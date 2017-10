Si l’Etoile d’Argent qui lutte contre la Dystonie était bénéficiaire de la générosité du concert, les interprètes de la Musique italienne du XIXe siècle étaient bien des étoiles d’or ! D’Alessandro Fortuna le pianiste virtuose du conservatoire de Milan au jeune et prometteur violoniste (21 ans) Ruben Giuliani, 1er Prix du concours musical de Florence, que dire de la voix basse de l’ukrainien Emil Addoullaiev Grand Prix de l’Académie nationale de Kiev et de la talentueuse soprano Renata Campanella, issue de la prestigieuse Académie Verdi de Milan… Bravo et merci pour l’art lyrique ici sublimé !

Le public ne pouvait qu’accompagner par l’écoute et moult applaudissements des interprétations magnifiées des opéras de Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti. Eric Cahn, cheville ouvrière avisée de ce rendez-vous culturel, Antoine Santos, président du Kiwanis Club de Marmande sont naturellement à remercier d’autant qu’André Areil, au nom de l’Etoile d’Argent dont il assure la vice-présidence (association luttant contre la Dystonie et accompagnant les malades atteints), recevait une promesse de don de 6.000€.

Quand l’art sert une cause sociale et humanitaire… applaudir une seconde fois devient plus naturel encore !

Gérard Martet