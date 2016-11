L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Langon

- Au centre culturel des Carmes, salle George Sand, exposition photos « Haut Atlas marocain, portraits et scènes de vie » de Serge Fargeot, jusqu’au 7 janvier. Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h. Les vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h. Rens. : 05.56.63.14.45.

- Hall du centre culturel des Carmes, expo photo d’Émilie Deligne, « Off festival en Avignon » jusqu’au 25 novembre.

- Dans le hall du centre culturel des Carmes, du 30 novembre au 16 décembre, exposition des élèves de l’Atelier d’arts plastiques. Vernissage mercredi 29 novembre à 17h. Entrée libre aux heures d’ouverture du centre culturel.

Saint-Macaire

- À la salle des fêtes, jusqu’au 15 décembre, exposition d’affiches sur la Grande Guerre, projections-débats.

- Jusqu’au 5 décembre au bar-restaurant La Belle Lurette, exposition des dessins de l’artiste Cyril Pi. Entrée libre.

- Jusqu’au 15 janvier exposition de peintures de Marie Mignano chez Simone et les Mauhargats, au 19 rue Carnot. Vernissage samedi 26 à partir de 19h. Infos: 09.67.01.24.33.

Cadillac

Au château de Cadillac jusqu’au 11 décembre, exposition d’art contemporain. Infos : 05.56.62.69.58.

Bazas

- Exposition « Médiaentity : les coulisses d’un BD sans papier », jusqu’au 26 novembre.

- Galerie L’Estampille, place de la Cathédrale, portraits d’Annick Harnie, « Figures & caetera », jusqu’au 21 janvier.

- Les 25, 26 et 27 novembre de 10h à 18h à la salle Gérard Bonnac, exposition de l’atelier broderie de Bazas Culture.

Sauveterre-de-Guyenne

- Jusqu’au 29 décembre, exposition de l’Atelier Créatif à la mairie. Entrée libre.

- À la cave coopérative, exposition du collectif Troc ton Art, jusqu’au 30 novembre.

Targon

Exposition de portraits par l’artiste Marie-Christine Lapassère à l’office de tourisme, jusqu’au 2 décembre.

Rions

Au monastère du Broussey, du 26 novembre au 20 décembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 19h30, exposition de peintures du Frère François.

Détente

De nombreuses animations sont organisées dès ce week-end à l’occasion du Téléthon. Plus de détails dans nos pages locales.

Podensac

- Vendredi 25 à 20h30, à La Chartreuse des Eyres, élection de Miss Élégance Aquitaine. Entrée tout public : 15€. Contacts : Christelle Riou, 06.50.05.93.65. Mail : christelle.riou33@gmail.com

- Dimanche 27, foire de la Sainte-Catherine, allées Montel.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf les lundi et dimanche matin : Tarif : 3€ visite libre et 5€ visite guidée. Tel : 05.57.84.03.88.

Rions

Tous les 15 jours, le vendredi de 18h30 à 20h30, Martine Espagnet anime des ateliers d’écriture au Cercle rionnais. Infos : Martine Espagnet, 06.34.51.05.43.

La Réole

- Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, à la crêperie L’Échoppe, cafés littéraires à 20h. Infos au 05.56.61.06.28 ou lechoppecafe@gmail.com

- Atelier cuisine vénézuélienne vendredi 25 à partir de 10h à l’Amicale Laïque. Tarif : 8€ et 9€ en fonction du prix du poisson.

Léogeats

Thé dansant dans la salle des fêtes dimanche 27 à 14h30. Infos: 05.56.76.66.94 ou 05.56.76.63.23 ou 06.89.86.52.68.

Belin-Béliet

Dimanche 27, concours de sapins décorés. Infos: 06.15.02.61.44.

Portets

Thé dansant à l’Espace culturel La Forge dimanche 27 de 14h30 à 19h. Entrée : 10€. Infos: 06.79.87.71.44.

Loupiac

Portes ouvertes à l’occasion des Journées « Loupiac et foie-gras » samedi 26 et dimanche 27. Infos: 05.56.62.12.92.

Saint-Pierre d’Aurillac

- Mercredi 30 de 14h30 à 19h à la salle des fêtes, expo vente d’artisanat palestinien (poteries, broderies, huile d’olive, documentation…). Infos: 05.56.62.35.48.

- Samedi 26 de 10h à 12h et 14h à 16h, à l’école, journée d’information sur les techniques de jardinage naturelles, efficaces et simples.

Monségur

Tous les mardis à la mairie, temps d’échange autour du patrimoine local de 16h30 à 18h par le Groupe Archéologique et Historique du Monségurais. Infos:05.56.71.92.73.

Gironde-sur-Dropt

-Mercredi 30 à 10h30, atelier multimédia – création de montage photos. Atelier sur inscription pour les adultes niveau débutant en salle multimédia. Infos: 05.56.61.18.73.

- Samedi 26 bal animé par le trio Jérôme Marziani. Infos: 06.40.20.41.50 ou au 05.56.71.11.24.

Cantois

Samedi 26 et dimanche 27, de 10h à 18h, portes ouvertes au château de Bertin. Entrée gratuite. Infos: 05.56.23.61.02 ou bertinhautbenauge@orange.fr

Targon

Samedi 26 novembre, master class zumba family à l’espace René Lazare de 18h à 19h30. Tarif : 6€. Infos: 06.03.63.05.37 ou 06.75.31.85.67.

Romagne

Dimanche 27 à la salle des fêtes après-midi dansant. Participation : 10€. Infos: 05.57.34.41.30.

Activités enfants

Saint-Maixant

Samedi 26 de 11h à 12h, l’Heure du Conte avec un voyage au pays de la gourmandise. Réservation conseillée par mail biblio_saint-maixant@yahoo.fr ou facebook

La Réole

Samedi 26 à 16h30 spectacle « Au fil de l’eau » de la Compagnie Jeanne Simone à l’école Rosa-Bonheur. Tarif: 6€, 4,50€ pour les moins de 12 ans. Infos: 05.56.71.93.37 ou 06.03.68.29.37.

Gironde-sur-Dropt

-Samedi 26 novembre, à partir de 15h, atelier multimédia jeunesse « Takasurfer » à partir de huit ans.

Marchés de Noël

Sauternes

Dimanche 27, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.

Belin-Béliet

Lundi 28, marché organisé par le jeune Groupement économique. Infos: 06.15.02.61.44.

Podensac

Marché des créateurs samedi 26 dès 14h et dimanche 27 de 10h à 18h à la Chartreuse des Eyres.

Landiras

Dimanche 27 dès 10h à la salle polyvalente.

Caudrot

Dimanche 27, de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Loubens

Samedi 26 et dimanche 27, marché de Noël, ateliers de cuisine et autres animations avec la Ferme du Moulinat et le Château de Lavison. Infos: 05.53.71.30.84 ou 05.56.71.48.82 ou 06.82.80.24.17.

Uzeste

Dimanche 27, de 10h à 18h, marché des créateurs au Café du Sport et sous la tonnelle.

Cazaugitat

Dimanche 27 de 10h à 18h à la salle des fêtes. Infos: 05.56.61.41.33.

Concert

Captieux

Michel Daney et Daniel Epy en concert samedi 26 à 21h au centre culturel.

Barsac

Concert de la banda de Barsac samedi 26 à 19h, à la salle Bastard. Entrée libre.

Saint-Martial

Les groupes de rock « Saturday Punk Fever » et « Rock’n Lol » du Sud-Gironde se produiront samedi 26 au « Zéphyrin » à 21h. 1 entrée concert = 1 jouet neuf. Infos: 05.56.76.40.38.

Ciné rencontre

La Réole

Au cinéma Rex rencontre avec la réalisatrice Julie Bertuccelli mardi 29 novembre pour son nouveau film « Dernières nouvelles du cosmos » à partir de 21h. Entrée : 5,30€.

Théâtre

Landiras

Vendredi 25 à 20h30, les Compagnons de la Veillée joueront la pièce de Michel Sore « L’inscription » à la salle polyvalente.

Langoiran

Samedi 26 novembre à 20h, au Splendid, repas-spectacle « Ma biche et mon lapin », théâtre d’objets, à partir de 9 ans. Tarif: 6€ (repas non inclus). Réservation: 05.56.72.56.50.

Spectacle

Fargues

Show humoristique de Sébastien Laffargue samedi 26 à 20h30 à la salle des fêtes. Tarif: 10€.

Mazères

Comédie du théâtre des Salinières samedi 26, à la salle polyvalente. Infos : 05.56.63.68.00, billetterie en vente à l’office de tourisme. Tarif: 18€.

Podensac

Samedi 26 à 21h, au Sporting, Duo des Non présente son spectacle « best of » : « Ça c’est fait ». Tarif: 20€, gratuit -12 ans. Résas: 07.86.28.22.09. Points de vente: mairie de 9h à 12h et à L’Atelier Sucré.

Cérons

Spectacle de marionnettes « Grain de lune » mardi 29 à 19h30, au Cinéma Lux de Cadillac. Entrée : 3€ adhérents et - 12 ans ; 6€ hors adhérents.

Sauveterre-de-Guyenne

Repas et spectacle avec le chanteur imitateur Francky Costa dimanche 27, salle Bonard, à partir de 12h. Infos au 05.56.71.53.55.

Targon

Dimanche 27 Les Choraleurs de la compagnie Nukku Matti présenteront le spectacle musical « Carmen in Swing », à 16h à l’espace René Lazare. Tarif : 5€. Infos: 05.56.23.90.13.

Dédicaces

Langon

Vendredi 25 et samedi 26 de 10h à 18h à l’Espace culturel Leclerc Gilles Gourgousse présentera son dernier roman « Ambitions en déroute ». Mercredi 30, de 10h à 18h, Patrick Lavaud viendra présenter son ouvrage « Toponymie Gasconne du Sud Gironde, ce que les noms de lieux veulent dire ».

Saint-Symphorien

Samedi 26, de 10h à 18h, dédicaces pour le calendrier 2017 des Pompiers sans frontières, à Intermarché.

Saint-Macaire

Samedi 26 à 18h à la bibliothèque dédicaces avec Lydie Balloux (Le chant des feuillages) et Jean Bonnemaison (Le français parlé à Bordeaux).

Vide-greniers

Lamothe-Landerron

Dimanche 27, de 7h à 18h, à la salle des fêtes et place de la Mairie, vide-greniers avec le Dynmaic Moto-Club. Réservations: 06.77.36.71.76 et 06.73.92.96.82.

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Rauzan

Puces couvertes tous les dimanches, jusqu’en mars 2017. Entrée gratuite de 8h à 18h, restauration et buvette sur place. Restauration sur place. Entrée gratuite.

Podensac

Dans les rues Sabin Darlan, Saint-Marc et Salans, dimanche 27.

Saint-Pierre d’Aurillac

Dimanche 27 novembre à la salle des fêtes, vide jouets et puériculture. Infos: 06.63.97.17.16.

Conférence

Portets

Dimanche 27 à 17h, au Château de Mongenan, conférence de Florence Mothe sur le thème : « Carl Gustav Jung, de la psychologie analytique à la spiritualité ». Entrée : 10€. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Fargues

Samedi 26 à 10h30, à la maison des associations, conférence de Patrick Lavaud sur la « Toponymie gasconne du Sud-Gironde, ce que les noms de lieux veulent dire ». Entrée libre.

Barsac

Mardi 29 à 20h30, à la maison des associations, en collaboration avec la Calandreta de Siron.

Randonnées

Rauzan

L’association « Rauzan pas à pas » organise régulièrement le dimanche matin, de 9h30 à 12h, une randonnée d’une douzaine de kilomètres aux alentours de Rauzan. Parcours accessibles à tous. Tél. : 06.20.66.28.76.

Podensac

Samedi 26 et dimanche 27, sortie montagne en Vallée d’Ossau, à Gourette. Contact : Dominique, 06.50.54. 01.56. Dimanche 27, sortie à Guillos, plaine 13 km. Rendez-vous place de l’église à 9h. Contact: Gilbert, 06.30.64.45.96. Mercredi 30 novembre, sortie à Virelade, plaine 13 km. Rendez-vous place de l’église à 14h. Contact : Monique, 06.81.67.16.13.