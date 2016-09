L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, le Républicain vous propose des sorties en Sud Gironde ! Vide-greniers, marchés, concerts, festivals, détente… Il n’y a qu’à cliquer. Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou rétrécir la carte. Excellent week-end à toutes et à tous!

Exposition

Bazas

- « Sous la forêt, la plage » est l’exposition des œuvres de deux artistes, une peintre et une photographe. Jusqu’au 11 septembre au 7, place de la Cathédrale de 15h à 19h30.

- P. Bono expose ces œuvres créées à partir de récupération au Cercle des Arts jusqu’au 2 septembre.

- Au Cercle des Arts, à partir du 3 septembre, exposition collective des artistes de l’association Place des arts. Vernissage samedi.

- Jusqu’au 30 septembre, exposition photo « NocturneBulle » de l’artiste Virgo, au Café d’Oc.

- Jusqu’au 18 septembre, au musée municipal, exposition sur le thème « Bazas, mon école d’antan ».

Villandraut

Exposition d’art contemporain, « La part du rêve » jusqu’au 25 septembre au château de Villandraut.

Sauveterre-de-Guyenne

- Exposition d’art, de Marie-Paule Sacriste et Claudine DeMarchi, à la salle Sotrum, jusqu’au 30 septembre.

- L’exposition de peinture de Anne-Catherine Ollagnier démarre. Le vernissage aura lieu le vendredi 2 septembre à partir de 18h. L’exposition se trouvera dans la salle Sottrum de la mairie. (à l’étage avec ascenseur). Entrée libre et gratuite.

Verdelais

Jusqu’au 30 septembre, exposition des croquis préparatoires du sculpteur Michele de Santis et les photographies de Fernando La Civita. Au Musée Sacré. Ouvert de 14h à 18h. Contact : 06.89.23.68.02.

Saint-Macaire

Du 1er septembre au 6 novembre chez Simone et les Mauhargats, 19 rue Carnot, exposition des photos « Invitation au voyage » d’Isa Pauly. Entrée libre. Vernissage le vendredi 9 septembre à partir de 19h.

La Réole

Jusqu’au 17 septembre, expositions à découvrir dans cinq lieux différents de la ville. Infos: 05.56.61.10.11.

Détente

Targon

Dimanche 4 septembre, à partir de 9h, sur le terrain du club de Montaut, concours de ball-trap avec l’ACCA de Soulignac. Contact: 06.74.26.33.70.



Barsac

Samedi 3 septembre toute la journée, 3e édition de Panier des quartiers – Le Port en fête à Barsac.

Langon

-samedi 3 septembre, à partir de 15h30, six courses à l’hippodrome Langon-Libourne de la Bidane.

-Mardi 6 septembre, à 22h, départ d’un convoi de l’Airbus A 380, route de Bazas.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Sainte-Croix-du-Mont

Visite guidée d’une durée de 2h, avec les Sentiers de Dionysos, tous les jours du lundi au vendredi jusqu’au 2 septembre. Départ à 14h30 depuis la place de l’église. Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Saint-Pierre d’Aurillac

De 9h à 18h, le 2e samedi de chaque mois, déballage de vêtements, chaussures et petit mobilier dans le bâtiment de la Poste et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. Tél : 05.56.63.30.27. Parking à proximité.

Auros

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, le centre équestre de Ginkgo ouvre ses portes: balades, démonstrations et spectacle. Infos au 06.30.31.14.51.

Pian-sur-Garonne

Samedi 3 septembre, de 14h à 17h30, au pôle sportif intercommunal du Pian-sur-Garonne, aura lieu la fête des associations.

Caudrot

Vendredi 2 septembre, de 18h à 21h, aura lieu place des tilleuls, le premier forum des associations caudrotaises.

Saint-Macaire

Dimanche 4 septembre, salle du gymnase de l’école, atelier danse avec l’association Chandrakala. Tarif selon les revenus de 10 à 20€. Groupe limité à 14 personnes, réservation indispensable et infos au 06.12.93.83.77.

Sauveterre-de-Guyenne

Samedi 3 septembre, de 13h30 à 18h, 9e édition du Forum des associations à l’esplanade Bonard. Entrée gratuite.

Saint-Martin-de-Lerm

Dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, marché à la ferme au château Haut-de-Lerm. Infos au 06.86.89.60.93.

Fontet

2e édition du rassemblement autos/motos d’avant 1980 dimanche 4 septembre de 7h à 18h à la base de Loisirs, avec le vide-greniers. Infos aux 05.56.71.34.46 ou 06.76.95.27.54 après 18h.

Hure

Ball-trap sur les bords de Garonne. Horaires: samedi 3 septembre de 10h à 20h et dimanche 4 de 9h à 20h.

Cazats

Sur le site de l’aérodrome dimanche 4 septembre de 9h à 18h, vols découvertes en avion et hélicoptère.

Sillas

Dimanche 4 septembre, journées portes ouvertes à la ferme équestre de la palombière de 14h à 17h. Essai gratuit et présentation de la cavalerie et des infrastructures. Infos au 06.33.92.79.26.

Préchac

Le Joyeux Marché dimanche 4 septembre, de 9h à 13h. Producteurs, artisans locaux, artistes, associations…

Podensac

Fête du Mascaret au port samedi 3 septembre. Animations à partir de 17h30 et passage de la vague vers 19h15.

Cérons

Forum des associations samedi 3 septembre à partir de 14h.

Cadillac

Forum des associations samedi 3 septembre au jardin public, de 9h à 17h.

Targon

Chaque premier dimanche de chaque mois, marché bio, de 10h à 14h, à la halle de la mairie. Contact : cvt33760@netc.eu

Faleyras

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, dès 8h, sur le circuit de Faleyras, au lieu-dit « Bois Marchand». Contact : 05.56.23.49.08.

Paillet

Samedi 3 septembre, de 14h à 19h, au centre du village, forum des associations. Infos au 05.56.72.56.50.

Fête locale

Berthez

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre, fête locale. Infos: 06.43.94.76.91 ou 06.49.17.21.89.

Saint-Vivien-de-Monségur

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre, fête locale. Infos: 05.56.61.85.95.

La Réole

Repas dansant dimanche 4 septembre à 12h sous le chapiteau de la bastide avec Master System et son animateur Gérard. Inscriptions au 05.56.61.05.33, 05.56.61.11.89, 05.56.61.12.96. Concours de pétanque le lundi 5 septembre à 14h. Ouvert à tous. Inscriptions sur place.

Lucmau

Fête du village du jeudi 1er septembre au dimanche inclus.

Cours-Les-Bains

Le village à la fête vendredi à dimanche inclus. Infos au 05.56.25.56.27 ou au 05.56.25.56.91.

Soulignac

Les 2, 3 et 4 septembre, le village sera en fête. Infos au 06.08.89.05.05 ou Christine au 06.70.64.18.17.

Concert

La Réole

Festival rock gratuit, Simone pète les watts. Ouverture des portes à 17h le vendredi 2 septembre et à 16h le samedi 3 septembre.

Cudos

Samedi à 21h, L’Esprit du cercle reçoit les Raw Wild, trio dynamique. Assiette concert à 13€ sur réservation au 09.73.50.63.49.

Virelade

Concert Scène d’été, « Novo Solo » samedi 3 septembre, à partir de 18h, sur la place de l’Eglise à Virelade. Contact : 05.56.27.17.70.

Festival

Saint-Macaire

Festival des clowns samedi 3 et dimanche 4 septembre: 17 spectacles gratuits. Réservations au Petit Théâtre de la Cloche, rue de la Benauge, Saint-Macaire, samedi 3 septembre à 13h et 19h ; dimanche 4 septembre à 11h et 15h.

Conférence

Portets

Dimanche 4 septembre à 17h, au château de Mongenan, conférence-lecture de Jacques Albert et Florence Mothe sur Flora Tristan. Entrée : 10€, conférence suivie par la dégustation gourmande des vins du domaine. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Langoiran

Vendredi 2 septembre à 20h30, Antoine Caillard présentera une conférence sur le Dr Louis Abaut et le Langoiran de la fin du XIXe siècle. Entrée libre.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Saint-Pierre d’Aurillac

Dimanche 4 septembre de 8h à 18h, espace La Carreyre (ancien camping) et organisé par l’association humanitaire « Les Biquettes en Sarouel ». Restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions au 06.83.05.31.37.

Blasimon

Dimanche 4 septembre, vide-greniers sur la place du village et derrière la salle des fêtes.

Cazats

Sur le site de l’aérodrome dimanche 4 septembre de 9h à 18h. Réservation au 05.56.65.86.87 ou 06.31.83.71.48, le 05.56.65.43.30 ou le 06.18.69.02.26. Restauration sur place et des vols découvertes en avion et hélicoptère.

Cérons

Dimanche 4 septembre sur le parking de la salle Robert Peyronnin. Contacts : 06.70.45.42.39 ou 05.56.27.47.67.

Cadillac

Dimanche 4 septembre de 9h à 18h, sous la halle et aux alentours. Buvette et restauration sur place. Inscriptions: 06.33.26.32.28 ou 05.57.98.17.25.

Cardan

Dimanche 4 septembre, de 7h à 19h, autour de la salle polyvalente. Réservé aux particuliers. Restauration sur place. Infos au 06.72.86.56.53 06.14.83.85.03.

Randonnée

Fargues

Tous les dimanches matin, à partir de 9h30, le foyer rural propose des sorties famille VTT pour découvrir la campagne farguaise. Renseignements au 05.56.63.31.70.

Saint-Macaire

Jeudi 1er septembre à partir de 9h à la mairie de Saint-Maixant. Jusqu’à 12h. Pour bons marcheurs.

Gironde-sur-Dropt

Dimanche 4 septembre, place de la République. Tel: 06.24.73.13.21 ou 05.56.61.19.53.

Casseuil

Dimanche 4 septembre, une marche verte part de la salle culturelle à 9h. Pour 10€ le repas est offert mais il faut apporter son couvert. Réservations aux 05.56.71.15.28 ou 06.10.70.12.38 ou 05.56.71.17.28.

Podensac

Dimanche 4 septembre, ouverture de la saison : randonnée de 12km sur Podensac, départ place de l’église à 9h. Infos: 06.81.64.89.53 ou www.lesmillepiedsdepodensac.com

Preignac

Dimanche 4 septembre au Cru d’Arche Pugneau à Boutoc. Réservations: 05.56.63.20.55 ou 06.87.65.71.53.