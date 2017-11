Kits d'essai de couches lavables en Sud-Gironde

La couche lavable, vous connaissez ? En tout cas, si vous ne l’utilisez pas encore, c’est le moment de l’essayer : le Sictom du Sud-Gironde propose des kits d’essai gratuits aux familles du territoire.

« La couche lavable est un change pour bébés, aussi pratique et efficace qu’une couche jetable mais celle-ci est économique et respectueuse de l’environnement et de l’enfant » explique Julie Minez, chargée de projets prévention et économie circulaire au Sictom.

Prêtés pendant un mois, ces kits permettront aux familles de « réaliser un essai dans des conditions optimales d’utilisation » ajoute-t-elle.

Le change fourni est ajusté en fonction de l’âge de l’enfant et le kit est composé de : « couches de jour et de nuit, culottes de protection, absorbant complémentaire, lingettes de nettoyage lavables, voiles de protection, un sac « balade » étanche, un filet de lavage, un seau de stockage et une dose de savon au fiel. »

« Aussi pratique qu’une couche jetable mais économique et écologique ! »

Le Sictom, en partenariat avec l’association Les Alternatives de Lilly, propose des ateliers d’informations mensuels (voir ci-dessous) et de retrait des kits à destination des parents et des assistantes maternelles (une pièce d’identité et un justificatif de domicile seront demandés lors du prêt).

Ces premières réunions organisées ont lieu : le mercredi 15 novembre à 14h à la recyclerie du Bazadais (12 chemin de Barraou à Bazas) et le samedi 9 décembre à 10h à La Maison à Bieujac.

Attention, le nombre de places par atelier est limité.

Renseignements et inscriptions auprès de Julie : 06.09.05.81.51 ou j.minez@sictomsudgironde.fr