L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Au centre culturel des Carmes, salle George Sand, exposition photos « Haut Atlas marocain, portraits et scènes de vie » de Serge Fargeot, jusqu’au 7 janvier. Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h. Les vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h. Rens. : 05.56.63.14.45.

- Dans le hall du centre culturel des Carmes, jusqu’au 16 décembre, exposition des élèves de l’Atelier d’arts plastiques. Entrée libre aux heures d’ouverture du centre culturel. Entrée libre.

Saint-Macaire

- À la salle des fêtes, jusqu’au 15 décembre, exposition d’affiches sur la Grande Guerre, projections-débats.

- Jusqu’au 5 décembre au bar-restaurant La Belle Lurette, exposition des dessins de l’artiste Cyril Pi. Entrée libre.

- Jusqu’au 15 janvier exposition de peintures de Marie Mignano chez Simone et les Mauhargats, au 19 rue Carnot.

Cadillac

- Au château de Cadillac jusqu’au 11 décembre, exposition d’art contemporain. Infos : 05.56.62.69.58.

- A la salle du conseil à la mairie, exposition photos de Marie-France Teyssier. Jusqu’au 3 décembre.

Bazas

Galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, portraits d’Annick Harnie, « Figures & caetera », jusqu’au 21 janvier.

Sauveterre-de-Guyenne

Jusqu’au 29 décembre, exposition de l’Atelier Créatif à la mairie. Entrée libre.

Targon

Exposition de portraits par l’artiste Marie-Christine Lapassère à l’office de tourisme, jusqu’au 16 décembre.

Rions

Au monastère du Broussey, jusqu’au 20 décembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 19h30, exposition de peintures du Frère François.

Verdelais

Samedi 3 et dimanche 4, de 10h à 18h, exposition « Couleurs et formes » avec la peintre Gabrielle Furlan qui accueille la sculptrice Coralie Quincey au 41, Liloy nord à Verdelais. Contact : 06.87.27.38.95.

Casseuil

Salon du petit format des Artistes en Réolais à la salle des fêtes, du 6 au 11 décembre, de 14h30 à 18h.

Détente

De nombreuses animations sont organisées à l’occasion du Téléthon. Plus de détails dans nos pages locales.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf les lundi et dimanche matin : Tarif : 3€ visite libre et 5€ visite guidée. Tel : 05.57.84.03.88.

Rions

Tous les 15 jours, le vendredi de 18h30 à 20h30, Martine Espagnet anime des ateliers d’écriture au Cercle rionnais. Infos : Martine Espagnet, 06.34.51.05.43.

La Réole

Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, à la crêperie L’Échoppe, cafés littéraires à 20h. Infos au 05.56.61.06.28 ou lechoppecafe@gmail.com

Monségur

Tous les mardis à la mairie, temps d’échange autour du patrimoine local de 16h30 à 18h par le Groupe Archéologique et Historique du Monségurais. Infos:05.56.71.92.73.

Langon

- Le prochain transport d’éléments de l’A380 circulera entre Langon et Ordan-Laroque dans la nuit du lundi 5 au mardi 6.

- Sieste musicale avec musique blues en live avec Serge Ceyral, vendredi 2 à 13h à la salle George Sand aux Carmes. Entrée libre.

Bommes

Samedi 3, de 10h à 18h, journée terroir à l’école de viticulture et d’œnologie à la Tour Blanche.

Cérons

Portes ouvertes au Château, samedi 3 et dimanche 4 de 11h à 18h. Entrée gratuite.

Targon

Dernier marché bio dimanche 4, de 10h à 14h à l’espace René Lazare.

Saint-Macaire

Chez Simone et les Mauhargats, au 19 rue Carnot, dimanche 4, de 11h à 18h, événement autour des métiers d’art.

Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Repas poule au pot dans la salle polyvalente samedi 3 à 20h. Inscriptions au 06.77.78.54.19.

Uzeste

Vendredi 2 à 19h, soirée conversation « Échos de cocottes, récits de casseroles », au Théâtre L’Estaminet, autour d’un vrai repas et lecture avec l’auteur Ramon Ortiz de Urbina et les éditeurs de la Cause du Poulailler. Entrée libre.

Bazas

Samedi 3 au Cercle des Travailleurs à Bazas soirée garbure à partir de 19h30. Prix: 6€.

Activités enfants

Fargues

Atelier Club Nature samedi 3, de 10h à 12h, pour les enfants de 6 à 11 ans et les adultes les accompagnant sur le thème « Préparation du sol pour l’hiver et l’hôtel à insectes ». Gratuit. Infos: 05.56.63.12.09 ou 06.79.19.38.16.

Cadillac

Samedi 3 à 10h30, pour les enfants de plus de 4 ans, à l’école du Tourne, spectacle de danse, « Gommette », « L’envers de l’endroit » ou vivre l’école autrement, par la Cie Jeanne Simone (Laure Terrier et Céline Kerrec). Tarif : 6€. Réservations: 05.56.72.56.50 ou accueil@cc-artolie.fr

Villandraut

Un atelier philo pour les 8-13 ans ouvre les lundis soirs de 17h45 à 18h45 dans la salle des associations, derrière la mairie. Il est ouvert aux enfants et collégiens des communes alentour. Infos: www.comediensmasqués.com ou au 06.20.94.04.36.

Marchés de Noël

Romagne

Samedi 3, de 10h à 17h, à la salle polyvalente de Romagne.

Saint-Pierre-de-Bat

Samedi 3, de 17h à 23h à la salle des fêtes.

Blasimon

Samedi 3, de 10h à 19h, à la salle des fêtes.

Auros

Dimanche 4, de 9h à 18h, au Foyer rural.

Illats

Dimanche 4, de 10h à 18h sur le parking de l’école.

Blasimon

Dimanche 4, de 10h à 19h, à la salle des fêtes.

Capian

Dimanche 4, de 10h à 17h, à la salle des fêtes.

Roaillan

Dimanche 4, de 10h à 18h, à l’école.

Saint-Pierre d’Aurillac

Dimanche 4, de 10h à 17h, à la salle des fêtes.

Saint-Pierre-de-Bat

Dimanche 4, de 10h à 17h, à la salle des fêtes.

Saint-Symphorien

Dimanche 4, de 10h à 18h, à la salle des fêtes.

Verdelais

Dimanche 4, de 10h à 18h, place des Allées.

Faleyras

Dimanche 4, bourse aux jouets de 9h à 17h. Contact : lesenfantsdabord33@gmail.com

Concert

Langon

- Dimanche 4, concert de l’Harmonie de Langon en l’église Saint-Gervais lors de l’office religieux de 11h.

- L’association pour le rayonnement de l’orgue de Langon et la chorale Cœurs en Chœur proposent un concert de musique vocale dimanche 4 à 16h à l’église Saint-Gervais. Libre participation aux frais.

Cadillac

Samedi 3, au Cosmopolitain, à partir de 19h, concert de Mark Apeupret. Infos au 09.81.74.00.58.

Lamothe-Landerron

L’association Sans Crier Gare invite samedi 3 décembre le jazzman Stéphane Séva et son quartet pour un concert « Il était une fois Nougaro ». Entrée : 12€, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos au 06.85.32.45.55 ou par mail à infos@sanscriergare.com

Théâtre

Langon

- « L’inscription », pièce de théâtre jouée par les Compagnons de la Veillée, dans la salle Cours du 14 Juillet, dimanche 4 à 15h30.

- Jeudi 1er à 20h30, le Groupe Anamorphose présente au centre culturel des Carmes le théâtre animé : Candide ou l’optimisme » de Voltaire. Tarif plein : 15€, Pass : 12€, réduit : 10€. Réservations: 05.56.63.14.45.

Spectacle

Monségur

Vendredi 2, cabaret d’improvisation à partir de 18h au café des Sports. Apportez vos thèmes et les comédiens s’occuperont d’inventer des histoires éphémères.

Saint-Symphorien

Samedi 3 à 19h, au Cercle ouvrier de Saint-Symphorien, rue Carnot, dîner-spectacle « Le cabaret des encyclopédistes » 15€). Réservation au 05.56.25.71.63.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Rauzan

Puces couvertes tous les dimanches, jusqu’en mars 2017. Entrée gratuite de 8h à 18h, restauration et buvette sur place. Restauration sur place. Entrée gratuite.

Monségur

Samedi 3 et dimanche 4, place Albert Darniche, vide-ta-chambre et vide-greniers, de 8h30 à 17h.

Dédicaces

Langon

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4, dédicaces de Michael Blauwart à l’espace culturel Leclerc, de 10h à 18h, pour son livre: « L’insolence des Moissons: deux destins, deux villes: Bazas, Bayonne ».

Conférence

Portets Dimanche 4 à 17h, au Château de Mongenan, conférence de Florence Mothe sur le thème : « Satie, Varèse et les peintres futuristes : des Rose-Croix à la modernité ». Entrée : 10€. Renseignements : 05.56.67.18.11. Cazalis Vendredi 2 à 18h30, à la bibliothèque municipale, conférence de Patrick Lavaud sur la « Toponymie gasconne du Sud-Gironde, ce que les noms de lieux veulent dire ». Entrée libre. Samedi 3 décembre à 15h à la bibliothèque de Noaillan. Le 9 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Brouqueyran. Le10 décembre à 11h, dédicace à la Librairie Ancienne du Sud-Gironde de Bazas.

Randonnées