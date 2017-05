L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Saint-Macaire

- Jusqu’au 31 mai, « Vinyl Sets-Expo » de Benoit Bertin à La Belle Lurette

- À la galerie des Simones et Mauhargat, rue Carnot, vernissage jeudi 18 mai à 18h30 des travaux de l’atelier de Cati Sifre. Exposition jusqu’au 23 mai.

Bazas

- Expo photo de Boris Barbey jusqu’au 20 mai au Café D’oc, 13, rue Bragous à Bazas du lundi au samedi de 9h à 19h.

- Jusqu’au 4 juillet à la galerie l’Estampille, 17 place de la Cathédrale, les dessins de Sylvie Delusseau.

La Réole

Sculptures de Jean-Louis Toutain dans les rues du centre-ville jusqu’au 18 juin.

- Exposition de 58 photos « Les Fotofolies de l’Apefem » dans les couloirs de la mairie jusqu’au vendredi 2 juin.

Langon

-A l’atelier ATF Poterie-Céramique, 15, place de l’Horloge, expo de la plasticienne Stéphanie Saint-Martin et nouvelle collection verticale de la céramiste Laure Pascual. Expo jusqu’au 20 mai.

- Jusqu’au 26 mai expo photo de Jérémy Dubourg dans le hall des Carmes.

- Expo céramique de Jean-François Bourlard et Valérie Blaize aux Carmes, jusqu’au 17 juin.

- Mardi 23 mai, à 18h30 à la librairie L’Antre Guillemets , vernissage de l’exposition de François Bhavsar, « BD et librairies », visible jusque fin juillet. 09.66.94.58.25.

Lestiac-sur-Garonne

Exposition sur l’écocitoyenneté à la bibliothèque jusque fin mai.

Podensac

Jusqu’au 17 juin à la médiathèque : exposition « Ficelle, bidule et boutons ; la face cachée de l’illustration ».

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition jusqu’à fin mai à la cave de peintures d’artistes régionaux.

Détente

Langon

- Un convoi de l’Airbus A 380 partira vendredi à 22h. Infos : igg.fr

- Jeu de piste dans les rues de Langon samedi. Gratuit. 07.68.79.69.64.

- « À livre ouvert », samedi place des Carmes, de 10h à 18h. Entrée libre. 05.56.63.14.45.

- Réunion d’échanges toutes collections dimanche de 9h à 12h, salle Michel de Montaigne aux Carmes.

Mazères

Thé dansant dimanche, de 14h30 à 19h avec l’orchestre Jean Roberty. Réservations: 05.56.63.52.99.

Sauternes

Samedi dès 10h, journée thématique « Découverte de l’Ortie ». 05.56.76.63.27.

Tarifs: 20€ adhérents, 25€ non-adhérents, 35€ couples.

Salles

Bourse multicollections salle des fêtes dimanche.

Belin-Béliet

Samedi, de 10h à 16h, événement autour du jardinage, de la nature. 07.68.41.28.74.

Podensac

Soirée moules frites samedi sous la halle, dès 19h30. 06.58.16.77.04.

Saint-Selve

- Chaque samedi et dimanche de mai, animations musicales au parc Les Jardins Enchanteurs de Grenade . 05.56.78.50.40.

- Samedi, de 10h à 19h, salle polyvalente, foire artisanale. 05.56.20.33.69.

Le Tourne

- Pique-nique partagé vendredi dès18h au parc de la mairie.

- Samedi dès 14h aux Chantiers Tramasset : jeux, spectacles et concerts jusqu’au soir, avec un bar à jus et un goûter.

Rions

Samedi dès 15h sous la halle, journée jeux par Étoiles et Vous. Ateliers de jeux, spectacles et concert sont prévus tout au long de la journée.

Loupiac

Gala de danse samedi à 19h30, à la salle des fêtes. 28€ adultes, 12€ enfants de 12 ans et moins. 06.70.78.47.02.

Escoussans

Ball-trap et restauration samedi et dimanche.

Verdelais, St-Macaire, St-Maixant

Treizième Nuit des musées samedi. Infos en page locale.

Saint-Laurent-du-Bois

- Soirée festive vendredi dès 19h30 et bal dès 21h.

- Course de caisse à savon, ouverte à tous samedi, dès 14h. 06.03.01.38.41.

Blasimon, Gornac, Saint-Félix-de-Foncaude, Preignac

Journée des moulins samedi, de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. À Preignac, au Moulin neuf: samedi, de 14h à 19h et dimanche, de 10h à 19h.

Monségur

Samedi, 20 ans de Passerelle: théâtre, spectacles, concerts… Gratuit.

La Réole

- Salon des arts et de la décoration samedi et dimanche, de 10h à 18h30 à l’Amicale Laïque. Entrée libre.

- Printemps de la Musique Lycéenne samedi, de 18h à 00h30 au lycée Jean-Renou. Entrée libre.

- Samedi à 20h, lecture théâtralisée. Entrée : 10€. 06.29.95.84.45.

Auros

- Visites guidées du sentier botanique de Monco à 10h et 14h samedi et dimanche. Tarif : 5€ par personne, gratuit -12 ans. 06.82.73.46.60.

- Grande fête communale vendredi, samedi et dimanche. 06.81.87.57.27.

Activités enfants

Langon

- Samedi, atelier « comment accueillir et utiliser nos émotions grâce au théâtre » pour les pour les 4/7 ans et 8/11 ans au Canap’café. 07.71.10.18.30.

- Samedi, de 10h à 12h au Sictom de Fargues, atelier club nature pour les 6 à 11 ans et les adultes les accompagnant. Gratuit. 05.56.63.12.09.

Événement cinéma

Bazas

Aépro-concert samedi dès 20h au Vog, à l’occasion du film « Django ».

Cadillac

Jeudi 18 à 20h30 au Lux, la projection du film « Django » précédée à 19h30 d’un apéro-concert en hommage au guitariste.

Conférence Langon

Vendredi à 19h, aux Carmes, conférence sur la méditation par les Amis des Carmes. Infos : lesamisdescarmes@gmail.com

Aubiac

Vendredi à 20h15 à la salle des fêtes conférence sur la Côte d’Ivoire avec Christian et Brigitte Dionis partis en mission humanitaire.

Portets

- Vendredi à 20h30 à la salle des fêtes, conférence débat sur : « enfants et adolescents, mieux les comprendre pour mieux les aider ». Gratuit.

- Conférence dimanche 21 mai à 17h au château de Mongenan, sur le thème : « Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche ». Entrée : 10€, gratuite jusqu’à 12 ans. 05.56.67.18.11.

Dédicaces

Cadillac

Samedi, de 9h30 à 13h à la Maison de la Presse Le Mascaret, dédicaces de Sandrine Biyi.

Théâtre

Mazères

Samedi à 20h30, comédie de Laurent Ruquier. Tarif : 18€. 05.56.63.68.00.

Cudos

Vendredi, samedi à 20h45 et dimanche à 15h30 à la salle des fêtes, « Le bon, la brute et le président ». Tarif : 5€ adhérents et 7€ non adhérents. 05.56.25.41.83.

Spectacle

Villandraut

Samedi, dès 17h et dans la soirée, 10 ans

de Gueille-Ferraille: spectacles, concerts… Gratuit.

Sainte-Croix-du-Mont

Dimanche à 14h30, salle Jeanne d’Arc, spectacle de danses, musiques et sketches. 06.31.40.66.81.

Monségur

Casseuil

Vendredi à 20h30 spectacle de cirque-théâtre « Il n’est pas trop tard », salle culturelle. Tarifs : 12€ / 6€. À partir de 6 ans. 05.56.71.93.37 ou au 06.03.68.23.37.

Concert

Langon

Battle Musicale samedi à 17h30 aux Carmes. Gratuit. 06.47.39.12.48.

Mazères

Dimanche à 17h en l’église, concert de Yvan Carrat. Tarif : 5€.

Birac

Samedi, salle des fêtes, dès 19h, concert anniversaire des 20 ans du groupe Les Aganits Gascouns. Gratuit.

Uzeste

Vendredi, concert de L’harmonie des Amuse-gueules à 21h à la collégiale.

Grignols

Samedi, concert des Amuse-gueules à 21h en l’église. 7€ (gratuit pour les – de 12 ans).

Captieux

Samedi à 20h30 au centre culturel, concert du groupe Copsland. Tarifs résidents : 10€ ; extérieurs : 15€, gratuit – 18 ans. 05.56.65.60.31.

Salles

Concert des P’tites scènes vendredi, salle des fêtes, à 20h30. Tarif: 6€, gratuit – 16 ans. 06.13.13.25.93.

Le Tourne

Rions

Monségur

Pujols-sur-Ciron

Samedi dès 19h, soirée festive solidaire et concerts.

La Réole

Samedi, au Petit Montmartre à 21h, concert du groupe Robert Openightmare et de Chris Snelgrove & The Last Smile.

Illats

Soirée repas de chansons, vendredi à 20h au Kalimucho. 05.56.62.07.42.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. 05.56.63.07.40.

St-Macaire

Dimanche, de 8h30 à 18h, place du mercadiou. Restauration et buvette sur place. Réservation au 06.77.07.32.01 ou rozenn.belloir@gmail.com

Castets et Castillon

Dimanche dans l’école primaire de 8h à 18h. 06.48.35.02.56. Sur place, buvette et restauration.

Saint-Maixant

Dimanche place de la mairie. Buvette. 07.83.91.06.91.

La Réole

Autour du Petit Montmartre, samedi dès 7h.