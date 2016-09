L'agenda de votre week-end

Expositions

Marmande

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin « Alpha 47 », 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Les peintures de Francis Godefroit au restaurant « L’Ô à la Bouche » rue Clavetière.

- Challenge Egrégore, à la galerie du même nom, boulevard Meyniel : exposition de 10 artistes.

- Au restaurant le Buffalo, 36 boulevard Meyniel, exposition des huiles et aquarelles de Michel Lucquedey.

- Au musée Marzelles, jusqu’au 1er octobre, les peintures de Garlin, néo-cloisonniste. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et samedi 10h-12h, 15h-18h.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Exposition sur le thème l’Europe, chapelle Saint-Benoît, présentée par le Mouvement européen France Lot-et-Garonne et la mairie. Ouverte jusqu’au 25 septembre du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre.

- «Nom d’un chien!», par CACQ, à la médiathèque.

Fourques-sur-Garonne

A l’auberge de l’Escale de Pont-des-Sables, le peintre Garlin expose ses petits formats jusqu’au 1er octobre.

Lauzun

- Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07.

Duras

- Expo photo Marguerite Duras, Dionys Mascolo et film « Marguerite telle qu’en elle-même » de Dominique Auvray. Centre Marguerite Duras, 1 place du Couvent. Ouvert tous les jours de 16h à 20h jusqu’au 11 septembre.

- Jusqu’au 16 septembre, les photos d’André Hemelrijk à la galerie Vue d’ici.

Aiguillon

- Exposition photo de Florence At, musée Dastrac, rue de la République du vendredi 9 jusqu’au dimanche 25 septembre. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h. Entrée gratuite.

Escassefort

- Exposition des toiles de Michel Dominici du samedi 10 septembre jusqu’à la fin octobre, à la mairie.

Grateloup

Jusqu’au 12 septembre, exposition photos de Jean-Pierre Cresseveur « hors du temps, hors d’usage » à la ferme du Temple, de 14h à 19h les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 06.11.29.28.62.

St-Pardoux-Isaac

De vendredi à dimanche soir, expo des réalisations des associations créatives dans la salle des activités.

Concerts

Duras

Ducales: l’orchestre des Symphonistes d’Aquitaine se produira ce dimanche 11 septembre dans le château de Duras à partir de 17h. Au programme Mozart et Strauss. À 15h, Philippe Mestre proposera une causerie salle de la mairie. Tarifs : 16€, réduit 12€, gratuit moins de 6 ans. Réservations : 05 53 83 77 32.

Événement

Fauguerolles

- Rassemblement motos samedi 10 et dimanche 11 septembre au château Arago. Samedi 19h cochon à la broche. Orchestre « Nostalgie année 80 ». Dimanche 11 septembre balade avec dégustation dans un château au retour, verre de l’amitié offert. Dans l’après-midi, animations avec « The flying rosbif brothers », « Lous Réoules » et « Les santiags ». Restauration sur place menu 10€. Inscription 07 83 38 83 18. Sandwich 3€. Entrée gratuite, ouvert à tous.07 83 38 83 18.

Allons

- Ferme de l’Argenté, soirée repas écoute du brame du cerf. 18€ par personne, 8€ moins de 12 ans. Sur réservation uniquement 06 44 90 32 77 ou 05 24 30 63 60 (HR).

Casteljaloux

- Concours de pétanque au profit du Téléthon à 14h30, dimanche 11 septembre.

St-Pardoux-Isaac

Vendredi à 19h45, randonnée nocturne animée, découverte du patrimoine.

Marmande

- Filhole en fête, samedi de 14h à 19h.

Virazeil

Forum des associations , samedi à partir de 14h au stade de rugby.

Le Mas d’Agenais

Journée du sport, samedi, à partir de 14h.

Fêtes

Baleyssagues

- Le comité d’animations organise la fête du village le samedi 10 septembre. 14h tournoi de pétanque, 15h tournoi de sixte. 19h apéritif suivi d’un repas. Concert avec le groupe bordelais Monk (soul et funk). Repas limité à 120 personnes. Contact 06 33 83 22 44.

Castelnau-sur-Gupie

- Soirée moules-frites, organisée par Anima’bar, samedi 10 septembre à partir de 19h, avec animation musicale et karaoké. Réservation 06 67 75 41 64 et à l’épicerie chez « Fredo ».

Houeillès

- La commune est en fête pendant quatre jours. Ce vendredi 9 septembre, salle des fêtes, loto à 21h. Samedi 10 septembre concours de pétanque. 20h moules-frites animée par « Les pourquoi pas ». Tarif 14€ (7€ moins de 12 ans) Renseignements 06 83 54 28 97 ou 05 53 89 59 98. 23h bal disco. Dimanche 11 septembre 14h structure gonflable pour les enfants. 19h, repas confit-frites dans la salle des fêtes. Réservations : 05 53 89 59 98. Lundi 12 septembre, salle des fêtes, concours de belote. Escargolade au « resto des Landes ». Tarif : 24€ (12€ moins de 12 ans) Réservations : 06 83 54 28 97 ou 05 53 89 59 98. 14h course cycliste UFOLEP.

Contes

Le Mas d’Agenais

Histoires fantastiques, par la Phot’O Conte, samedi à 20h30, dans le jardin de la mairie.

Vide-greniers

Houeillès

- Vide-greniers, dimanche 11 septembre de 7h à19h, place du foirail. 2€ le mètre. Renseignements 05 53 89 11 23 ou 06 81 16 46 23.

Meilhan-sur-Garonne

- Vide-greniers dimanche 11 septembre de 6h à 18h, restauration sur place. 2 € le mètre ou 5 € les 3 mètres. Paiement à l’inscription. 1 café et une viennoiserie offerte pour les exposants.

Marmande

- Vide-greniers dimanche 11 septembre 7h à 18h, square de verdun, organisé par l’association « Rue de la libération ». Contact : 05 53 64 06 06.

Visites

Allemans-du-Dropt

- Visite gratuite du village en français et en anglais mardi à 10h; visite guidée par une raconteuse de Pays (2€). Renseignements : 05.53.20.25.59.

Durance

- Visite du prieuré de Lagrange, dimanche 11 septembre à 17h. Durée de la visite : 1h. Renseignements : 05 53 65 51 44.

Duras

- Château de Duras, ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Rens : 05.53.83.77.32.

Marmande

- « Les Jardins de Beauchamp», rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Saint-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert les après-midi du mercredi au dimanche. À 15h et 16h30, visite par un raconteur de Pays, 4€, gratuit pour les moins de 12 ans, rafraîchissement offert. Rens : 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

« Gens de Garonne », scénovision unique en Lot-et-Garonne, ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h. Tél. : 05.53.20.67.76.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade,10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes.. Tel : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert 7j/7 de 10h à 19h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

- Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. : 06.09.48.02.54.

Lagruère

- Musée école de Lamarque tous les mercredis à 15h.

- Tous les mercredis après-midi, au parc de retour aux sources, sentier nature, gratuit. Chasse au trésors en famille (5€). Rens : 07.68.84.73.32.

Casteljaloux

AquafunPark, au lac de Clarens, parc aquatique flottant en pleine nature. Watervolley, à partir de 7,90€. Tél. : 06.20.80.83.32.