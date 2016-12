Les cadres du CKBN ont accueilli en décembre les nouvelles recrues qui ont démarré l’activité en septembre ainsi que le groupe jeune compétition pour un examen de passage au niveau supérieur.

Trois niveaux de pagaie étaient proposés: la pagaie jaune, la pagaie verte eau calme ainsi que la pagaie verte eau vive. Les participants devaient montrer leurs capacités et leurs aisances à conduire des manœuvres imposées, en embarcation monoplace kayak (assis dans l’embarcation et conduite avec une pagaie double) et monoplace canoë (à genoux dans l’embarcation et conduite avec une pagaie simple).

La journée a débuté à 9h30 par un entretien individuel portant sur les notions d’environnement (faune et flore du Ciron) et de sécurité pour la pratique du kayak. Malgré le froid polaire ils n’ont pas hésité dès 11h, à se mettre en tenue et à réaliser avec application devant le club les premiers parcours pour valider leur examen.

En fin de matinée, 14 candidats avaient obtenu la pagaie jaune et 16 la pagaie verte eau calme. Puis l’après-midi, ce fut au tour des compétiteurs d’ajuster leurs casques et de pagayer en direction de Pujols-sur-Ciron jusqu’au moulin de la Salle.

Après un échauffement dans la veine d’eau, les premiers candidats réalisaient les parcours en eau vive en enchaînant des bacs (traversées de courant), des stops (arrêt net dans les contres courants), des boussoles (tourner sur soi-même dans la zone de cisaillement), etc. Une dizaine de bains ont « refroidi » certains kayakistes, mais avec application, la plupart ont réussi les trajectoires imposées.

14 sur 17 compétiteurs ont validé la pagaie verte eau vive. Puis la journée s’est achevée autour d’un goûter.