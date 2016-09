L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Bazas

- Au Cercle des Arts, exposition collective des artistes de l’association Place des arts. Ikuyo Pupier, céramiste japonaise, est l’invitée d’honneur jusqu’au 2 octobre. Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.

- Jusqu’au 30 septembre, exposition photo « NocturneBulle » de l’artiste Virgo, au Café d’Oc.

-Au restaurant Les Remparts, exposition des peintures de Virgo, jusqu’au 15 octobre.

- Samedi 1er octobre sous le patio de la brasserie du lac, expo des photographies de Christian Blöcher, photographe animalier.

Sauveterre-de-Guyenne

- Exposition de peinture de Anne-Catherine Ollagnier, salle Sottrum de la mairie jusqu’au 30 septembre. Entrée libre et gratuite.

- Au Comptoir de la Bastide jusqu’au 1er octobre, exposition sur le thème de la pêche et de la chasse par un spécialiste de l’Antiquité et de la brocante. Infos au 06.98.21.05.07.

Verdelais

Jusqu’au 30 septembre, exposition des croquis préparatoires du sculpteur Michele de Santis et les photographies de Fernando La Civita. Au Musée Sacré. Ouvert de 14h à 18h. Contact : 06.89.23.68.02.

Saint-Macaire

Jusqu’au 6 novembre chez Simone et les Mauhargats, 19 rue Carnot, exposition des photos « Invitation au voyage » d’Isa Pauly. Entrée libre.

Langon

Au centre culturel des Carmes, dans le hall, expo photo d’Emilie Deligne, « Off festival en Avignon ».

Saint-Symphorien

Jusqu’au 30 septembre à la médiathèque, exposition des photographies de Manu Obry sur La Grue Cendrée. Contact : 05.56.25.72.89. ou bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr

Cadillac

-Au Centre Hospitalier, exposition « Requiem pour un centenaire 1916-2016 » (dessins, sculptures, infographie, photos), jusqu’au 8 octobre.

-Jusqu’au 28 octobre au Centre hospitalier et du 1er au 19 novembre à la mairie, exposition « Le temps de la Colonie », réalisée à partir du fonds iconographique de l’établissement.

- Au château de Cadillac jusqu’au 11 décembre, exposition d’art contemporain. Infos: 05.56.62.69.58.

Bieujac

A « La Maison », exposition des œuvres des patients du centre hospitalier de Cadillac, jusqu’au 14 octobre.

Gornac

A la bibliothèque, expo photo « Portraits de Sauveterrois », jusqu’au 30 septembre.

Podensac

A la Médiathèque, jusqu’au 10 octobre, expo des résidents de la communauté thérapeutique de Barsac.

Uzeste

Exposition de photos à la collégiale. Samedi 1er et dimanche 2 visites commentées à 11h et 15h par le photographe Ferrante Ferranti.

Barsac

Exposition de Ghislaine Garat samedi 1er et dimanche 2, de 10h à 18h30 au Petit Paradis.

Détente

Langon

Dimanche 2, marche rose pour la prévention du cancer du sein. 9h conférence, 9h45 chorégraphie avec parapluie et à 10h départ de la course.

Fargues

Tous les dimanches matin, à partir de 9h30, le foyer rural propose des sorties famille VTT pour découvrir la campagne farguaise. Renseignements au 05.56.63.31.70.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Targon

Chaque premier dimanche de chaque mois, marché bio, de 10h à 14h, à la halle de la mairie. Contact : cvt33760@netc.eu

Léogeats

Samedi 1er, soirée moules frites à 20h. Réservations : 05.56.76.60.96 ou 05.56.76.60.27.

Castets-en-Dorthe

Exposition artisanale de 9h à 19h samedi 1er chez la fleuriste du village. Restauration sur place (infos au 05.24.22.01.25).

Podensac

- Dimanche 2, journée « cyclotourisme pour tous » à partir de 8h à la salle du Sporting. Infos : 06.85.32.65.00 ou 06.18.99.31.78.

- Samedi 1er octobre de 10h à 17h journée festive et ludique proposée par l’Amicale Laïque de Podensac au Sporting. Infos: 06.82.49.34.25.

Pujols-sur-Ciron

Ciné-club vendredi 30 septembre à 20h30: l’Œil du Ciron reprend ses projections au foyer rural avec « Les amants du Pont-Neuf ».

Barsac

8e Festival de la bd samedi 1ervette et petite restauration sur place. Contact : Franck au 06.86.38.18.33.

Rions

-Dimanche 2, de 10h à 19h, marché artisanal avec 24 artisans en démonstrations. Infos: 05.56.62.60.53. Entrée gratuite, restauration sur place.

- Rassemblement de voitures anciennes à 9h30 de l’école pour un circuit dans le Sauternais avant de revenir à 13h à Rions où elles seront exposées.

Roquebrune

Samedi 1er et dimanche 2, portes ouvertes au château Les Maubats avec exposition artisanale et marché de producteurs. Infos au 05.56.61.68.36.

Castelmoron d’Albret

Visite-démonstration samedi 1er avec l’atelier des potiers, suivi d’un pique-nique. Infos au 05.47.47.56.13.

Auros

Fête de la commune du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Infos au 06.12.07.49.35.

La Réole

Jeudi et vendredi, salon de la Silver Economie en ruralité. Infos au 05.56.61.53.10 ou 06.76.54.77.52.

Saint-Sève

Fête de la récolte dimanche 2, à l’Atelier du Miel. Infos au 06.11.59.18.55 ou 05.56.71.20.53

Spectacle

Bieujac

Samedi 1er, de 18h à minuit, au café social et culturel, spectacle, concert et surprises. Infos au 06.87.11.33.71.

Rions

Samedi 1er octobre à 19h, spectacle de l’atelier théâtre au Cercle Rionnais. Participation libre. Réservation au 06.21.48.28.10.

Langon

Vendredi 30 septembre à 20h30 au centre culturel des Carmes, spectacle lyrique et déjanté « Opéra Pastille 2 ». Tarif plein : 15€, Pass : 12€, réduit : 10€. Placement numéroté. Renseignements : 05.56.63.14.45.

Festival

Barsac

Samedi 24 et dimanche 25 septembre, à la salle Bastard, de 9h à 18h30, festival africain Ndadje, ateliers, danse, samedi à 20h repas sénégalais et concerts. Contact : 06.34.48.15.20.

Concert

Uzeste

Concert samedi 1er à 20h30 avec Lucie Fouquet, soprano, Isabelle Lagors, harpe et Christian Otts au clavecin.

Targon

Dimanche 2 octobre à 17h, en l’église Saint-Romain de Targon, un concert de chants et orgue. Gratuit. Contact : 05.56.23.65.49.

Auros

Concert/tapas avec les « Dusty road « (réservation conseillée par SMS au 06.12.07.49.35 ou par mail à auroscomitedesfetes@free.fr

Bourse

Belin-Béliet

A la recyclerie RepEyre du val de l’Eyre, destockage de vêtements vendredi 30 septembre de 10h à 17h et samedi 1er octobre de 10h à 18h sur l’espace extérieur du local, route d’Hostens. Infos: 07.68.41.28.74.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Toulenne

Dimanche 2, vide-greniers à L’Espace culturel, avenue du 8 Mai 1945. Réservations au 06.03.00.60.67.

Louchats

Dimanche 2, dès 8h, place Sainte-Croix. Réservations au 05.56.88.09.13 ou au 05.56.88.51.42.

Le Pian-sur-Garonne

Dimanche 2, « Vide ta piaule et celle de tes parents » de 7h à 18h à la salle des fêtes. Restauration et buvette. Infos: 07.68.66.20.13/06.11.26.96.49.

Auros

Vide-greniers sur la place du foirail dimanche 2 (inscriptions au 06.81.87.57.27).

Conférence

Portets

Dimanche 2 octobre à 17h, au Château de Mongenan, conférence de Florence Mothe sur le thème « De l’Apocalypse de Baruch aux Juifs de la diaspora ». Entrée : 10€. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Randonnée

Captieux

La prochaine sortie des randonneurs de la Gouaneyre est prévue vendredi 30 septembre à Captieux. Elle sera animée par C.Brethes.

Podensac

Club des Mille Pieds : samedi 1er octobre, journée de l’ALP pour promouvoir les différentes activités, salle du Sporting. Contact : 06.52.03.60.46. Dimanche 2 octobre, Balade des vendanges à Rions, ouverte au public. Inscription conseillée, dégustation dans des châteaux, pique-nique tiré du sac. 11,5km. Rendez-vous aux terrains de tennis. Contact : Josiane, 06.52.03.60.46. Mercredi 3 octobre, sortie à Saint-Léon, coteaux 14km. Rendez-vous place de l’église à 14h. Contact : Jean-Claude, 06.82.64.75.33.

Lestiac-sur-Garonne

Vide-greniers musical au Garage Lézarts, dimanche 2, de 9h à 17h. Scène ouverte à partir de 11h. Restauration sur place.