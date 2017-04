Kia Picanto : un oursin chez les citadines

Le style est le premier facteur d’achat d’une voiture et le créneau très fourni des citadines, où la clientèle féminine se fait majoritaire, demeure particulièrement concerné par l’aspect esthétique. Extérieurement, la 3e génération du Picanto conserve la même allure que la mouture précédente. Et pourtant, elle est vraiment différente, offrant une stature plus agréable et plus dynamique tout en conservant des mensurations identiques. La face avant se montre plus aboutie avec une calandre toujours sous l’empreinte “tiger nose” mais d’un dessin amplifié reliant les blocs optiques. Ces derniers, mieux travaillés dans leurs formes bénéficient de la technologie Led avec une signalétique diurne originale.

Un habitacle soigné

D’un encombrement semblable, mais bâtie sur une nouvelle plateforme plus rigide pour une sécurité renforcée tout en étant plus légère, la nouvelle Picanto présente un habitacle un peu plus vaste pour offrir plus d’espace à ses cinq passagers, davantage de rangements et porter le coffre à 255 litres, soit le plus grand de sa catégorie.

L’ambiance à bord est sereine, les sièges ont une assise importante et tout l’intérieur est habillé de tissus pour donner un aspect chaleureux. À son volant, le conducteur se réjouit d’une planche de bord bien structurée et largement inspirée de la grande sœur Rio. Tout est bien en place, accessible et bien lisible à l’image de l’écran tactile de 7 pouces placé en haut de la console.

Deux essence de 67 ch et 84 ch

La Picanto est animée par deux motorisations, un 3 cylindres de 1 litre de 67 ch et un 4 cylindres 1,2 litre de 84 ch, toutes deux commandées par une boîte mécanique à 5 rapports, mais seule la dernière bénéficie d’une boîte automatique à 4 rapports.

La suspension, confiée à un système MacPherson à l’avant et barre de torsion à l’arrière, a été retravaillée afin d’améliorer le confort et le comportement routier et les barres antiroulis plus rigides présentent des ancrages différents.

La Picanto adopte une nouvelle crémaillère avec un rapport de démultiplication réduit, d’où une direction plus directe avec 2,8 tours de volant de butée à butée au lieu de 3,4 et un rayon de braquage de 4,7 m.

Des qualités urbaines… et routières à l’occasion

Dès la prise en main, on remarque une insonorisation bien améliorée. Toutefois, sur la route, où il est parfois indispensable de tirer sur les régimes, la Picanto se fait moins discrète au-delà des 3 500 tr/mn, notamment le 3 cylindres. Une limite souvent franchie, à cause de rapports de boîte trop longs, et rendue obligatoire pour bénéficier du couple maximum et réussir un dépassement ou attaquer un col en toute sérénité.

Cependant, la Picanto a une vocation urbaine et il est peu probable qu’elle soit souvent sollicitée ainsi, tout comme elle aura peu l’occasion de prouver les qualités du freinage et de l’ESP lui offrant une belle marge de sécurité dans les changements de direction rapides en effaçant les débuts de sous-virage inhérents aux tractions.

