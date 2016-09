Lormont Julien Méret : "On doit s'aguerrir"

Julien Méret est un passionné et un fervent adepte du beau jeu, celui qui peut enthousiasmer les partisans de belles envolées de trois-quarts. Ce jeu-là demande travail et donc patience, les ingrédients nécessaires pour acquérir les automatismes rendant possible ces ambitions. Pour l’heure, il faut donc manifestement patienter même si le public lormontais a pu goûter dimanche dernier par instant à ses perspectives : « Oui, je crois que l’on a pu voir sur quelques fulgurances que nous pouvons faire des choses intéressantes et c’est porteur d’espoir. Il y a manifestement un déficit de confiance pour l’instant c’est évident et nous avons de jeunes joueurs qui doivent s’affirmer. Il nous faut nous aguerrir, acquérir plus de maîtrise, être plus disciplinés car nous sommes trop pénalisés. Mais, il y a le potentiel pour faire de belles choses. »

Réaction souhaitée face à Morlaàs

Pour leur premier match officiel de la saison, les Lormontais sont tombés sur un os, une équipe du RCBA très en place qui est venu s’imposer 24-30 : « C’est une déception bien évidemment, poursuit le coach, surtout du point de vu du contenu. Malgré tout, c’est un match que l’on peut gagner à la fin sur une balle de match que nous négocions très mal. On a donné le bâton pour se faire battre mais nous sommes tombés sur une très belle équipe du Bassin, bien en place et forte de belles individualités. On va vite passer à autre chose en faisant en sorte de ne pas trébucher une deuxième fois à domicile. » Et pourquoi pas dès dimanche avec une deuxième réception d’affilée, celle de Morlaàs, vainqueur à Salles lors de la première journée.