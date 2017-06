L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, Le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde. Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous !





Les sorties en Sud-Gironde

Détente

Belin-Béliet

– Dimanche 18 juin, dès 11h30. Fête de Chalemine avec spectacle de fin d’année. Scène ouverte avec « 13èm e Rue » (rock) et d’autres surprises. Buvette et restauration sur place avec apéritif offert. Entrée gratuite. Renseignements : 05.56.88.82.71.

– Dimanche 18 juin, dès 18h sur l’aire naturelle du camping. Grand concours de pétanque organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Belin-Béliet. Ouvert à toutes et tous.

Bernos-Beaulac

Samedi 17 juin, à partir de 15h30, place de la mairie. Fête de la Saint-Jean avec confection de croix de Saint-Jean, bénédictions des croix, musique, chant et danse, puis apéritif offert et buffet froid (8€). Animation par un groupe d’accordéons diatoniques « Les Amis du Trad ». Inscriptions et renseignements : 06.78.06.93.81.

Cadillac

– Vendredi 16 juin, 20h45, au Cinéma Lux. Présentation par le réalisateur Laurent Cibien de son film-documentaire sur le Premier ministre Édouard Philippe, « Édouard, mon pote de droite ». Renseignements : 05.56.62.13.13.

– Samedi 17 juin, dès 18h, au n°12 avenue du Pont à Cadillac. Soirée salsa cubaine avec initiation à la salsa cubaine avec le professeur Mousse (2€), puis concert du groupe Los Soneros. Buvette et restauration sur place.

Castelmoron-d’Albret

Dimanche 18 juin, de 10h à 19h. 17è édition du Marché de potiers, par l’association les Mains d’Argile, avec exposition de 20 créateurs, atelier modelage gratuit pour les enfants par une potière et visites guidées du village (à 11h, 15h, et 16h30). Buvette et buffets associatifs, tombola. Accès libre.

Fargues

Samedi 17 juin, de 10h à 12h, au Sitcom. Atelier club nature à destination des enfants de 6 à 11 ans et les adultes les accompagnant. Thème de la « Cuisine buissonnière sur les aromates avec la confection d’un sirop », gratuit. Renseignements : 05.56.63.12.09 ou 06.79.19.38.16.

Langoiran

Samedi 17 juin, à Saint-Ourens. Comice agricole avec défilé de tracteurs, jeux pour enfants. Restauration sur place.

Langon

– Vendredi 16 et samedi 17 juin, de 10h à 18h, Espace culturel E.Leclerc. Présentation et dédicace du livre « L’Entre-Deux-Mers » de l’auteur régional Jacques Gaye.

– Mardi 20 juin, à 22h, route de Bazas,départ d’un convoi de l’Airbus A 380.

La Réole

– Samedi 17 juin, dès 19h. Soirée italienne au Rex : projection de « Bueno a nulla », comédie de Gianni Di Gregorio, puis apéro-buffet mis en place avec les restaurants Le Solendo et La Strada. Tarif de 16€ pour le film et l’apéro-buffet (tarifs habituels pour le film seul).

– Samedi 17 juin, dès 14h, à Mijéma. 2e Finale des Championnats du Monde de Long-track, accueillie par le moto club réolais. 1e manche à partir de 20h30. Et, Championnat de France Espoir de Fat-track à 17h. Buvette et restauration sur place.

Léogeats

Dimanche 18 juin, salle des fêtes. Après-midi récréative animée par l’Orchestre Serge Tinelli. Entrée : 11€ avec une boisson au choix et une friandise. Renseignements et réservations : 05.56.76.66.94 ou 05.56.76.63.23.

Loupiac

Samedi 17 et dimanche 18 juin, visites de la villa gallo-romaine de Loupiac pour les Journées nationales de l’archéologie.

Monségur

– Samedi 17 juin, de 14h à 17h30. Journée Tandem au foyer : l’association Anim’actions, en partenariat avec Expériment’Art, propose la fabrication de jeux optiques et inventions électroniques. Ateliers ouverts à tous dès 9 ans. 10€ par personne pour les deux activités, sur réservation. Renseignements : 06.45.99.83.60.

– Dimanche 18 juin, dès 9h, sur le pont du Dropt. Fête de la pêche organisée par le Gardon Monségurais. Concours et démonstrations de pêche, apéritif d’honneur puis repas sous le chapiteau (17€ le repas). Renseignements et inscriptions : 05.56.61.85.11.

Podensac

Samedi 17 juin, de 10h à 12h, à la médiathèque. Animation : foire aux question informatiques, découvertes multimédia et jeux PC et tablettes.

Preignac

Samedi 17 juin, dès 15h30, salle de l’Espace Poupot. Journée de festivités pour les enfants avec boum, soirée dînatoire. Renseignements : 05.56.63.27.39.

Rions

– Samedi 17 juin, 17h, Inauguration du skate-park.

– Dimanche 18 juin, dès 9h, au stade municipal. 2e tournoi de handball sur l’herbe, Green’Hand, organisé par l’Avenir Pailleton. Renseignements : 06.89.75.57.66.

Roaillan

Samedi 17 juin dès 14h, place publique, « Intervillage, la fête tous ensemble ». Plus d’une dizaine de jeux et défis proposés aux participants du village, mais aussi de Léogeats, Mazères, Aubiac et Bommes. Renseignements : 06.95.75.26.39 ou 06.23.20.46.87.

Saint-Macaire

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin, Fêtes de la Saint-Jean. Fête foraine sur trois jours avec concerts gratuits, jeux pour les enfants, concours de pêche tous poissons, concours des maisons fleuries, feu d’artifice et embrasement des remparts pour clôturer les fêtes.

Saint-Pierre-de-Mons

Samedi 17 et dimanche 18 juin, à Boirac. 1er Championnat de France de chiens papillons, Phalènes et petits chiens russes à l’occasion du 6e festival d’activité canine du Langonnais et dans le cadre du concours d’Agility Classique.

Saucats

– Vendredi 16 juin, après la kermesse de l’école, au pré communal sur le chemin de l’église. Soirée dansante, repas et animation musicale avec un DJ. Pour le repas, apéritif, tapas puis paella cuisinée sur place et dessert (adultes 13€, enfants de 4 à 10 ans 6€). Renseignements : 06.15.29.57.60.

– Samedi 17 juin, dès 16h30, au pré communal. Fête locale : défilé et concours de vélos fleuris, marché nocturne, repas, feu d’artificae, bal animé par un DJ.



Fête de la musique

Langon

-Samedi 17 juin, de 11h à 19h. Concerts gratuits en centre-ville, dix lieux pour dix groupes avec la manifestation « En avant la musique ! »

-Samedi 17 juin,20h, au Cochon Volant, 7, place du Général de Gaulle à Langon, fête la musique avec David Gentilini qui propose un «repas de chansons». Renseignements : 05.56.63.01.62.

Barsac

Vendredi 16 juin, 18h, sous la Halle. « Fête de la Zik » avec de nombreux groupes et musiciens, ainsi que des créateurs locaux (sérigraphie, maquillage, expo métallique, bijoux, instruments artisanaux). Buvette et restauration sur place organisée par la Calandreta de Siron. Entrée gratuite.

Bieujac

Vendredi 16 juin, 20h30, sous les marronniers devant l’église. Fête de la musique animée par quatre groupes, gratuit.

Cadillac

Mercredi 21 juin, dès 15h30 sous la Halle. Divers concerts et animations tout au long de l’après-midi et de la soirée. Renseignements : 05.57.98.02.10.

Cérons

Mercredi 21 juin, 19h, place de la Mairie. Fête de la musique avec scène ouverte à tous, DJ Butch, Sono Live DJ, gratuit.

Courpiac

Samedi 17 juin, dès 15h. Fête de la musique, concerts avec Goodbye 20 Hello 30, Dalva, Bar Blues. Buvette et en soirée grillades.

Cudos

Mercredi 21 juin, 19h30. Fête de la musique avec le groupe de blues The Mojo Hounds, gratuit.

La Réole

Mercredi 21 juin, 17h30. Fête de la musique : six scènes et quatorze groupes différents dont L’Air de Rien (20h), Les Pussy Ladies DJ Set (22h) et bien d’autres.

Le Tourne

Samedi 17 juin, 18h, dans les jardins de la mairie du Tourne. Le Tourne et Langoiran fêtent ensemble la musique en partenariat avec l’association Music Lab et le comité des fêtes. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Podensac

Samedi 17 juin, 19h, sous la Halle. Fête de la musique avec Taïnos (soca, dancehall et raggateon), Micky Uno, Orijinal Fox, Kissmi, DJ Butch. Restauration sur place, hôtesse RFB et distribution de Kdos.

Roaillan

Samedi 17 juin, 20h, place de la Mairie. Fête de la musique en collaboration avec le restaurant Le bon coin, animation par le Fred Trio Battista, gratuit.

Saint-Macaire

Mercredi 21 juin, 18h30, au Prieuré, place de l’Horloge, place de Carnot. Année également des 30 ans de l’association Ardilla, organisatrice. Déambulation musicale au programme et plusieurs scènes. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Saint-Morillon

Mercredi 21 juin, 18h30, à l’extérieur de la salle des fêtes. Fête de la musique organisée par le comité des fêtes « Saint-Morillon en fête ». Les musiciens amateurs, passionnés souhaitant partager leur talent sont les bienvenus. Renseignements : 05.56.20.38.13.

Sauveterre-de-Guyenne

Samedi 17 juin, 18h, à l’espace Bonard. Fête de la musique avec dix concerts gratuits de groupes régionaux, locaux et des élèves de l’école de musique. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Toulenne

Vendredi 16 juin, 18h30, place de l’Horloge. Fête de la musique avec l’école de musique de la CdC du Sud-Gironde, la chorale En voix la musique, scène ouverte, Isotope Trio, fanfare Y’a pas l’feu, No Name (rock). Entrée gratuite.

Conférence

Portets

Dimanche 18 juin, 17h, au château de Mongenan. Conférence sur le thème : « Ranavalona III de Madagascar ». Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. Visite du musée, du Temple maçonnique, du château et des jardins à partir de 14h. Renseignements : 05.56.67.18.11.



Marchés fermiers

Gans

Samedi 17 juin, dès 19h, autour de la mairie. Marché nocturne des producteurs avec démonstration de danse country à 19h15, et démonstration de drones.

Saint-Martin-de-Sescas

Vendredi 16 juin, de 19h à minuit. Marché des producteurs, avec une dizaine de producteurs locaux et le groupe Mystère Daoud, style néoginguette.

Concerts

Bazas

Vendredi 16 juin, concert à la cathédrale de la chorale Le Grand Chœur et de l’Harmonie Sainte Cécile, sous la direction de Thierry Bordenave. Entrée 7€.

Cadillac

Mardi 20 juin, 20h, dans les jardins du centre hospitalier. Concert du Ballet Flamenco de Bordeaux. Gratuit et ouvert à tous.

La Brède

Vendredi 16 juin, 20h30, église Saint-Jean d’Etampes. Concert d’Anne Etchegoyen ; soirée organisée par le Foyer Socioculturel. Entrée 15€. Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Martillac/Montesquieu au 06.95.22.97.88.

Langon

Vendredi 16 juin à 19h30, place des Carmes, soirée concerts « Fauster & C° Live Tour », avec Acousteel Gang, Fauster et Les Old Boys. Prix d’entrée : 10€. Petite restauration sur place, buvettes.

La Réole

Dimanche 18 juin, 16h30, église Saint-Pierre. Concert d’orgue et voix : avec les organistes Anaïs Payerne et Aurélien Mathie ainsi que la cantatrice Lena Orye. Entrée gratuite.

Théâtre

Salles

Dimanche 18 juin, de 11h à 17h, salle des fêtes. Grande journée de spectacles dédiée à l’humour, la musique et au théâtre clôturée par le tirage de la tombola initiée par Popul’Eyre. Journée proposée par la compagnie Traces Théâtre Enjeux. Restauration sur place. Renseignements : 05.56.88.25.33.

Festival

Uzeste

Samedi 17 juin, 21h, salle des fêtes. Projection, à l’occasion des Nuits atypiques de « Escotar los Ausèths arribar », un film documentaire de Patrick Lavaud. Documentaire en occitan rendant hommage au métayer du Bazadais André Faugère. Puis rencontre-débat avec le réalisateur. Entrée 5€.

Vide-greniers

Belin-Béliet

Dimanche 18 juin, dès 11h, derrière la mairie. Vide-greniers musical (installation à partir de 10h).

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

Saucats

Dimanche 18 juin, de 9h à 18h, autour de la mairie. Vide-greniers, grand déballage.

Randonnées

Barsac – Preignac

Samedi 17 juin, dès 18h, départ au stade de foot de Preignac. Randonnée pédestre nocturne et gourmande organisée par le Football Club Barsac Preignac 02. Deux circuits proposés : 6 et 10 km. Tarif : adultes 12€, et 6€ pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions par bulletin. Renseignements : 06.15.46.48.74.

Hostens

Samedi 17 juin, à partir de Potabilis, l’éco-lieu implanté sur la commune de Saint-Magne. Marche Taï chikong de 6 km à travers la forêt de Potabilis et jusqu’au lac d’Hostens, avec auberge espagnole le midi et découverte des plantes sauvages. Inscription obligatoire. Renseignements : 06.25.24.34.22 ou 06.68.46.15.25.

Podensac

– Samedi 17 juin, rdv à 9h, au stade. Programme des Mille Pieds : marche nordique, sortie à Beautiran. Renseignements : 06.78.50.73.47.

– Dimanche 18 juin, rdv à 14h, place de l’église. Programme des Mille Pieds : sortie à Saint-Genes-de-Lombaud. Renseignements : 06.45.92.21.51.

– Mercredi 21 juin, rdv à 14h, place de l’église. Programme des Mille Pieds : sortie à Saint-Germain-de-Graves. Renseignements : 06.52.03.60.46.

Sainte-Foy-la-Longue

Samedi 17 juin, rendez-vous 9h à l’église. Rando dynamique des Edelweis de 12 km en 2h30, marcheurs confirmés.

Saint-André-du-Bois

Dimanche 18 juin, rendez-vous 9h à la mairie. Rando des Edelweis de 12 km en 3h.

Saint-Michel-de-Rieufret

Mardi 20 juin, rendez-vous 9h au parking derrière l’église. Rando à allure lente des Edelweis de 8 km en 2h.

Saint-Macaire

Club des Edelweiss. Samedi 17 juin, rando dynamique à Sainte-Foy-la-Longue de 12 km en 2h30 (marcheurs confirmés), rdv à 9h à l’église. Dimanche 18 juin, randonnée à Saint-André-du-Bois de 12km en 3h, rdv à 9h à la mairie. Mardi 20 juin, marche allure lente à Saint-Michel-de-Rieufret de 8-km en 2h, rdv à 9h à l’église. Jeudi 22 juin, randonnée à Sauternes de 13km en 3h, rdv à 9h au parking derrière l’église. Contact: 06.84.44.66.78.

Expositions

Saint-Macaire

Juqu’au 26 juin, à la galerie Simone et les Mauhargats, rue Carnot, « Les Duos » de Noémie Boullier peintre et du céramiste Jean-François Boulard. Contact : 09.67.01.24.33.

Bazas

- Jusqu’au 4 juillet à la galerie l’Estampille, 17 place de la Cathédrale, les dessins de Sylvie Delusseau.

– Les œuvres de David Debenert et Diane de Verlac au Cercle des Arts, jusque mi-juin.

– Tous le mois de juin, au Cercle des Arts, les sculptures en bronze, céramique et ciment de Marc Taupin.

La Réole

- Sculptures de Jean-Louis Toutain dans les rues du centre-ville jusqu’au 18 juin.

Langon

- Expo céramique de Jean-François Bourlard et Valérie Blaize aux Carmes, jusqu’au 17 juin.

– À la librairie L’Antre Guillemets, vernissage de l’exposition de François Bhavsar, « BD et librairies », visible jusque fin juillet. 09.66.94.58.25.

– Exposition céramique « Métamorphose », du 16 juin au 7 juillet, place de l’Horloge espace galerie – atelier terre et feu. Renseignements : 06.75.95.57.66.

Podensac

Jusqu’au 17 juin à la médiathèque : exposition « Ficelle, bidule et boutons ; la face cachée de l’illustration ».

Cadillac

- À l’occasion des 400 ans du centre hospitalier, expositions jusqu’au 18 juin, salle du conseil de la mairie, sous la Halle et sur les remparts.

– Expo de peinture du foyer rural vendredi à 19h à la salle Jeanne d’Arc. Renseignements : 06.31.40.66.81.

– « Natures sauvages » jusqu’au 5 novembre au Château. 05.56.62.69.58.

Monprimblanc

Exposition de l’Association Culturelle, de 14h à 19h dans la salle de la mairie. Renseignements : 05.56.27.10.23 ou 06.79.82.72.33.