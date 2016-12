L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Au centre culturel des Carmes, salle George Sand, exposition photos « Haut Atlas marocain, portraits et scènes de vie » de Serge Fargeot, jusqu’au 7 janvier. Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h. Les vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h. Rens. : 05.56.63.14.45.

Saint-Macaire

- Jusqu’au 15 janvier exposition de peintures de Marie Mignano chez Simone et les Mauhargats, au 19, rue Carnot.

Cadillac

Jusqu’au 7 janvier à la mairie, exposition d’une illustratrice franco-polonaise, à travers l’expo « Regard décalé sur Petit Lapin Hoplà ! ».

Bazas

Galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, portraits d’Annick Harnie, « Figures & caetera », jusqu’au 21 janvier.

Béguey

Jusqu’au 31 décembre, dans le hall de la MDSI (Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion), exposition photo d’Yvonne Schlame, nommée « Entre les Murs ».

Castelmoron d’Albret

Du 19 décembre au 1er janvier, l’exposition des crèches se poursuit tous les jours.

Auros

Jusqu’au 22 janvier, exposition de crèches provençales et du monde entier à l’abbaye Sainte-Marie-du-Rivet. Visites en semaine, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Dimanches et jours fériés de 15h à 17h15.

Uzeste

Jusqu’au 31 décembre, exposition « Images, villages, visages à l’oeuvre » du photographe François Corneloup dans le cadre d’Uzestival.

Détente

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf les lundi et dimanche matin : Tarif : 3€ visite libre et 5€ visite guidée. Tel : 05.57.84.03.88.

St-Macaire

Tous les premiers dimanches du mois, rassemblement de voitures anciennes au pied des remparts. Infos : 06.22.22.24.89.

Rions

Tous les 15 jours, le vendredi de 18h30 à 20h30, Martine Espagnet anime des ateliers d’écriture au Cercle rionnais. Infos : Martine Espagnet, 06.34.51.05.43.

La Réole

Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, à la crêperie L’Échoppe, cafés littéraires à 20h. Infos au 05.56.61.06.28 ou lechoppecafe@gmail.com

Langon

Jusqu’au 30 décembre, patinoire et cabanes gourmandes place Kennedy. Nocturnes le 29 décembre. Infos : 05.56.63.67.53.

Activités enfants

Villandraut

Un atelier philo pour les 8-13 ans ouvre les lundis soirs de 17h45 à 18h45 dans la salle des associations, derrière la mairie. Il est ouvert aux enfants et collégiens des communes alentour. Infos : www.comediensmasqués.com ou au 06.20.94.04.36.

Saint-Michel-de-Rieufret

L’école de pétanque de la Boule Saint Michéloise ouvre ses portes au enfants de plus de 6 ans, le mercredi de 15h30 à 17h30 sur le site du stade.

Concert

Langon

Vendredi 6 janvier, à 20h30, les Carmes invitent le Cabaret Tsigane de Divano Dromensa. Infos et réserv. : 05.56.63.14.45.

Portets

Dimanche 8 janvier, à 15h, premier concert de l’année à l’Espace culturel La Forge avec le Chœur de l’Opéra de Bordeaux. Infos et réserv. : 05.56.32.80.96.

Cinéma

Cadillac

Dimanche 31 décembre, à 14h30, projection du film « Deman tout commence » avec Omar Sy. Séance adaptée aux personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Infos : cadillac@cinemadifference.com.

Jeux

Pujols-sur-Ciron

Jeudi 5 janvier, à 14h30, « Mémoire en jeux » dans la salle du conseil municipal qui propose une série de petits jeux pour bouger ses neurones.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Rauzan

Puces couvertes tous les dimanches, jusqu’en mars 2017. Entrée gratuite de 8h à 18h, restauration et buvette sur place. Restauration sur place. Entrée gratuite.