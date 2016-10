L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Exposition

Bazas

Au restaurant Les Remparts, exposition des peintures de Virgo, jusqu’au 15 octobre.

Saint-Macaire

Jusqu’au 6 novembre chez Simone et les Mauhargats, 19 rue Carnot, exposition des photos « Invitation au voyage » d’Isa Pauly. Entrée libre.

Langon

Au centre culturel des Carmes, dans le hall, expo photo d’Emilie Deligne, « Off festival en Avignon » jusqu’au 25 novembre.

Cadillac

-Au Centre Hospitalier, exposition « Requiem pour un centenaire 1916-2016 » (dessins, sculptures, infographie, photos), jusqu’au 8 octobre.

-Jusqu’au 28 octobre au Centre hospitalier et du 1er au 19 novembre à la mairie, exposition « Le temps de la Colonie », réalisée à partir du fonds iconographique de l’établissement.

- Au château de Cadillac jusqu’au 11 décembre, exposition d’art contemporain. Infos: 05.56.62.69.58.

Bieujac

A « La Maison », exposition des œuvres des patients du centre hospitalier de Cadillac, jusqu’au 14 octobre.

Podensac

A la médiathèque, jusqu’au 10 octobre, expo des résidants de la communauté thérapeutique de Barsac.

Saint-Symphorien

Jusqu’au 29 octobre, exposition à partir de l’album d’Anne Crausaz, à la médiathèque Jean Vautrin. Infos: 05.56.25.72.89.

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition de Anouka avec ses toiles en trois dimensions jusqu’au 28 octobre. Entrée libre, mairie de Sauveterre du mardi au vendredi de 9h a 12h et de 14h à 17h le samedi de 9h à 12h.

Gironde-sur-Dropt

Jusqu’au 19 novembre, exposition à la médiathèque sur le thème du polar contemporain. Mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les jeudis de 17h à 19h.

Détente

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Langon

- Le vendredi soir, une fois par mois à la bibliothèque de Langon à partir de 18h, pour les enfants dès 3 ans, lecture de contes. Gratuit. Première séance, ce vendredi 7 octobre.

- Vendredi 7, de 13h à 13h30 à la salle George Sand des Carmes, sieste musicale gratuite.

- Samedi 8 et dimanche 9, tournoi de Go de Bordeaux et championnat de France vétéran. Des joueurs de toute la France sont attendus. Infos au au 06.63.40.89.02.

Mazères

Thé dansant dimanche 9, de 14h30 à 19h avec l’orchestre Serge Tinelli. Réservations au 05.56.63.52.99.

Fargues-de-Langon

Samedi 8, de 10h à 12h, portes ouvertes de l’association L’Auringleta et atelier Club nature pour les enfants de 6 à 11 ans et les adultes les accompagnant. Gratuits. Infos: 05.56.63.12.09.

Bommes

Château Rayne-Vigneau. « Les traditions du Périgord sous les projecteurs » samedi 8 et dimanche 9, de 10h à 18h. Visite des chais (sans réservation, entrée libre), dégustation gratuite.

Bourideys

Samedi 8, repas dansant de la Saint-Michel.18€, inscriptions au 05.56.25.74.01 ou 05.56.25.75.74.

Belin-Béliet

Atelier d’initiation et d’improvisation au djembé dimanche 9, à partir de 14h30. Infos: 05.56.88.82.71.

Blasimon

Dimanche 9, de 10h à 18h sur la place du village, fête de la famille. Ferme pédagogique, spectacles, ateliers… Entrée libre, restauration sur place.

Monségur

Vendredi 7, cabaret d’improvisation au café des sports. Cet événement se déroule chaque premier vendredi du mois. Infos au 05.56.71.92.73.

Marchés gourmands

Paillet

Dimanche 9 octobre, de 10h à 17h, un marché gourmand biologique se tiendra devant la salle des fêtes.

Targon

Chaque premier dimanche du mois, marché bio, de 10h à 14h, à la halle de la mairie. Contact : cvt33760@netc.eu

Spectacle

Fargues

Pièce de théâtre « De Doux Dingues » samedi 8, à 20h30 à la maison du temps libre. Entrée : 7€.

Mazères

Vendredi 7, à 20h30 dans la salle polyvalente, pièce de théatre nommée « Meilleure comédie aux Molières 2015 », « Ouh Ouh ».

Fossès-et-Baleyssac

Samedi 8, à 20h30, spectacle de La Cie Quartet Buccal au Gîte « Les Philiberts ». Tarif : 12€, entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Réservations : 07.89.38.77.92.

Savignac

Samedi 8, soirée traditionnelle à la salle des fêtes. La chorale « Chœur d’Alpaga se produira à 20h30 puis à partir de 21h30. Le bal sera lancé par le groupe « Gingiuha ». Tarif: 3€ pour la première partie; 7€ pour la soirée.

Festival

Targon

Du 7 au 9 octobre, « Le Pressoir », festival de fanfares, arts de la rue et concerts. Contacts : 05.56.30.93.13 ou 06.83.41.50.04.

Concert

Cadillac

Vendredi 7, à partir de 19h, le restaurant Le Cosmospolitain et l’Association Blues Story se rejoignent pour proposer une soirée autour de la Nourriture Gustative, les vieilles bécanes et le blues, avec en concert Little Lo. Contact : 09.81.74.00.58.

Mesterrieux

Samedi 8, à 19h, à la grange du château de Meynardon, concert de Cristina Ortiz, pianiste internationale d’origine brésilienne.

Roquebrune

Samedi 8, concert de Christian Leduc, avec guitare et harmonica. Infos au 05.56.61.39.44.

Langon

Concert « Carm’Jazz » vendredi 7, à 20h30 au centre culturel des Carmes. Tarif plein : 15€, 10€ -18 ans et gratuite -12 ans. Réservations : 05.56.63.68.00, 06.76.88.55.90 ou 06.88.38.17.27.

Dédicaces

Cadillac

Samedi 8, de 9h30 à 13h, Marc Hercule Dilavi sera en dédicace à la Maison de la Presse Le Mascaret pour son livre « Les murmures du Galouchey ».

Bourse

Gironde-sur-Dropt

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, bourse aux vêtements à la salle des fêtes de 9h à 18h.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.