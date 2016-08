L'agenda des loisirs : votre week-end en Sud-Gironde

Toutes les semaines, Le Républicain vous propose des sorties en Sud-Gironde.

Exposition

Bazas

- « Sous la forêt, la plage » est l’exposition des œuvres de deux artistes, une peintre et une photographe. Jusqu’au 11 septembre au 7, place de la Cathédrale de 15h à 19h30.

- P. Bono expose ces œuvres créées à partir de récupération au Cercle des Arts jusqu’au 2 septembre.

- Jusqu’au 30 septembre, exposition photo « NocturneBulle » de l’artiste Virgo, au Café d’Oc.

Cadillac

- Le corps augmenté est une grande exposition qui met en avant le costume de scène avec des costumes de l’Opéra National de Bordeaux jusqu’au 28 août au Château de Cadillac.

- Vernissage de l’exposition d’Alain Jerama et dîner musical. Samedi 27 août, à partir de 18h30, au restaurant le Cosmopolitain. Contact : 09.81.74.00.58.

Villandraut

Exposition d’art contemporain, « La part du rêve » jusqu’au 25 septembre au château de Villandraut.

Sauveterre-de-Guyenne

Exposition d’art, de Marie-Paule Sacriste et Claudine DeMarchi, à la salle Sotrum, jusqu’au 30 septembre.

Verdelais

Jusqu’au 30 septembre, exposition des croquis préparatoires du sculpteur Michele de Santis et les photographies de Fernando La Civita. Au Musée Sacré. Ouvert de 14h à 18h. Contact : 06.89.23.68.02.

Détente

Langon

Vendredi à partir de 19h, samedi et dimanche 10h-22h, 31e Foire aux vins et aux fromages, au parc des Vergers. Vendredi à 21h30, concert Années 80 ; samedi à 21h30, concert Michael Jones. Entrée : vendredi 26 août : 7€. Samedi 27, 2€, verre Inao offert jusqu’à 18h. Après 18h : 7€. Dimanche 28 : 2€ avec le verre Inao offert. Pass 3 jours avec verre Inao : 10€. Contact: 05.56.76.20.64.

Rauzan

Château ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin : Tarif : 3€ pour une visite libre et 5€ pour une visite guidée. Animations : chasse au trésor, rallye des chevaliers, etc. Château de Rauzan, 05.57.84.03.88.

Fargues-de-Langon

Le foyer rural de Fargues organise tous les vendredis soir un concours de pétanque au cercle du village avec un boulodrome éclairé. Inscriptions 6€ par doublette au 06.20.91.22.13.

Barsac

Les soirées vigneronnes ont lieu tous les vendredis jusqu’à septembre à la Maison des Vins de Barsac. À partir de 17h, vous pourrez rencontrer les viticulteurs qui feront des dégustations gratuites de leurs vins.

Sainte-croix-du-Mont

Visite guidée d’une durée de 2h, avec les Sentiers de Dionysos, tous les jours du lundi au vendredi jusqu’au 2 septembre. Départ à 14h30 depuis la place de l’église. Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Sauveterre-de-Guyenne

Tous les jeudis à 15h en août, visite guidée de la ville durant une heure avec découverte de l’histoire de la Bastide. Passage obligatoire par la porte Saubotte, dont le sommet, accessible, permet d’avoir un panorama de 360° sur la ville et ses environs.

Saint-Pierre d’Aurillac

De 9h à 18h, déballage de vêtements, chaussures et petit mobilier dans le bâtiment de la Poste et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. Tél : 05.56.63.30.27. Parking à proximité. Cette opération sera renouvelée le 2e samedi de chaque mois.

Castets-en-Dorthe

Fête de la Saint-Louis du 25 au 28 août. Pour les repas réservations au 06.67.98.77.47 et 06.82.37.15.07.

Bazas

- Samedi 27 août à partir de 9h30. Fête de la ruralité et du terroir à la Brèche.

- Jeudi 25 août et samedi 27 août visite de l’apothicairerie de l’Hopital Saint-Antoine et de la chapelle. De 14h à 17h.

- Samedi 27 août à 20h au Gisquet. Lecture de « Bons et Loyaux services » de Julio Cortazar. Réservations : 06.68.77.77.55.

Sillas

Fête du village du jeudi 25 août au dimanche 28 août.

Omet

Fête du village, samedi 27 août dès 14h.

Saint-Macaire

Fête médiévale. Samedi 27 août, de 10h à 1h du matin. Contact : 05.56.63.32.14.

Saint-Sulpice-de-Pommiers

Mercredi 31 août, dernière visite du moulin de Pinquet. Contact : 05.56.71.45.67 ou 06.47.03.86.99.

Monségur

- Fête de la Saint-Louis, du 26 au 28 août.

- Visite de la bastide le mercredi 31 août. Pendant 1h30. Informations : 05.56.61.39.44.

Langon

Foire aux vins et au fromage. Du 26 au 28 août.

Concert

Sauternes

Le samedi 27 août de 18h à 23h, Concert jazz au Sauternes truck.

Béguey

Summer Last Night 2016, le samedi 27 août. De 19h à 2h du matin, dj’s, concerts, showcase, dédicace, R’n'B et latino. Entrée 3€ +12 ans et 2€ -12 ans. Contact : 06.85.15.05.20.

Langon

- Foire aux vins et au fromage, parc des vergers, dès 19h vendredi. A 21h30, soirée Années 80 avec Coockie Dingler, Jean-Pierre Mader, William de Début de soirée et le guitariste Philippe Delage, Thierry Pastor. Renseignements : 05.56.76.20.64.

- Michael Jones, le samedi 27 août à la foire aux vins et au fromage au parc des Vergers. 21h30, 7€. Renseignements : 05.56.76.20.64.

Captieux

Samedi 27 août à 19h30, concert gratuit de Marc Sereizon à la place de la mairie. Renseignement : 05.56.65.60.31.

Conférence

Portets

Dimanche 28 août, à 17h, au château de Mongenan, conférence-lecture de Jacques Albert et Florence Mothe sur Marie Duplessis. Entrée : 10€, conférence suivie par la dégustation gourmande des vins du domaine. Renseignements : 05.56.67.18.11.

Saint-Symphorien

Samedi 27 août à partir de 10h. 46ème édition de la Fête de la ruralité avec conférences et débats. 16€ par participant. Contact : 06.83.59.90.79, 09.61.39.29.58, 06.01.41.22.08.

Cinéma

La Réole

Soirée Frissons le vendredi 26 août. Au cinéma Rex. Deux films (Conjuring 2 et American Nightmare 3) pour 8€. A partir de 20h30.

Festival

La Réole

Samedi 27 août, La Réole en Fury, festival éléctro de 18h à 6h du matin. 8€ en prévente sur le site yuticket, 10€ sur place.

Vide-greniers

Langon

Tous les dimanches, de 9h à 18h, à l’ancienne Manufacture, 86, cours de Verdun, brocante et vide-greniers, en intérieur et extérieur, parking gratuit.

Taillecavat

Dimanche 28 août, de 9h à 19h. Inscriptions : 06.09.48.02.54.

Randonnée

Fargues

Tous les dimanches matin, à partir de 9h30, le foyer rural propose des sorties famille VTT pour découvrir la campagne farguaise. Renseignements au 05.56.63.31.70.

Saint-Macaire

- Mardi 30 août à partir de 9h à la mairie de Saint-Maixant. 8 kms, 2h.

- Jeudi 1er septembre à partir de 9h à la mairie de Saint-Maixant. Jusqu’à 12h. Pour bons marcheurs.

Lugasson

Dimanche 28 août à partir de 9h. Circuit pédestre commentésur l’histoire et la préhistoire de la vallée de l’Engranne.

Dédicace

Cadillac

Martial Maury dédicace ses romans le samedi 27 août de 9h30 à 13h, àla Maison de la Presse Le Mascaret.