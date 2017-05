Pour être au fait de l’actualité, notre amie Sophie l’avait prédit bien assez tôt: “vous verrez, les juniors crabos du SUA feront parler d’eux en fin de saison.” Cette fidèle admiratrice du beau jeu les plaçait même au rang de favoris pour le titre de champion de France. Et bien, cette prémonition s’est avérée exacte, les protégés de Christophe Daste joueront la finale, dimanche, sur un terrain du Languedoc (à définir dans les prochaines heures).

Sur le terrain de Villemur-sur-Tarn (31), ça n’a pas été une mince affaire pour se défaire de Colomiers (21-14). Les Columérins ont eu mené 14-3 au terme de la première demi heure de jeu. En remontant une partie de leur handicap (11-14) avant de regagner les vestiaires, Aurélien Ricard et ses potes ont démontré une fois encore leur sens du devoir, en puisant dans des ressources souvent vues durant la saison régulière.

L’essai de l’ailier Rochelli avait permis de recoller à la marque. C’était l’oeuvre de tout un travail collectif et surtout d’une réaction d’orgueil. C’est par lui que survenait également le second essai, libérateur, à cinq minutes du coup de sifflet final. Pendant vingt bonnes minutes, Columérins et Agenais étaient dos à dos (14 partout), la botte de l’arrière Vincent offrant l’aubaine de revenir à hauteur des Haut-Garonnais…

Après avoir éliminé le Racing Club de France (22-3) en huitième, puis Biarritz (20-15) en quart, et Colomiers (21-14) en demi, les juniors Crabos du SUA affronteront en finale le RC Toulon, tombeur de Lyon (25-6).