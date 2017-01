La large victoire ramenée d’Aire-sur-Adour juste avant la trêve a propulsé les Lormontais dans les qualifiables, eux qui ont gagné cinq de leurs neuf matchs. La victoire dans les Landes est en effet venue compenser leur défaite à domicile face au RCBA en tout début de saison et l’avenir peut être perçu avec un certain optimisme même si la sagesse de Julien Méret ne l’autorise pas vraiment.

“Julien, comment analysez-vous votre phase aller ?

C’est plutôt positif au final. J’ai le sentiment que nous avons petit à petit progressé au niveau de la maîtrise et notamment dans notre capacité à gérer les matchs serrés. On peut regretter bien sur d’avoir laissé filer des points, notamment à domicile, et plus particulièrement en fin de rencontres. Le bilan comptable est donc mitigé mais en termes de comportement et d’investissement, c’est plutôt satisfaisant. Maintenant, comme beaucoup, nous craignons cette trêve, longue et donc compliqué à appréhender.

Vous avez découvert la Fédérale 2 cette saison. Comment la jugez-vous ?

Je trouve que le niveau est intéressant. La différence avec le niveau supérieur, c’est évidemment la densité physique qui est de moindre importance ici. Maintenant, sur le plan technique et sur les qualités individuelles des joueurs, c’est très intéressant. Nous avons à Lormont un groupe homogène et nous pouvons faire des choses intéressantes en termes de jeu et c’est plutôt agréable pour nous, pour les acteurs et pour les spectateurs.

Votre curseur pour la fin de la saison régulière est positionné sur quelle case ?

Celle de la qualification puisque les six premières places ouvrent ce droit. Ce serait une déception de ne pas en être. Nous avons le potentiel pour espérer nous qualifier même si notre marge de manœuvre est étroite et qu’à ce jour notre maintien n’est pas assuré, mathématiquement en tout cas. Ce serait bien de prolonger un peu la saison et j’ai toutes les raisons de penser que cela est possible.”