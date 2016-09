L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous! Les sorties en Sud-Gironde

Exposition

Bazas

- « Sous la forêt, la plage » est l’exposition des œuvres de deux artistes, une peintre et une photographe. Jusqu’au 11 septembre au 7, place de la Cathédrale de 15h à 19h30.

- Au Cercle des Arts, exposition collective des artistes de l’association Place des arts. Ikuyo Pupier, céramiste japonaise, est l’invitée d’honneur jusqu’au 2 octobre. Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.

- Jusqu’au 30 septembre, exposition photo « NocturneBulle » de l’artiste Virgo, au Café d’Oc.

- Jusqu’au 18 septembre, au musée municipal, exposition sur le thème « Bazas, mon école d’antan ».

Villandraut

- Exposition d’art contemporain, « La part du rêve » jusqu’au 25 septembre au château de Villandraut.

- Samedi 10 septembre à partir de 17h au Pont Bleu, « Migration » -exposition d’une dizaine d’œuvres éphémères- proposera une balade artistique le long de la piste cyclable. Départ sur le site de l’ancienne gare, à l’endroit où la piste cyclable croise la route vers Saint Symphorien. Chants populaires et orgue de barbarie avec Kalou la Gouaille à partir de 19h. Infos au 06.74.81.89.35.

Sauveterre-de-Guyenne

- Exposition de peinture de Anne-Catherine Ollagnier, salle Sottrum de la mairie jusqu’au 30 septembre. Entrée libre et gratuite.

- Au Comptoir de la Bastide jusqu’au 1er octobre, exposition sur le thème de la pêche et de la chasse par un spécialiste de l’Antiquité et de la brocante. Infos au 06.98.21.05.07.

Verdelais

Jusqu’au 30 septembre, exposition des croquis préparatoires du sculpteur Michele de Santis et les photographies de Fernando La Civita. Au Musée Sacré. Ouvert de 14h à 18h. Contact : 06.89.23.68.02.

Saint-Macaire

Jusqu’au 6 novembre chez Simone et les Mauhargats, 19 rue Carnot, exposition des photos « Invitation au voyage » d’Isa Pauly. Entrée libre. Vernissage le vendredi 9 septembre à partir de 19h.

La Réole

Jusqu’au 17 septembre, expositions à découvrir dans cinq lieux différents de la ville. Infos: 05.56.61.10.11.

Bommes

Exposition de plusieurs artistes samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10h à 18h au château Rayne-Vigneau. Visite gratuite, avec dégustation de vin de la propriété.

Langon

Au centre culturel des Carmes, jusqu’au 23 septembre, « Les Carmes : dans le rétro », exposition des photos de classe de l’école et des collèges des Carmes (XIXe siècle), proposée par le Centre du Patrimoine du Sud-Gironde. Entrée gratuite aux horaires d’ouverture du centre culturel.

Détente

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Targon

Chaque premier dimanche de chaque mois, marché bio, de 10h à 14h, à la halle de la mairie. Contact : cvt33760@netc.eu

La Brède

Samedi 10 septembre, à partir de 11h30, 17 chemin Prévost, marché du terroir et animations (gratuit). Spectacle équestre à 19h30 avec La Compagnie Méloudine, Les Comtois en Folie, Collectif Azul Bangor, Telegram, suivi d’un bal à 21h30 (entrée payante). Contact: 06.69.79.45.87.

Langon

Forum des associations vendredi 9 septembre, de 17h à 19h30 à la Halle de Durros: 58 clubs seront réunis.

Castets-en-Dorthe

Dimanche 11 septembre, dès 10h, foire expo sur les bords du canal. Marché, produits régionaux, artisanat, manèges, structures gonflables, exposition de voitures anciennes… Restauration sur place. À partir de 15h, spectacle gratuit d’Eve Angeli et du Collectif Métissé.

Toulenne

Samedi 10 septembre forum des associations, de 15h à 18h, au complexe sportif et autour. Infos : tél. 05.56.63.48.39.

Gans

Dimanche 11 septembre toute la journée à la salle des fêtes: ateliers zumba enfants et adultes, comédie musicale pour tous sur un extrait de Dirty Dancing et exposition de voitures de vieilles coccinelles. Entrée libre.

Grignols

Samedi 10 septembre, sous chapiteau devant la mairie, forum des associations. Gratuit, toboggan pour les enfants et restauration sur place.

Captieux

Samedi 10 septembre, forum des associations de 10h30 à 12h au centre culturel. Infos au 05.56.65.60.31.

Belin-Béliet

Dimanche 11 septembre, de 10h à 17h, forum des associations.

Salles

Samedi 10 septembre, de 10h à 18h, forum des associations dans le parc du château.

Targon

Samedi 10 septembre de 14h à 19h, l’Espace René Lazare accueillera le forum des associations.

Paillet

Dimanche 11 septembre, de 15h à 19h, balade d’une heure au casque à travers l’histoire locale et l’histoire du fleuve. Gratuit. Rés. : 05.56.72.56.50 ou agenda21@cc-artolie.fr

Cadillac

Vendredi 9 et samedi 10 festival de cinéma au château et au Lux.

Créon

Dimanche 11 septembre, festival de cinéma au Max Linder.

Rions

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 14h à 18h, animations médiévales gratuites. Restauration sur place. Infos au 05.56.62.60.53.

St-Pierre d’Aurillac

Dimanche 11 septembre à 12h en bord de Garonne, repas moule-frites. Réservations au 06.70.19.39.41 ou 06.81.19.92.31.

Saint-Maixant

Soirée escargots samedi 10 septembre à partir de 20h. Réservations au 05.56.62.03.67.

Sauveterre-de-Guyenne

Marché de producteurs mardi 13 septembre à partir de 19h sur la place.

La Réole

- Samedi 10 septembre, journée des énergies renouvelables et à l’habitat durable dans la manufactur, 21 avenue Gabriel Chaigne. Nombreuses animations et expos de voitures éléectriques utilisant le pilotage automatique. Infos au 05.56.40.30.30.

- Dimanche 11 septembre, la confrérie bachique des compagnons du Bordeaux fête ses 50 ans au cloître des bénédictins dès 9h, animations jusqu’au repas dansant.

Gironde-sur-Dropt

- Atelier multimédia gratuit EcosysGame à la médiathèque samedi 10 septembre à 10h30 pour découvrir la faune et la flore de la région et comment la préserver. Pour les 11 ans et plus. Et mercredi 14 septembre à 10h30, atelier multimédia concernant le partage des photos sur les réseaux sociaux, Clics et Declics, ouvert au public adulte. Gratuit.

- Dimanche 11 septembre, de 15h à 18h, atelier sur le tir à l’arc à cheval au Château Tire Pé. Démonstration de voltige aura lieu, avec la possibilité de faire des essais. Inscription au 06.52.02.48.72.

Barsac

2e salon du tatouage, samedi 10 et dimanche 11 septembre, salle Bastard à Barsac. Samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 19h. Contacts : 07.77.04.01.39 ou 06.48.14.18.60.

Fête locale

Verdelais

Animations du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre inclus. Infos: 05.56.62.01.61.

Morizès

Animations du vendredi 9 au dimanche 11 septembre.

Pondaurat

Animations du vendredi 9 au dimanche 11 septembre.

Concert

Castets-en-Dorthe

Dimanche 11 septembre, dans le cadre de la foire expo sur les bords du canal, à partir de 15h, spectacle gratuit d’Eve Angeli et du Collectif Métissé.

Bazas

Michel Etcheverry en concert à la cathédrale, vendredi 9 septembre à 20h30. Participation libre.

Gajac

Trio Fred Batista à la salle des fêtes de Cazats vendredi 9 septembre à 21h. Tarif:8€. Réservations au 05.56.65.86.87.

Targon

Samedi 10 septembre à 20h45 à l’Espace René Lazare, concert des Amis de l’orgue avec « Les chanteurs montagnards de Lourdes ». Entrée : 10€. Infos au 05.56.23.65.49.

Saint-Macaire

Samedi 10 septembre de 12h à minuit, au pied des remparts festival soul, funk et pop. Entrée libre, restauration et buvette en continu. Contact : 06.08.18.40.81.

Monségur

Vendredi 9 septembre « Vendanges de l’espoir » : grand concert des années 80 au profit des enfants malades et handicapés, avec Plastic Bertrand, Phil Barney, Sacha de Début de Soirée, Alain Llorca (ex-Gold), Jean-Pierre Morgand, Joniece Jamison, Pedro Castano (Macarena) et Philippe Cataldo. Réservations au Bureau d’information touristique et également au Carrefour Contact de Monségur ou aussi sur internet : www.box.fr/www.ticketnet.fr ou wwwfrancebillet.com Tarif concert : 20€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Barsac

Samedi 10 septembre à 21h, concert du groupe Wild Karma ausalon du tatouage.

Spectacle

Portets

Dimanche 11 septembre à 15h30 place de l’église, spectacle familial gratuit « Prends-en de la graine »: cirque, théâtre et… dressage de poules.

Cadillac

Spectacles sur les traces de Molière » samedi 10 septembre à 21h, dans la ville et au parc du château. Gratuit.

Langon

Vendredi 9 septembre à 20h30 aux Carmes de Langon, spectacle gratuit « Prends-en de la graine » (COMPLET).

Conférence

Portets

Dimanche 11 septembre à 17h, au château de Mongenan, conférence-lecture de Jacques Albert et Florence Mothe sur Sarah Bernhardt. Entrée : 10€, conférence suivie par la dégustation gourmande des vins du domaine. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Dédicaces

Cadillac

Samedi 10 septembre, de 9h30 à 13h, à La Maison de la Presse Le Mascaret à Cadillac, Patrick Marty dédicacera son polar « La Mariée nue ».

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Bommes

Dimanche 11 septembre sur les berges du Ciron à la base nautique: 150 exposants. Infos : 05.56.76.64.48 ou 06.79.02.47.04.

Gans

Dimanche 11 septembre de 9h à 19h. Inscriptions au 06.02.34.14.19.

St-Léger-de-Balson

Bric-à-brac vêtements, vaisselle, meubles, samedi 10 septembre de 13h30 à 16h30 dans le vestiaire de l’antenne du Secours populaire, au 9 ter le Bourg. Infos: 05.56.65.72.83. Mail : spf.sudgironde@orange.fr

Salles

Dans le parc du château, samedi 10 septembre, de 10h à 18h, vide-greniers pendant le forum des assos.

Portets

Dimanche 11 septembre sur la place de l’église de 8h à 19h, vide-greniers des Vendanges.

Barsac

Dimanche 11 septembre de 9h à 18h, au port. Boissons et restauration sur place.

Infos : 05.56.27.08.03 ou 06.81.34.32.71.