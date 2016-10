Marmande Jumelage : Les élèves d'Hittfeld reçus à la mairie

Cette année, pour la 31e édition de cet échange, 29 élèves de 9e (l’équivalent de notre 3e) ont été accueillis dans les familles de leurs correspondants, composés principalement de 4e, de secondes et de premières.

Leur semaine de séjour a été ponctuée d’une sortie commune dans le Pays Basque, puis les élèves allemands ont fait des excursions sans leurs correspondants et sont venus participer à une journée de cours.

Ils ont été accueillis dans la salle des mariages, en présence notamment de l’adjointe à la culture Laurence Valay.

L’occasion pour eux de faire un discours… en français !

Ils ont pu partager leur expérience, raconter leurs anecdotes et remercier les familles qui les ont accueillis « à bras ouverts ».

La réception s’est terminée par une distribution de petits cadeaux de la part de la mairie, avant de déguster le verre de l’amitié.

La séparation avec leur famille d’accueil s’est faite non sans une certaine émotion, mais les jeunes allemands retrouveront leurs correspondants français dans quelques mois, puisqu’ils se rendront à Hittfeld au printemps.