L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Excellent week-end à toutes et à tous!

Les sorties en Sud-Gironde Journées du patrimoine Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 33e Journées européennes du patrimoine: concerts, théâtre, visites, découvertes : le programme est riche en Sud-Gironde. Plus de détails dans le journal sorti en kiosque le jeudi 15 septembre ou ici en version numérique.

Exposition

Bazas

- Au Cercle des Arts, exposition collective des artistes de l’association Place des arts. Ikuyo Pupier, céramiste japonaise, est l’invitée d’honneur jusqu’au 2 octobre. Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.

- Jusqu’au 30 septembre, exposition photo « NocturneBulle » de l’artiste Virgo, au Café d’Oc.

- Jusqu’au 18 septembre, au musée municipal, exposition sur le thème « Bazas, mon école d’antan ».

Villandraut

- Exposition d’art contemporain, « La part du rêve » jusqu’au 25 septembre au château de Villandraut.

Sauveterre-de-Guyenne

- Exposition de peinture de Anne-Catherine Ollagnier, salle Sottrum de la mairie jusqu’au 30 septembre. Entrée libre et gratuite.

- Au Comptoir de la Bastide jusqu’au 1er octobre, exposition sur le thème de la pêche et de la chasse par un spécialiste de l’Antiquité et de la brocante. Infos au 06.98.21.05.07.

Verdelais

Jusqu’au 30 septembre, exposition des croquis préparatoires du sculpteur Michele de Santis et les photographies de Fernando La Civita. Au Musée Sacré. Ouvert de 14h à 18h. Contact : 06.89.23.68.02.

Saint-Macaire

Jusqu’au 6 novembre chez Simone et les Mauhargats, 19 rue Carnot, exposition des photos « Invitation au voyage » d’Isa Pauly. Entrée libre.

La Réole

Jusqu’au 17 septembre, expositions à découvrir dans cinq lieux différents de la ville. Infos: 05.56.61.10.11.

Langon

Au centre culturel des Carmes, jusqu’au 23 septembre, « Les Carmes : dans le rétro », exposition des photos de classe de l’école et des collèges des Carmes (XIXe siècle), proposée par le Centre du Patrimoine du Sud-Gironde. Entrée gratuite aux horaires d’ouverture du centre culturel.

Mazères

Du samedi 17 au dimanche 25 septembre, exposition de l’Atelier Artistique de Sauternes au château de Roquetaillade. Entrée libre, ouvert de 14h à 17h30.

Saint-Symphorien

Jusqu’au 30 septembre à la médiathèque, exposition des photographies de Manu Obry sur La Grue Cendrée. Visite commentée mercredi 28 septembre de 10h à 11h, sur inscription. Contact: 05.56.25.72.89. ou bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr

Cadillac

Du 18 septembre au 28 octobre au Centre hospitalier et du 1er au 19 novembre à la mairie, exposition « Le temps de la Colonie », réalisée à partir du fonds iconographique de l’établissement.

Détente

Portets

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h, au château de Mongenan distribution gratuite de graines, de plantes et de boutures de rosiers anciens. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Targon

Chaque premier dimanche de chaque mois, marché bio, de 10h à 14h, à la halle de la mairie. Contact : cvt33760@netc.eu

Langon

- Dimanche 18 septembre, réunion d’échanges toutes collections, conseils aux débutants, documentation et commandes de catalogues. Contact: accpassionpartage@orange.fr

- Un convoi exceptionnel de trois composants de l’Airbus A 380 partira de Langon mardi 20 septembre à 22h et empruntera la route de Bazas.

- Dimanche 18 septembre, toute la journée, à partir de 10h30 au centre équestre de la Gourmette, journée du cheval. Infos: 05.56.63.07.46.

Léogeats

Thé dansant dimanche 18 septembre dans la salle des fêtes. Infos et résas : 05.56.76.66.94.

Gans

Vétathlon, parcours de course à pied ou à VTT à travers ses forêts et chemins, dimanche 18 septembre, dès 10h. Ouvert aux licenciés et non licenciés.

Captieux

L’ESAT organise dimanche 18 septembre un grand marché fermier avec les produits du terroir à La Ferme du Grand Lartigue. Infos: 05.56.65.62.29.

Saint-Symphorien

Vendredi 16 septembre à 18h à la bibliothèque, conférence sur « La Grue cendrée dans les Landes de Gascogne » par Angel Martinez, du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, et Mathieu Sannier de la Ligue Protection des Oiseaux. Entrée gratuite. Contact: 05.56.25.72.89. ou bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr

Barsac

L’UFOLEP Barsac organise dimanche 18 septembre à 13h30 le Grand Prix de la Municipalité à Camperos (200 coureurs).

Saint-Macaire

Dimanche 18 septembre toute la journée, aux grottes en bas des remparts, 4e exposition canine nationale du Langonnais.

Entrée gratuite. Concours, stands professionnels consacrés à l’univers des chiens, restauration sur place et buvette. Contact: 06.74.41.20.72.

Verdelais

Visites de sites naturels : samedi 17 septembre visite de la colline de Cussol (Verdelais), RV à 15h (rdv chapelle de la Sainte-Agonie en bas du calvaire). Dimanche 18 septembre à 15h (rdv aire de pique-nique sur la montée de Sainte-Croix), visite du coteau calcaire de Grand Peyrot. Visites gratuites (pourboires acceptés!). Infos : Gabriel Balloux – 06.35.92.28.77 ou gabyballoux@hotmail.fr

Saint-Maixant

Fête des vendanges du vendredi 16 au dimanche 18 septembre: nombreuses animations.

Sauveterre-de-Guyenne

Grand thé dansant à la salle culturelle zone Bonard. Tarif : 10€. Réservation obligatoire au 07.80.45.25.42.

Gironde-sur-Dropt

Samedi 17 septembre, à partir de 10h30 à la médiathèque, foire aux questions sur le thème « Mon smartphone et mes photos ». Public adulte. La journée se poursuivra par un nouvel atelier Mandala Zen à 15h dans la salle d’animation.

La Réole

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h, rassemblement d’une centaine de voitures allemandes sur les quais, avec exposition de véhicules et plusieurs concours (top 3 German, top 3 Oldskool et top 3 jantes). Animations toute la journée. Buvette et restauration sur place, parking gratuit.

Concert

Mazères

Samedi 17 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame, concert avec le groupe « Chœur en Folie » et l’ensemble vocal Villenavais: chants du Monde, classiques et sacrés, musiques françaises et chants gospels.

Cadillac

Samedi 17 septembre à partir de 20h, folk et électro au Cosmopolitain avec Monsieur 6 000 et Dakota.

Verdelais

Dimanche 18 septembre à 16h30, concert choral avec les Rugueux de Langon en l’église. Réservations au 06.83.55.69.79. Entrée: participation libre.

Barie

Samedi 17 septembre, à partir de 18h30 dans le bourg, concert rock organisé par Les Bariolés, avec Replay On Rhum et aussi Head On. Le DJ cREMe club animera aussi cette soirée sous les étoiles. Entrée libre. Restauration sur place et buvette. Infos: 06.87.49.46.92.

Spectacle

Mazères

Samedi 17 septembre à 20h30, salle polyvalente, le théâtre des Salinières présentera une comédie intitulée « Une semaine pas plus ».

Cadillac

Dimanche 18 septembre à 15h et à 17h30 au centre hospitalier, déambulation théâtralisée à partir de l’entrée de l’hôpital : « Parcours Zébré n°3 : Le retour du Duke ou Je ne suis pas folie ».

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Bazas

Dimanche 18 septembre, vide-greniers avec le Patronage Bazadais au hall polyvalent.

Podensac

Samedi 17 septembre vide-armoires dans les locaux de la CdC, rue du Maréchal Leclerc (salle l’Espace). Contact : 05.56.76.38.10.

Landiras

Vide-greniers dimanche 18 septembre à la salle polyvalente avec le Comité animations locales. Contact: 06.14. 81.67.72.

Saint-Maixant

Dimanche 18 septembre vide-greniers autour de la mairie. Réservation au 07.83.91.06.91.

Sauveterre-de-Guyenne

Dimanche 18 septembre de 6h à 18h, place de la République vide-greniers et brocante.

Bourse