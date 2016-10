Tonneins Kubex arrive de Samazan pour se développer

Ils ont migré de la pépinière Eureka à Samazan sur la zone André Thévet à Tonneins pour avoir de l’espace. L’entreprise Kubex loge désormais dans l’ancien bâtiment de Boalia. Il est donc passé de deux ateliers de 300 et 150m² à un local de plus 4.000m² et a décuplé son espace de travail. « On cherchait un bâtiment, en étant à Eureka on avait déjà des contacts avec les services économiques de VGA et la SEM 47 qui nous ont parlé de la zone André Thévet, que le découpage était prêt ». Réactif, VGA a ainsi permis cette installation alors que la commercialisation ne devait s’effectuer que plus tard. Car Kubex avait un besoin urgent… de place.

L’activité principale de Kubex, « c’est la construction de maison individuelle en ossatures bois ou l’agrandissement, tout corps d’état » explique Cyril Sarrazin, l’un des trois fondateurs. Activité secondaire : elle réalise également des rénovations énergétiques de l’habitat.

L’objectif est simple : « On vient ici pour se développer. On va pouvoir prendre plus de chantiers et créer des emplois sans jouer avec le feu. L’idéal serait d’avoir une activité pérenne nous permettant d’avoir entre 10 et 15 salariés » conclut Cyril Sarrazin.

Renseignements : 06.10.03.60.91.

Ou sur le site: www.kubex.fr

La zone André Thévet

Dans le reste de la zone André Thévet, la pose des panneaux photovoltaïques par Fonroche se poursuit et devrait s’achever dans la deuxième quinzaine d’octobre. Courant novembre, le chantier de démolition sera lancé, il devrait durer 5 mois.

Quant à la cimenterie Alienor, les dossiers ont été déposés (permis de construire et ICPE) et sont en cours d’instructions. Les premiers travaux sont attendus au 3ème trimestre 2017.