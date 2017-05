L’Agen Garonne Rugby Seven’s vient de dévoiler la composition des poules, le tableau et les horaires des rencontres des phases qualificatives. Trente équipes seront présentes sur les installations d’Armandie, dont 18 féminines et 12 masculines.

Parmi le plateau féminin, les Lot-et-Garonnaises d’Agen-Marmande auront à cœur de briller à domicile. Elles auront comme principales adversaires les filles d’Impact Seven et de Rugby 7 Périgord. Chez les U18, les filles d’Agen-Marmande remettent leur titre en jeu face notamment à une sélection des championnes de France à XV du Stade Toulousain et les demi-finalistes de Blagnac Saint-Orens. Côté masculin, les tenants du titre d’Esprit Sud Seven Montpellier font le déplacement avec deux équipes. Mais les derniers finalistes du Gascogne Seven’s, emmenés par le parrain du tournoi et ex-international Damien Cler, devraient leur donner du fil à retordre, comme les Impact Seven ou l’ASA Pompiers de Paris, qui préparent le championnat d’Europe. On suivra aussi avec intérêt les débuts des Bugs 7 de Langon et des Teckel’s de Montauban, deux associations nées cette saison.

Seniors féminines

Poule 1 : Ras SU Agen Marmande, RC Mussidan, Cœur de Lomagne

Poule 2 : Impact Seven Bordeaux, US Bergerac, RC Cénac-Latresne

Poule 3 : Rugby 7 Périgord, Toulouse CMS, RC Libourne

Seniors masculins

Poule 1 : Esprit Sud Seven Montpellier (1), RC Muret 7, Louvtos 7 Mont-de-Marsan, Rugby 7 Périgord

Poule 2 : Impact Seven Bordeaux, ASA Pompiers de Paris, Esprit Sud Seven Montpellier (2), Cat’s Seven Caussade

Poule 3 : Gascogne Seven’s, Wolves 7 Mont-de-Marsan, Bugs 7 Langon, Teckels 7 Montauban

U18 féminines

Poule 1 : Ras SU Agen Marmande (1), Blagnac Saint-Orens (2), RC Cénac-Latresne

Poule 2 : Blagnac Saint-Orens (1), RC Mussidan, Ras SU Agen Marmande (2)

Poule 3 : Stade Toulousain, US Bergerac, Coquelicot Montech

Début du tournoi a 11h15

Entrée gratuite

Restauration rapide et buvette sur place

Renseignements : 06.08.50.01.60