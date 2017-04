L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Saint-Macaire

Jusqu’au 31 mai, « Vinyl Sets-Expo » de Benoit Bertin à La Belle Lurette

Bazas

Jusqu’au 29 avril, exposition-jeu « Cluedo géant » à la médiathèque.

La Réole

- Sculptures de Jean-Louis Toutain dans les rues du centre-ville jusqu’au 18 juin.

- Dans l’ancien hôtel de ville, jusqu’au 23 avril, esquisses, bronzes et peintures de Jean-Louis Toutain.

- « Poétique des éléments », œuvres du monde entier dans La librairie la Folie en tête dès samedi 15 avril. Vernissage ce samedi à 17h. Entrée libre.

Langon

Jusqu’au 22 avril aux Carmes , « Regard sur les vitraux des églises du Sud-Gironde ».

Bieujac

Tableaux de Marie-Claire Laporte au café social et culturel jusqu’au 20 avril.

Pujols-sur-Ciron

Exposition florale dimanche 16, de 9h à 18h, dans le parc du Château La Salle . Entrée et parking gratuit. Infos: 07.86.95.15.48.

Détente

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf les lundi et dimanche matin : Tarif : 3€ visite libre et 5€ visite guidée. Tel : 05.57.84.03.88.

La Réole

Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, à la crêperie L’Échoppe, cafés littéraires à 20h. Infos au 05.56.61.06.28 ou lechoppecafe@gmail.com

Langon

- Dimanche 16, bourse d’échanges de collection, de 9h à 12h, au centre culturel.

- Courses hippiques à la Bidane lundi 17 avril, après-midi.

Bommes

Portes ouvertes samedi et dimanche au château de Rayne-Vigneau. Infos: 05.56.76.64.05.

Sauternes

« Sauternes et chocolat » les 15, 16 et 17 avril, de 10h à 19h, à la Maison du Vigneron . Animations, entrée libre. Infos: 05.57.31.00.89.

Auros

Préchac

Portes ouvertes au château de Cazeneuve les 15, 16 et 17. Infos: 05.56.25.48.16.

Villandraut

Bal vendredi 14 avril à la salle des fêtes. Infos : 06.72.82.71.11.

Paillet

« Paillet en jeux » pour enfants et adultes samedi 15, dès 14h et à 20h, repas tapas et concert (6€). Résas : 06.07.19.47.41.

Saint-Félix-de-Foncaude

Exposition de vieilles voitures et vide-greniers dimanche 16 près de la salle des fêtes.

Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Les 15, 16 et 17 avril, fête de l’agneau. Infos: 06.75.13.27.76.

Barsac

Vendredi 14 à 20h30 au foyer multi associations, soirée débat diaporama sur la Gironde occitane, animée par Eric Roulet. Contact: 06.79.70.98.56.

Festival

Saint-Macaire

Jusqu’au 30 avril, le Printemps du jazz à La Belle Lurette : concerts, expos, etc. Infos: 05.56.63.02.42.

Uzeste

L’Uzestival de printemps, du 16 au 29 avril. Ouverture dimanche 16 avril à 17h par un concert, tarifs : 12€, 8€ adhérents, 05.56.25.38.46. Site : uzeste.org

Spectacle

Casseuil

Vendredi 14 à 20h30, à la salle culturelle, « Orphée aux Enfers » d’Offenbach, opéra de 1h30, entracte compris. Entrée offerte aux Casseuillais mais ouvert à tout le monde au tarif de 10€ et 5€. Résas au 06.13.20.28.99 ou au 05.56.71.10.30.

Concert

Belin-Béliet

Concert samedi de l’association de danse et de musique, dès 19h30 à la salle des fêtes. Tarif libre. Infos: 05.56.88.82.71.

Sauveterre-de-Guyenne

Concert de rock symphonique du Josem et du Wombo Orchestra . 70 musiciens réunis samedi 15 salle Bonard dès 20h30. Entrée: 8€.

Langon

Vendredi 14 à 20h30 aux Carmes, « Come prima », BD-Concert. Tarifs : 15€, Pass 12€, réduit 10€. Résas : 05.56.63.14.45.

Pondaurat

Concert de Cri Primate samedi 15 à 20h30, à la salle des fêtes. En première partie Blünk et after avec DJ Marakatoo. Entrée à prix libre.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Salles

Samedi 15, vide-greniers à la salle des fêtes.

Preignac

Brocante et plus dans L.A. Galerie à l’entrée de Preignac. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h. Contact : 05.56.63.07.40.

Saint-Félix-de-Foncaude

Dimanche 16, vide-greniers dans la salle des fêtes, avec exposition de vieilles voitures.

Randonnées

Samedi 15 avril, marche nordique, sortie à St-Michel-de-Rieufret. Rendez-vous parking de l’Église à 9h. Contact : Annie, 06.78.50.73.47.Dimanche 16 avril, sortie à Saint-Martial, coteaux 13 km. Rendez-vous place de l’Église à 14h. Contact : Pascal, 06.88.67.54.83. Mercredi 19 avril, sortie à Sauveterre-de-Guyenne, coteaux 13 km. Rendez-vous place centrale à 14h. Contact : Pierre, 06.70.24.17.19.

Samedi 15 avril, marche rapide à Saint-Symphorien de 12 km en 2h, rdv à 9h devant l’église ; Dimanche 16 avril pas de randonnée ; Mardi 18 avril marche allure lente à Saint-Pierre d’Aurillac de 8 km en 2h, rdv à 14h à la gare ; jeudi 20 avril randonnée de 13 km en 3h à Ladaux, rdv à 13h30 parking face à la mairie. Contacts : 06.71.61.45.29.