagnée et commentée les mercredis après-midi.

Saint-Macaire

Juqu’au 26 juin, à la galerie Simone et les Mauhargats, rue Carnot, « Les Duos » de Noémie Boullier peintre et du céramiste Jean-François Boulard. Contact : 09.67.01.24.33.

Bazas

– Jusqu’au 4 juillet à la galerie l’Estampille, 17 place de la Cathédrale, les dessins de Sylvie Delusseau.

– Tous le mois de juin, au Cercle des Arts, les sculptures en bronze, céramique et ciment de Marc Taupin.

Langon

- Dans le hall du centre culturel des Carmes, expo photo de Jean-Bernard Gueneau, les spectacles des Carmes. Jusqu’au 28 juillet.

- À la librairie L’Antre Guillemets, exposition de François Bhavsar, « BD et librairies », visible jusque fin juillet. 09.66.94.58.25.

- Exposition céramique « Métamorphose », jusqu’au 7 juillet, place de l’Horloge espace galerie – atelier terre et feu. Renseignements : 06.75.95.57.66.

Cadillac

« Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.