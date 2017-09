L'agenda des loisirs en Lot-et-Garonne

Expositions

Grand Marmandais

« Artère», parcours d’art contemporain, dans 11 communes : Duras, Soumensac, Lauzun, Miramont-de-Guyenne, Cocumont, Marmande, Gontaud-de-Nogaret, Tonneins, Clairac, Casteljaloux, Houeillès.

Marmande

- Musée des Arts et Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, exposition des peintures contemporaines de Michel Marant jusqu’au 31 octobre.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Challenge sur la Liberté, galerie Egrégore, boulevard Meyniel, exposition de 10 artistes. Entrée libre, du jeudi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06.09.05.83.80.

- Musée Marzelles: peinture graffiti de Mena & Hybe, ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre.

- « Bulle Dame » de Françoise Gonthier à la Médiathèque jusqu’au 23 septembre.

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Casteljaloux

Toiles de Chantal Dufayet visibles jusqu’au 16 septembre à l’office de tourisme, place du Roy, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le Temple-sur-Lot

A l’Office du tourisme, exposition de Danièle Riveron du 12 au 23 septembre du mardi au samedi de 10h à 15h (entrée libre).

Nérac

Jusqu’au 24 septembre, expositions de Michel Lebecq, Romuald Clémenceau et Till (Gaël Lambiotte) à la galerie des Tanneries. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Beaupuy

Les sculptures en métal de Jean-Claude Pauly, tout le mois à la Bellothèque.

Escassefort

Les photographies de Damien van De Hel à la mairie, jusqu’à fin octobre.

Nérac

Samedi et dimanche, exposition multicollection dans les caves du château de Nérac de 9 h à 18 h.

Journées du patrimoine

Lot-et-Garonne

De nombreux événements sont organisés, samedi et dimanche, pour les Journées européennes du patrimoine.

Evénement

Tonneins

- Salon du bien-être, samedi et dimanche, à La Manoque, de 10h à 19h. Entrée: 2€.

- Samedi toute la journée, portes ouvertes dans les associations sportives et écoles de musique.

Marmande

Aquitaine Model’s Show, dimanche de 10h à 18h30, sur l’aérodrome de Carpète: rassemblement et démonstrations de maquettes d’aéromodélisme, drones, animations, ateliers, etc. Entrée gratuite.

Miramont et Lauzun

Festival Abracada’Sons, vendredi soir à Miramont-de-Guyenne et samedi à Lauzun.

Nérac

Forum des associations, samedi, à partir de 9h sous la halle du foirail.

Aiguillon

Forum des associations, samedi de 14h à 18h, au stade Louis Jamet.

Vide-greniers

Montgaillard

Dimanche, à partir de 7h, place de la mairie.

Miramont-de-Guyenne

Dimanche, toute la journée, sur la place Martignac.

Fêtes

Guérin

Fête locale, de vendredi à dimanche: loto, belote, repas dansant, bal, rando, manèges, etc.

Concerts

Nérac

«Volutes», Au Concert, vendredi à 22h. Entrée gratuite.

Tombebœuf

Samedi, à 19h30 à la salle des fêtes, concert de Sébastien Laligne. Entrée: 5€.

Sainte-Bazeille

-Harry Brown au 180, vendredi au 180, ouverture des portes à 19h30. 10€.

-Al Bundy au LB, samedi à 21h.

Damazan

Dimanche, en l’église de Damazan, les chœur d’Hommes du Pays d’Albret. 10€, gratuit – 12 ans.

Visites

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Juillet, août, septembre ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 sauf lundi. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h. Tél.: 05.53.20.67.76.

Duras

Le château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

- Les Jardins de Beauchamp, rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

- Ouverture de la galerie d’art sacré et de la chapelle Caillade, les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 14h à 18h, jusqu’au 30 septembre. Entrée gratuite.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Sainte-Bazeille

Samedi et dimanche, dans le cadre des journées du patrimoine, ouverture du musée archéologique de 14h à 18h. Visite de Ste-Bazeille «gallo romaine» et de la mosaïque sur le site de la maison Roigt, par petits groupes de 6 à 8 personnes. Contact: 06.85.23.60.52.

Détente

Virazeil

Portes ouvertes de l’Ecurie du Galop, samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h.

Fargues-sur-Ourbise

Atelier de cuisine sauvage, lundi 18, au Domaine d’Arquey: rendez-vous à 9h avec chaussures de marche, petit panier, ciseaux, gants fins, tenue de pluie, carnet et stylo. Tarif: 30€ la journée. Inscriptions au 05.53.93.18.09 ou 06.08.92.37.90.

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Escape, live escape game, 17, rue de la Viguerie, ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 22h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit. Réservation obligatoire au 06.86.13.88.55.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54..